Bárbara de Regil revela cómo ha sido trabajar con Belinda en la serie Carlota: “Yo no veo más que una niña”

Belinda lidera el elenco de Carlota y recibe elogios de Bárbara de Regil por su actitud amorosa y divertida durante la grabación. (RS)

La llegada de Bárbara de Regil al rodaje de la serie Carlota en España ha significado una oportunidad inesperada de acercamiento familiar y profesional.

Mientras avanza la grabación, la actriz mexicana ha compartido su entusiasmo por colaborar por primera vez con Belinda, quien lidera el elenco en el papel protagónico.

La primera colaboración entre Bárbara de Regil y Belinda marca un momento especial en la industria de series mexicanas.(IG/miguelangelsilvestre)

La convivencia y el ambiente en el set

Durante un encuentro con medios recogido por el programa Ventaneando, la actriz ofreció detalles sobre la atmósfera que se vive en las jornadas de trabajo. Según sus palabras, el ambiente que predomina es relajado y ameno, en buena medida gracias a la actitud de la propia Belinda.

De acuerdo con Regil, la cantante se muestra “muy amorosa y muy tierna”, y todo ha influido de forma positiva en el trato entre los compañeros.

“Es la primera vez que lo hago y estoy muy contenta (…) La veo normal, es muy chistosa, de echar chistes, o tal vez así es con nosotros y yo no veo más que una niña así”, afirmó.

De esa forma, sus comentarios subrayan que la interacción con la intérprete de “Cactus” ha resultado ligera y divertida, lo que ha favorecido la dinámica del equipo.

El rodaje de Carlota une a Bárbara de Regil y Belinda. (Facebook Belinda)

Un reencuentro personal en Madrid

Más allá de lo laboral, la grabación en Madrid ha tenido un valor sentimental para Bárbara de Regil. Su hija, Mar, se mudó a la ciudad en septiembre de 2025 para continuar con sus estudios, lo que había generado cierta nostalgia familiar.

“Yo le caí. Ella se fue, yo andaba sufriendo por los rincones y de repente me dicen: ‘Te vas a Madrid a filmar’. Le hablé y le dije: ‘Mar, me quedé en un proyecto en Madrid’, me dijo: ‘¡Ay! No te puedes separar de mí’”, contó.

La actriz Bárbara de Regil aprovecha la filmación en Madrid para reencontrarse con su hija Mar, quien estudia en la ciudad.

Elenco y expectativas de la serie Carlota

La producción de Carlota cuenta con un elenco internacional y una trama basada en la vida de la única emperatriz de México. Junto a Belinda y Bárbara de Regil, participan:

Jaime Lorente como Maximiliano de Habsburgo.

Miguel Ángel Silvestre en el papel del general Alfred Van Der Smissen.

Mabel Cadena y Sebastián Zurita en roles destacados.

La serie se graba actualmente en España y ha despertado interés entre los seguidores de Belinda.

La colaboración entre Bárbara de Regil y Belinda en la serie se ha desarrollado en un contexto de cordialidad y entusiasmo mutuo. La experiencia de rodaje en Madrid no solo ha significado un reto profesional para la actriz mexicana, sino también un motivo de alegría personal al reencontrarse con su hija en el extranjero.