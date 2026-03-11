“Viéndoles la bragueta”: Pati Chapoy revela cómo se defendió de los abogados de Televisa tras ser intimidada (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La periodista mexicana Pati Chapoy compartió una de las anécdotas más recordadas de su carrera durante la transmisión especial por los 30 años de Ventaneando, el programa de espectáculos de TV Azteca.

Según relató ante sus colegas Rosario Murrieta, Pedro Sola y Linet Puente, en una ocasión fue citada a los juzgados cuando Televisa buscó que enfrentara cargos por el uso de imágenes y videos de esa empresa.

La polémica en los juzgados: Televisa vs Pati Chapoy

Durante la emisión que se transmitió en redes sociales el martes 11 de marzo, Chapoy describió el ambiente tenso que vivió en ese proceso judicial. “Yo les voy a platicar algo, realmente curioso”, inició la conductora, recordando que su compañero Pedro Sola se mostró visiblemente nervioso en esa ocasión. Chapoy afirmó que “no quedaba otra más que tomar el toro por los cuernos”, refiriéndose a la determinación que requirió enfrentar a los abogados de la televisora.

“Ya estando en esas diligencias es muy desgastante porque hay muchísima gente, y no nada más muchísima gente, sino los abogados contrarios, que eran los de Televisa, hasta cierto punto, impertinentes”, expresó la periodista ante las cámaras de Ventaneando. De acuerdo con su testimonio, los abogados buscaban intimidarla al colocarse de pie justo frente a ella durante la audiencia.

La periodista destaca la rigurosa labor del estudio de espectáculos de TV Azteca (Infobae México/ Marco Ruiz)

Estrategias de defensa poco convencionales: los consejos de abogados de TV Azteca

La anécdota cobró notoriedad por la táctica que uno de los abogados del equipo de Chapoy le sugirió para resistir la presión. “Donde uno de los abogados nuestros me dijo: ‘Mira, Pati, va a pasar esto y tú lo que tienes que hacer es no quitar la vista de la bragueta de esos abogados’”, relató la comunicadora durante la transmisión.

Ante la incredulidad y las risas de sus compañeros, Chapoy detalló que siguió el consejo al pie de la letra. “Estoy sentada viéndole la bragueta a uno, dos, tres o N cantidad de abogados”, explicó, agregando que la reacción fue inmediata: los abogados de la contraparte “se daban la media vuelta y se iban”.

Linet Puente y Rosario Murrieta resaltaron la serenidad que mostró Chapoy en ese momento, a pesar del ambiente adverso. “Te ves en esas imágenes muy tranquila, muy ecuánime. ¿Cómo lograbas eso, mantener la paz y la serenidad en un momento tan difícil?”, cuestionó Murrieta. Chapoy respondió que la experiencia en los juzgados suele ser desagradable, pero que no había alternativa más que enfrentarla.

El contexto de la disputa legal con Televisa

Según lo relatado en la emisión de Ventaneando, el conflicto legal surgió porque TV Azteca utilizó imágenes y videos propiedad de Televisa en su programación. Televisa inició una serie de acciones legales con el objetivo de impedir el uso de su material audiovisual y, en algún momento, buscó responsabilidades penales para Chapoy y su equipo.

Medios mexicanos han documentado la rivalidad entre ambos conglomerados de comunicación, la cual ha derivado en múltiples controversias legales y mediáticas a lo largo de los años. La anécdota de Chapoy se suma a la historia de desencuentros entre TV Azteca y Televisa por el uso de imágenes, derechos de autor y contenido televisivo.

El director de Grupo Salinas se mostró orgulloso de la labor de Pati Chapoy al frente del equipo de Ventaneando (Infobae México/ Marco Ruiz)

La llamada “Ley Chapoy” y la crestomatía en México

La experiencia de Pati Chapoy en los juzgados contribuyó a popularizar la discusión sobre la llamada “Ley Chapoy”, nombre coloquial que algunos medios y figuras del espectáculo otorgan a las disposiciones legales sobre el uso de fragmentos de obras protegidas por derechos de autor en México.

Este régimen, formalmente conocido como “uso justo” de la crestomatía, permite que programas periodísticos o de análisis puedan emplear pequeñas porciones de material audiovisual ajeno con fines informativos o de crítica, siempre que no se afecten los intereses comerciales del titular.

La Ley Federal del Derecho de Autor en México establece que la utilización de fragmentos de obras, en ciertos casos, no requiere autorización previa del titular, siempre que se cumplan requisitos específicos. Lo anterior ha permitido que informativos como Ventaneando puedan mostrar imágenes o videos de otras televisoras bajo determinadas condiciones.

A pesar de este marco legal, las disputas por el uso de imágenes han continuado en la industria del entretenimiento en México, donde la frontera entre información y aprovechamiento comercial suele ser motivo de debate. La anécdota de Chapoy pone de relieve la tensión entre la protección de derechos de autor y la libertad informativa de los medios.