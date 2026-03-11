Xóchitl Gálvez arremete contra Cuauhtémoc Blanco por iniciativa contra “denuncias falsas”, condena feminicidios de Kimberly y Karol

Xóchitl Gálvez acusó que durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco aumentaron los feminicidios en Morelos. | X- Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez Ruiz, exsenadora y excandidata presidencial de la oposición, arremetió en contra del diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, por anunciar una iniciativa para sancionar las “denuncias falsas” de mujeres, a poco más de un año de que fue acusado de abuso sexual en grado de tentativa.

En su cuenta de X, la exlegisladoras panista afirmó que el también exfutbolista “no es víctima” y criticó que hasta el momento no ha sido sometido a un juicio por las acusaciones en su contra, a pesar de que se impulsó quitarle el fuero.

“Cuauhtémoc Blanco no es víctima. Dice que presentará una iniciativa por acusaciones falsas contra hombres. ¿Falsas en su caso? No lo sabemos. Nunca fue sometido a un juicio porque se escudó en su fuero", dijo en un video publicado en la red social.

En un segundo video, la exsenadora acusó que durante el gobierno de Blanco Bravo en Morelos aumentaron los casos de feminicidio, señalando la gravedad de los asesinatos de Kimberly y Karol.

Ambas jóvenes, estudiantes de la Universidad de Morelos, fueron asesinadas en menos de un mes, lo que desencadenó protestas y exigencias de justicia por parte de la comunidad universitaria.

“Mientras haya feminicidios, no acallarán la voz de las mujeres. Los asesinatos de Kimberly y Carol, dos jóvenes de tan solo 18 años, estudiantes de la Universidad de Morelos, no pueden pasar desapercibidos”, puntualizó.

Destacó que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Morelos los feminicidios pasaron de 28 en 2018 a 51 en 2024.

La exlegisladora recordó que Blanco fue señalado por su media hermana Fabiola de intento de violación, pero el diputado no enfrentó proceso judicial por mantener su fuero.

En los mensajes difundidos por Gálvez, se enfatizó que el legislador de Morena “anunció una iniciativa contra la difamación y acusaciones falsas” pese a que, según sus palabras, no ha sido juzgado por las imputaciones en su contra.

“Cuauhtémoc Blanco está tejiendo, junto a otros servidores públicos, un sistema de impunidad, un ecosistema en donde el señalado de violación no solo queda impune, sino se presenta como víctima”, sostuvo la exsenadora.

La también ex candidata presidencial señaló que la impunidad fomenta la comisión de delitos y que esa es una de las razones por las que miles de mujeres marchan el 8 de marzo en demanda de igualdad, derechos y justicia.

Además, Gálvez cuestionó la celebración del Día de la Mujer encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Campo Marte, donde estuvo acompañada por los mandos de las Fuerzas Armadas y personal militar.

“En este día tan especial toca también el reconocimiento a la labor de mujeres activistas, madres buscadoras o mujeres violentadas”, añadió la exsenadora en sus redes sociales.