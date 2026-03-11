Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios recibirán un pago de mil 900 pesos este mes de marzo

La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

El programa de Beca Benito Juárez es una iniciativa social implementada por el Gobierno de México, dirigida a estudiantes de educación media superior que cursan estudios en instituciones públicas.

Los beneficiarios del programa reciben mil 900 pesos cada dos meses, que se depositan directamente en sus cuentas bancarias del Banco del Bienestar.

Este recurso económico tiene la finalidad de motivar a los jóvenes para que continúen sus estudios en preparatoria o bachillerato.

El monto otorgado permite que los estudiantes cubran los gastos de materiales necesarios para su formación académica.

Estudiantes de nivel medio superior reciben bimestralmente un total de mil 900 pesos en sus tarjetas del Banco del Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar es la encargada de la operación del programa, como parte del Gobierno federal.

El propósito es disminuir la deserción escolar en la educación media superior y ampliar las oportunidades de acceso a la universidad.

Los estudiantes pueden usar este apoyo para adquirir útiles, libros, alimentos o pagar el transporte entre su domicilio y la escuela.

Debido a que en el mes de febrero no se llevó a cabo el pago de este programa social a ningún beneficiario, existe la duda de si para marzo habrá depósito de la Beca Benito Juárez.

Ante esto, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar reveló si los estudiantes de nivel medio superior recibirán pago de mil 900 pesos.

¿Qué estudiantes de la Beca Benito Juárez 2026 recibirán pago de mil 900 pesos este mes de marzo?

De acuerdo con lo revelado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, este mes de marzo de 2026 no habrá pago para ningún beneficiario de la Beca Benito Juárez.

Lo anterior debido a que los pagos se hacen cada dos meses y, aunque el pasado febrero sí se realizaron depósitos de la Beca Rita Cetina para este programa social que beneficia a estudiantes de nivel medio superior, no se llevaron a cabo dispersiones el periodo anterior.

Iniciará pago de apoyo a estudiates de educación básica y media superior en México

La razón es que estudiantes de nivel medio superior se encontraban en proceso de incorporación a este programa social, así como en la entrega de tarjetas, por lo que no se realizaron pagos de la Beca Benito Juárez.

Los pagos se llevan a cabo bimestralmente y se realizan en los meses pares, por lo que en febrero tuvo que efectuarse el pago, pero será en abril cuando se haga el respectivo depósito, indicó la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Por lo tanto, no hay depósitos programados para este mes de abril para ningún beneficiario, tanto de continuidad como de nuevo ingreso.

Este mes de marzo no habrá pago de la Beca Benito Juárez 2026. Foto: X@apoyosbienestar.

Asimismo, la dependencia encargada de todo lo relacionado con la Beca Benito Juárez 2026 dio a conocer información importante sobre el siguiente depósito para todos los beneficiarios.

Pago doble de la Beca Benito Juárez en abril, confirman autoridades

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar confirmó que, debido a que no se realizaron pagos de la Beca Benito Juárez en el mes de febrero, este próximo abril de 2026 habrá doble depósito a todos los beneficiarios.

Por lo tanto, estudiantes inscritos a este programa social recibirán las dispersiones en sus tarjetas del Banco del Bienestar de los bimestres:

Enero y febrero - mil 900 pesos.

Marzo y abril - mil 900 pesos.

En abril recibirán un total de 3 mil 800 pesos en sus tarjetas del Banco del Bienestar.