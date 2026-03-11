Temblor hoy 11 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.8 al sureste de San Marcos, Guerrero

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.0 de magnitud en el municipio de Tonalá ubicado en Chiapas .

Un sismo de magnitud 4.0 se registró el 11 de marzo de 2026 a la 01:10:57. El epicentro se localizó a 136 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas, en las coordenadas 15.042° de latitud y -94.431° de longitud, con una profundidad de 16.3 kilómetros.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.1 de magnitud en el municipio de S Pedro Pochutla ubicado en Oaxaca .

Un sismo de magnitud 4.1 ocurrió el 11 de marzo de 2026 a las 03:22:00. El epicentro se localizó a 36 kilómetros al sur de San Pedro Pochutla, Oaxaca, en las coordenadas 15.431° de latitud y -96.379° de longitud, con una profundidad de 2 kilómetros.

Las coordenadas registradas fueron latitud 16.53 y longitud -99.02. Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni afectaciones a la población en la zona.

El movimiento telúrico ocurrió el 11 de marzo de 2026 a las 10:24 horas, con una profundidad de 7 kilómetros.

El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 4.8 con epicentro a 49 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero.

El movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 12 kilómetros, según los reportes preliminares, y por el momentop no se han informado daños ni afectaciones en la región.

Un sismo de magnitud 4.0 se registró este miércoles 11 de marzo a las 11:34 horas , con epicentro localizado a 62 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca .

Un sismo de magnitud 2.5 se detectó a 12 kilómetros al noroeste de Mexicali , Baja California , este miércoles. El evento se registró hace pocos minutos y, por su baja intensidad, no se reportan daños ni afectaciones en la zona.

El movimiento ocurrió a una profundidad de 191 kilómetros y, hasta el momento, no se reportan daños ni incidentes en la zona.

Un sismo de magnitud 4.2 se registró este martes 11 de marzo a las 16:29 horas , con epicentro ubicado a 47 kilómetros al suroeste de Las Choapas, Veracruz .

Últimas noticias

México vs Italia EN VIVO: la novena mexicana se juega el todo por el todo en el último partido de la fase de grupos frente a los Azzurri El conjunto dirigido por Benjamín Gil llega al encuentro con la necesidad de limitar a Italia en el montículo, confiando en Javier Assad para conseguir la hazaña

Cristian Castro rogó a su mamá que asistiera a verlo al Auditorio Nacional, pero Verónica Castro se negó Durante su noche estelar en Ciudad de México, el cantante dedicó unas emotivas palabras a su madre, pidiendo públicamente su presencia y emocionando a todos los asistentes con su sinceridad y cariño familiar

Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios recibirán un pago de mil 900 pesos este mes de marzo La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar reveló que habrá doble depósito para quienes integran este programa social

¿La melatonina aumenta el riesgo de sufrir problemas cardíacos? Un nuevo análisis sugiere que el consumo prolongado podría asociarse con más problemas cardíacos, lo que despierta inquietudes en pacientes con insomnio o trastornos del sueño