Temblor hoy 11 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.8 al sureste de San Marcos, Guerrero

Un sismo de magnitud 4.2 se registró este martes 11 de marzo a las 16:29 horas, con epicentro ubicado a 47 kilómetros al suroeste de Las Choapas, Veracruz.
El movimiento ocurrió a una profundidad de 191 kilómetros y, hasta el momento, no se reportan daños ni incidentes en la zona.
Un sismo de magnitud 2.5 se detectó a 12 kilómetros al noroeste de Mexicali, Baja California, este miércoles. El evento se registró hace pocos minutos y, por su baja intensidad, no se reportan daños ni afectaciones en la zona.
Un sismo de magnitud 4.0 se registró este miércoles 11 de marzo a las 11:34 horas, con epicentro localizado a 62 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca.
El movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 12 kilómetros, según los reportes preliminares, y por el momentop no se han informado daños ni afectaciones en la región.
El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 4.8 con epicentro a 49 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero.
El movimiento telúrico ocurrió el 11 de marzo de 2026 a las 10:24 horas, con una profundidad de 7 kilómetros.
Las coordenadas registradas fueron latitud 16.53 y longitud -99.02. Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni afectaciones a la población en la zona.
Un sismo de magnitud 4.1 ocurrió el 11 de marzo de 2026 a las 03:22:00. El epicentro se localizó a 36 kilómetros al sur de San Pedro Pochutla, Oaxaca, en las coordenadas 15.431° de latitud y -96.379° de longitud, con una profundidad de 2 kilómetros.
Un sismo de magnitud 4.0 se registró el 11 de marzo de 2026 a la 01:10:57. El epicentro se localizó a 136 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas, en las coordenadas 15.042° de latitud y -94.431° de longitud, con una profundidad de 16.3 kilómetros.
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.