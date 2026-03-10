México

“¡Es lo que él nos hizo a nosotros!”: Mariana Ochoa estalla contra Ari Borovoy por presuntas indirectas y revive la guerra interna de OV7

Las declaraciones de la cantante reavivan la disputa que desde hace meses involucra a los exintegrantes del grupo pop

Mariana Ochoa responde contundentemente a las presuntas indirectas de Ari Borovoy en redes sociales, reavivando la polémica entre exintegrantes de OV7. - (IG)

Las tensiones entre exintegrantes de OV7 volvieron a estallar públicamente después de que Mariana Ochoa respondiera con dureza a recientes publicaciones de Ari Borovoy en redes sociales.

Durante una entrevista en Sale el Sol, la cantante reaccionó a varias frases que el productor compartió en Instagram. Estas frases abordaban temas como traición, control y conflictos entre personas cercanas. Aunque no estaban dirigidas a alguien en específico, al preguntarle a Ochoa por ellas, respondió.

La declaración volvió a encender la controversia que rodea desde hace meses a los antiguos miembros del grupo pop, quienes hoy se encuentran divididos tras desacuerdos profesionales, legales y personales.

Las frases que encendieron la polémica

La controversia entre los antiguos miembros de OV7 se intensifica por desacuerdos profesionales, legales y personales dentro del grupo pop mexicano. - (Foto: @soymarianaochoa)

Todo comenzó cuando Borovoy publicó reflexiones en redes sociales que muchos interpretaron como indirectas hacía sus excompañeros. Entre ellas destacaban frases sobre personas que “extrañan el control” o sobre traiciones provenientes de quienes supuestamente estaban del mismo lado.

Al ser cuestionada sobre si esos mensajes estaban relacionados con sus declaraciones anteriores, Ochoa respondió sin rodeos.

“Yo creo que eso tiene que ver con todo lo que él nos hizo a nosotros. Tal cual, lo que me acabas de leer, tal cual”, afirmó en la entrevista.

“Lo sacó de su diario y lo subió a Instagram”, provocando risas en el estudio, pero dejando clara su postura frente al conflicto.

El uso del nombre OV7, otro punto de quiebre

El uso del nombre OV7 requiere la aprobación de todos los integrantes según un reglamento firmado por los miembros desde hace años. - : (Instagram/@ariboroboy)

Más allá de los mensajes en redes, el desacuerdo también gira en torno al uso del nombre del grupo. Según ha explicado Ochoa, existe un reglamento firmado por los integrantes que regula cómo puede utilizarse la marca.

La intérprete aseguró que cualquier uso del nombre requiere la aprobación colectiva. “El nombre de OV7 solo se puede usar con la autorización de los seis en conjunto”, explicó durante la conversación televisiva.

De acuerdo con la cantante, si uno de los integrantes no aprueba o no responde a la consulta, el nombre simplemente no puede emplearse, una regla que, asegura, todos conocen desde hace años.

La división del grupo que reavivó todo

La disputa pública por el nombre y el legado de OV7 mantiene en conflicto abierto a sus miembros y a los seguidores del icónico grupo pop.

La disputa se intensificó cuando comenzó a circular la imagen promocional del espectáculo “90’s Pop Tour: El Antro”, en la que algunos exmiembros se presentaban como “Ex OV7”.

La publicación provocó la inconformidad de Ochoa, quien consideró que la referencia al grupo debía apegarse a los acuerdos establecidos entre quienes poseen la marca.

En medio de la controversia, la cantante no ha estado sola. Sus excompañeros Óscar Schwebel y Lidia Ávila han respaldado su postura, consolidando una división que mantiene a los antiguos integrantes del famoso grupo noventero en bandos opuestos.

