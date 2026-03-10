Sheinbaum se reunirá hoy con empresarios nórdicos, revela que buscan “invertir en diversos temas”

Este martes en conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dio algunos detalles sobre la reunión con los empresarios de los países nórdicos, que tendrá lugar en Palacio Nacional.

“Tienen aquí algunos días, han estado reuniéndose con el gabinete económico y el día de hoy los voy a recibir justo aquí en el salón de Tesorería”, adelantó.

La presidenta aseguró que los empresarios están interesados en invertir en México y que uno de ellos proviene de una familia muy importante. “Va ser un diálogo, están interesados en invertir en distintos temas”, dijo.

Juan Ramón de la Fuente da la bienvenida a empresarios

La noche de este lunes 9 de marzo, Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores de México, dio la bienvenida a más de 80 directores y directoras ejecutivas de empresas provenientes de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.

A través de su cuenta de X, el organismo informó que se trata de una visita de trabajo para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y explorar oportunidades de negocios.

“El comercio entre México y la región de los países nórdicos supera los cinco mil millones de dólares anuales, con más de 500 empresas nórdicas operando en nuestro país, en sectores como telecomunicaciones, manufactura avanzada, ingeniería, productos farmacéuticos, energías renovables, equipo de transporte y tecnologías industriales. Por ello, la SRE facilita el diálogo entre los gobiernos y el sector privado para identificar oportunidades de inversión y promoción comercial”, destacó el canciller De la Fuente.

Como parte de esta visita enmarcada en los esfuerzos de diplomacia económica que encabeza la SRE, en colaboración con otras dependencias, se contará con la participación de representantes de Ericsson, Nokia, Volvo y AstraZeneca, entre otros.

La delegación forma parte de una iniciativa anual del Grupo Wallenberg que reúne a empresas de los cuatro países para realizar vistas de alto nivel a distintos mercados internacionales, siendo México el destino elegido en 2026 y la primera misión empresarial de este tipo realizada por ellos en nuestro país.