‘La Mañanera de Sheinbaum’ de hoy martes 10 de marzo: Omar García presenta avances de seguridad, homicidios en México, entre lo relevante

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

13:52 hsHoy
13:47 hsHoy

Segob presenta avances de ‘Atención a las causas’

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informó que, en el marco del eje de Atención a las causas, se realizará la construcción de nuevos bachilleratos en el país, así como se pondrá en marcha el programa “Jóvenes unen al barrio”.

13:42 hsHoy

Delitos de alto impacto presentan reducción, según cifras oficiales

Figueroa compartió los porcentajes de delitos considerados de alto impacto con respecto a la comparación de septiembre de 2024 a febrero de 2025:

  • El feminicidio registró una disminución de 11.8% (de 1.86 a 1.64 víctimas diarias).
  • Las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego bajaron 10.8% (de 28.04 a 24.98 víctimas diarias).
  • El secuestro extorsivo descendió 57.6% (de 2.56 a 1.08 víctimas diarias).
  • La extorsión disminuyó 16.8% (de 33.11 a 27.69 víctimas diarias).
  • El total de robos con violencia se redujo 21.9% (de 463.81 a 362.27 víctimas diarias).
  • El robo a casa habitación con violencia fue el único delito que aumentó, con un alza de 1.9% (de 10.03 a 10.22 víctimas diarias).
  • El robo de vehículo con violencia cayó 31.1% (de 131.95 a 90.85 víctimas diarias).
  • El robo a transportista con violencia bajó 24.8% (de 14.88 a 11.19 víctimas diarias).
  • El robo a transeúnte con violencia disminuyó 16.3% (de 110.56 a 92.58 víctimas diarias).
  • El robo a negocio con violencia se redujo 21.1% (de 89.45 a 70.55 víctimas diarias).
  • Otros robos con violencia presentaron una baja de 18.7% (de 106.95 a 86.86 víctimas diarias).
(Crédito: Gobierno de México)
(Crédito: Gobierno de México)
13:31 hsHoy

Índices de delitos en México a febrero de 2026

Marcela Figuera informó que el homicidio doloso presentó una disminución de septiembre de 2024 a febrero en un 44%, lo que se traduce a 48.8 homicidios dolosos diario.

8 entidades que registraron mayor índice de homicidios dolosos:

  • El resto de las entidades presentan cifras por debajo o cercanas al promedio nacional, con valores que oscilan entre 4.3% y 0.2%, siendo las de menor incidencia:
    • San Luis Potosí: 0.3% (3 casos)
    • Yucatán: 0.2% (2 casos)
  • El gráfico resalta en color las entidades que representan el cincuenta por ciento o más del total nacional o están por debajo del promedio nacional.
  • La cifra total de homicidios dolosos en el país para febrero de 2026 es de 1,368 casos, sumando los reportados por cada entidad.
13:30 hsHoy
13:28 hsHoy

Inicia la conferencia de prensa

Claudia Sheinbaum Pardo saludó a la ciudadanía e informó que este martes 10 de marzo presentará junto con el Gabinete de Seguridad los indicadores de seguridad. Para ello, lo acompañan:

  • Marcela Figueroa
  • Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
12:54 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este martes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

