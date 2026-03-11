Cristian Castro rogó a su mamá que asistiera a verlo al Auditorio Nacional, pero Verónica Castro se negó

Cristian Castro pide de rodillas la presencia de Verónica Castro durante su concierto en el Auditorio Nacional de Ciudad de México (Foto: Instagram)

Cristian Castro solicitó insistentemente la presencia de su madre, Verónica Castro, durante su reciente presentación en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, calificada como una de las más relevantes de su carrera.

El cantante expresó su deseo con un mensaje directo: “Acá se lo estoy pidiendo de rodillas. Mamita, por favor ven”, declaró antes del evento.

El regreso del intérprete a los escenarios captó la atención no solo por la emotividad de la ocasión, sino también por gestos inesperados. En el concierto lanzó al público un plátano autografiado con un plumón, generando entusiasmo entre los asistentes que intentaron atraparlo como “premio”.

Durante esa noche en el Auditorio Nacional, Julio César Chávez fue invitado al escenario y recibió un beso en la mano como muestra de respeto por parte de Cristian Castro.

El regreso de Cristian Castro a los escenarios se convierte en uno de los momentos más emotivos y esperados de su carrera artística (IG/ @jcchavez115 // Miriam Estrella- Infobae)

El artista celebró también un reciente logro académico. En febrero de este año se graduó de la preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución donde también estudió su madre. Esta etapa académica, sumada a un periodo alejado de los reflectores y de la prensa, marcó un proceso de crecimiento personal para el cantante, aunque su entorno privado siguió siendo motivo de atención pública, principalmente debido a su relación con Mariela Sánchez.

Los boletos para sus presentaciones se agotaron en cuestión de horas, lo que llevó a la apertura de nuevas fechas en la capital mexicana. El evento reunió a personalidades como Pati Chapoy, Sofía Castro y el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien posteriormente mencionó que no logró ubicar entre el público a Verónica Castro, quien enfrenta complicaciones de salud derivadas de una antigua lesión lumbar.

Cristian Castro protagoniza un gesto inusual al lanzar un plátano autografiado al público como premio especial durante el show (Luz Coello/ Infobae)

Según el propio Gustavo Adolfo Infante, la actriz no estuvo presente en el concierto, o al menos su presencia no fue advertida durante la transmisión del programa Sale el Sol.

La trayectoria artística de Cristian Castro está marcada por el entorno familiar en el que creció, bajo la influencia de figuras reconocidas como Verónica Castro y Manuel “El Loco” Valdés, lo que favoreció su contacto temprano con el medio del espectáculo.

Una gran noche para Cristian Castro en el Auditorio Nacional

Miles de personas se congregaron en el Coloso de Reforma para presenciar el regreso de Cristian Castro, quien ofreció una noche marcada por la euforia y la nostalgia el 10 de marzo.

La atmósfera se tornó especialmente festiva cuando, tras más de dos horas y media de espectáculo, “Azul” logró poner al público de pie, generando un coro masivo y un mar de celulares en alto. La presencia de invitados destacados también contribuyó al clima de celebración.

Matisse compartió el escenario en una colaboración que provocó expresiones de admiración recíproca, con el propio Castro presentando al grupo como personas “muy queridas para mí sin duda, por el amor tan grande que nos profesamos mutuamente”.

La presentación de Cristian Castro en el Auditorio Nacional reúne a personalidades del espectáculo como Pati Chapoy y Sofía Castro (Luz Coello/ Infobae)

Al término de la actuación conjunta, Román Torres intervino para resaltar: “Además del artista más impresionante que conozco, como persona eres la persona más chistosa y más divertida que conozco… y me encantaron tus zapatos”.

Desde el inicio, éxitos como “No podrás”, “Yo quería”, “Por amarte así” y “Lloviendo estrellas” avivaron los recuerdos de la audiencia, que respondió con entusiasmo en cada estrofa. El intérprete saludó a figuras como Julio César Chávez y contó entre los asistentes a Sofía Castro, Gema Garoa y el productor Sergio Gabriel.