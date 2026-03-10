‘La Mañanera de Sheinbaum’ de hoy martes 10 de marzo: Omar García presenta avances de seguridad, homicidios en México, entre lo relevante

El feminicidio registró una disminución de 11.8% (de 1.86 a 1.64 víctimas diarias).

Las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego bajaron 10.8% (de 28.04 a 24.98 víctimas diarias).

El secuestro extorsivo descendió 57.6% (de 2.56 a 1.08 víctimas diarias).

La extorsión disminuyó 16.8% (de 33.11 a 27.69 víctimas diarias).

El total de robos con violencia se redujo 21.9% (de 463.81 a 362.27 víctimas diarias).

El robo a casa habitación con violencia fue el único delito que aumentó, con un alza de 1.9% (de 10.03 a 10.22 víctimas diarias).

El robo de vehículo con violencia cayó 31.1% (de 131.95 a 90.85 víctimas diarias).

El robo a transportista con violencia bajó 24.8% (de 14.88 a 11.19 víctimas diarias).

El robo a transeúnte con violencia disminuyó 16.3% (de 110.56 a 92.58 víctimas diarias).

El robo a negocio con violencia se redujo 21.1% (de 89.45 a 70.55 víctimas diarias).