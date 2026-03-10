La inversión histórica que cambia la vida de artistas jóvenes

Paro de estudiantes y académicos en el Conservatorio Nacional de Música para exigir la destitución de su nuevo director. (Foto:INBA)

La inversión que ha recibido el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello marca un cambio tangible en la vida académica y artística de sus comunidades.

El entusiasmo de los estudiantes refleja una transformación esperada durante décadas: por primera vez en más de cuarenta años, los planteles experimentan una renovación integral en infraestructura, equipamiento y espacios de aprendizaje.

Avances en la renovación de escuelas artísticas en México

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, bajo la dirección de Claudia Curiel de Icaza, impulsa un ambicioso Plan Integral de Renovación de Escuelas de Arte y Cultura. Este programa abarca 39 instituciones educativas de formación artística y cultural distribuidas en todo el país.

La política forma parte de una estrategia de alcance nacional que busca mejorar las condiciones materiales y académicas en el ámbito artístico y cultural.

Para la primera etapa, se han canalizado 1,500 millones de pesos a infraestructura, mantenimiento, equipamiento y fortalecimiento académico en espacios formativos de todo el sector cultural.

El plan incluye recintos bajo la administración del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y el Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM). La meta es clara: garantizar entornos dignos y de calidad para la formación cultural pública.

El Plan Integral de Renovación de Escuelas de Arte y Cultura en México ha movilizado recursos sin precedentes para rehabilitar, equipar y modernizar 39 escuelas públicas dedicadas a la formación artística.

El objetivo central es asegurar que estudiantes de todas las regiones del país accedan a espacios adecuados para desarrollar su talento, con instalaciones renovadas y libres de cuotas de inscripción.

Prioridad a las condiciones dignas y el acceso gratuito

Uno de los ejes más relevantes de esta política es la eliminación de cuotas de inscripción. Según la secretaria Curiel de Icaza, la medida busca ampliar el acceso a la educación artística y garantizar que ninguna barrera económica limite el derecho a una formación cultural.

“El primer paso de esta política, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue eliminar las cuotas de inscripción para ampliar el acceso a la educación artística; ahora estamos fortaleciendo las condiciones materiales en las que esa formación ocurre”, detalló la funcionaria.

La renovación abarca desde la recuperación de instalaciones físicas hasta la dotación de mobiliario y tecnología actualizada en los planteles. El plan también contempla la apertura de nuevos espacios para la enseñanza de las artes, con el propósito de fortalecer el sistema público de formación cultural.

Durante más de cuatro décadas, las escuelas del sector artístico no habían recibido inversiones de esta magnitud para mantenimiento, rehabilitación o equipamiento especializado.

Esta situación de rezago ha motivado una intervención de fondo para que las nuevas generaciones de artistas cuenten con ambientes propicios y seguros.

Conservatorio Nacional de Música y Escuela de Danza: detalles de la inversión

En el Conservatorio Nacional de Música, que cumplirá 160 años en 2026, se asignaron casi 47 millones de pesos destinados a la conservación de espacios, adquisición de instrumentos y mobiliario, así como mejoras en sistemas eléctricos, iluminación, drenaje y pisos.

Los trabajos han permitido habilitar salones acústicos, aulas infantiles y oficinas administrativas, además de optimizar áreas comunes para la convivencia estudiantil.

La Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello, que celebrará 95 años de historia el próximo año, recibió una inversión de casi 11 millones de pesos.

Estas mejoras apuntan a fortalecer las instalaciones para la práctica y el estudio de la danza, beneficiando a una comunidad que ha sido semillero de figuras relevantes en el ámbito nacional.

La voz de la comunidad académica y estudiantil

Durante la visita de entrega de las obras, estudiantes y docentes manifestaron su satisfacción con los cambios experimentados en sus escuelas. Una alumna comentó que “sí nos inspira bastante que haya renovaciones en las escuelas, porque se siente una mejor calidad en los salones y en los espacios”.

Para los jóvenes, la mejora de los planteles representa no solo un beneficio inmediato, sino una garantía para el desarrollo profesional y humano de las futuras generaciones.

La directora general del INBAL, Alejandra de la Paz, reconoció el compromiso de la comunidad educativa, señalando que “estos esfuerzos nos permiten mejorar las condiciones para el desarrollo académico, artístico y laboral, y avanzar en la atención de necesidades prioritarias señaladas por la propia comunidad”.

Perspectivas a largo plazo

El proceso de renovación continuará en los próximos meses, con visitas de supervisión y entrega de obras en otras escuelas del sector. La Secretaría de Cultura busca consolidar un sistema nacional de formación artística que responda a las necesidades de la sociedad, con espacios modernos y accesibles.

El testimonio de los estudiantes es un reflejo del impacto positivo de la inversión pública. “Ver los cambios positivos que nos ayudarán a enriquecer nuestra danza y la formación de las generaciones que vienen”, expresó un alumno de la Escuela de Danza, resume el sentido de la política: garantizar el derecho a una educación artística gratuita, de calidad y en condiciones materiales óptimas.