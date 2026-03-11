México

Así detuvo la Marina a pescadores ilegales en el santuario y criadero del caracol rosado en Yucatán

El operativo se llevó a cabo en el Arrecife Alacranes y participaron instituciones como la Profepa, Conanp, Conapesca y la organización Sea Shepherd Conservation Society

Caracol rosado en el Arrecife
Caracol rosado en el Arrecife Alacranes, en Yucatán. (Foto: Profepa)

Un operativo coordinado por la Secretaría de Marina (Semar) permitió la detención de tres pescadores ilegales y el aseguramiento de caracol rosado extraído sin autorización en el Parque Nacional Arrecife Alacranes, ubicado en el estado de Yucatán.

La acción, realizada el 4 de marzo, involucró a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y otras autoridades, y se enfocó en una de las zonas más relevantes para la conservación de esta especie bajo veda permanente desde 1988.

Operativo conjunto en el Parque Nacional Arrecife Alacranes

La Profepa informó que el operativo se desarrolló como parte de las labores permanentes de vigilancia en el Parque Nacional Arrecife Alacranes, un área natural protegida que funciona como santuario y criadero del caracol rosado del Caribe (Lobatus gigas).

En la acción participaron también la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la organización Sea Shepherd Conservation Society.

Las autoridades detectaron una embarcación sospechosa y lograron interceptarla. Tras la inspección, los elementos de la Semar detuvieron a tres buzos y confiscaron equipo utilizado en la pesca ilegal, entre ellos:

  • Trajes para buceo
  • Aletas
  • Snorkel y visores
  • Ganchos y utensilios para perforación
  • Desarmadores
  • Compresora
Caracol rosado en el Arrecife
Caracol rosado en el Arrecife Alacranes, en Yucatán. (Foto: Profepa)

Además, se hallaron nueve conchas de caracol rosado y siete piezas de carne de caracol fresco, crudo y eviscerado.

Veda permanente del caracol rosado

El caracol rosado está protegido por veda permanente en México desde 1988 debido a la sobreexplotación y a su lenta recuperación poblacional. No existe autorización vigente para la extracción de esta especie, por lo que toda actividad de pesca dirigida a ella se considera ilegal.

El equipo incautado, los ejemplares y las partes de vida silvestre, así como la embarcación y su motor, quedaron bajo resguardo de la Semar, que actuó como primer respondiente.

Estos elementos serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Importancia ecológica y medidas de protección

El caracol rosado cumple una función relevante en los ecosistemas marinos del Caribe, donde contribuye al equilibrio de los arrecifes y las praderas marinas. La especie está incluida en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Caracol rosado en el Arrecife
Caracol rosado en el Arrecife Alacranes, en Yucatán. (Foto: Profepa)

La extracción ilegal de caracol rosado representa una amenaza para la biodiversidad de la región y compromete la supervivencia de la especie en su hábitat natural. La Profepa reiteró que mantendrá su participación en acciones coordinadas para reforzar la vigilancia y protección de los ecosistemas marinos en las áreas naturales protegidas del país.

