Ingreso Ciudadano Universal y Pensión Hombres Bienestar: lanzan importante aviso sobre el pago del depósito de enero-febrero

La Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México confirmó el retraso en el pago del Ingreso Ciudadano Universal y la Pensión Hombres Bienestar para el primer bimestre de 2026. (X/@Ines_GONI.)

Los beneficiarios de los programas sociales Ingreso Ciudadano Universal y Pensión Hombres Bienestar en la Ciudad de México recibieron un importante aviso respecto al depósito correspondiente al primer bimestre de 2026.

Miles de personas que dependen de estos apoyos estaban a la espera de la transferencia económica, ya que la dispersión programada para enero-febrero no se realizó en las fechas habituales.

Miles de beneficiarios esperan el depósito de los programas sociales tras el atraso causado por un ajuste administrativo en las tarjetas bancarias. (X/@ClaraBrugadaM)

Ante el creciente número de consultas y la incertidumbre generada, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México emitió un comunicado para aclarar la situación. Las autoridades enfatizaron que el pago está garantizado y explicaron los motivos del retraso, además de ofrecer recomendaciones a los beneficiarios.

¿Cuál fue el aviso oficial?

La autoridad capitalina informó que el depósito correspondiente al bimestre enero-febrero de 2026 no se ha realizado hasta el momento debido a un ajuste administrativo. El mensaje, dirigido a quienes forman parte de ambos programas, enfatizó los siguientes puntos:

El apoyo económico no se perderá y será entregado próximamente.

El retraso se debe a la transición hacia una nueva empresa responsable de operar las tarjetas bancarias.

Se recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a los canales oficiales para futuras actualizaciones.

El Gobierno capitalino garantizó la entrega del apoyo económico pendiente y descartó que los beneficiarios pierdan el depósito correspondiente a enero-febrero. (X/ @SEBIEN_cdmx)

Este aviso buscó dar certeza a los beneficiarios y evitar rumores o desinformación respecto al estatus del pago pendiente. Por ello, las autoridades agradecieron la paciencia de los usuarios durante este proceso administrativo.

¿A quiénes está dirigido el apoyo?

Tanto el Ingreso Ciudadano Universal como la Pensión Hombres Bienestar están enfocados en sectores específicos de la población adulta de la Ciudad de México. Los principales beneficiarios son:

Ingreso Ciudadano Universal: Personas de 57 a 59 años residentes en la CDMX.

Pensión Hombres Bienestar: Hombres de 60 a 64 años, con prioridad para quienes tienen 63 y 64 años, que vivan en la capital.

Ambos programas requieren cumplir con requisitos de residencia, edad y documentación oficial, así como realizar el registro ante la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social.

El comunicado oficial instó a adultos de 57 a 59 años y hombres de 60 a 64 años a mantenerse atentos a los canales institucionales para actualizaciones sobre los pagos. (X/ @SEBIEN_cdmx)

El objetivo de estos apoyos es proporcionar un ingreso mínimo vital a quienes, por su edad, se encuentran en una etapa de transición antes de acceder a la pensión universal para personas adultas mayores.

¿Qué deben hacer los beneficiarios?

Ante el retraso en el pago, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social recomendó a los beneficiarios:

No caer en rumores ni información no oficial sobre el depósito.

Revisar únicamente los canales oficiales y comunicados de la Secretaría.

Conservar la tarjeta bancaria y documentación en buen estado para evitar contratiempos cuando se realice el depósito.

Tener presente que el apoyo está garantizado y será entregado en cuanto concluya el proceso administrativo.

El objetivo de Ingreso Ciudadano Universal y Pensión Hombres Bienestar es brindar un ingreso mínimo vital previo a la pensión universal para adultos mayores. (Crédito: Cuartoscuro)

Estas medidas buscan proteger los derechos de los beneficiarios y garantizar que el recurso llegue de manera segura y directa a quienes realmente lo necesitan. El Gobierno de la Ciudad de México reiteró su compromiso de mantener informada a la población e insistió en que el pago será realizado próximamente.