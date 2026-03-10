‘La Mañanera de Sheinbaum’ de hoy martes 10 de marzo: Omar García presenta avances de seguridad, homicidios en México, entre lo relevante

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informó que, en el marco del eje de Atención a las causas, se realizará la construcción de nuevos bachilleratos en el país, así como se pondrá en marcha el programa “Jóvenes unen al barrio”.
Figueroa compartió los porcentajes de delitos considerados de alto impacto con respecto a la comparación de septiembre de 2024 a febrero de 2025:
Marcela Figuera informó que el homicidio doloso presentó una disminución de septiembre de 2024 a febrero en un 44%, lo que se traduce a 48.8 homicidios dolosos diario.
8 entidades que registraron mayor índice de homicidios dolosos:
Claudia Sheinbaum Pardo saludó a la ciudadanía e informó que este martes 10 de marzo presentará junto con el Gabinete de Seguridad los indicadores de seguridad. Para ello, lo acompañan:
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este martes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.