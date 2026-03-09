México

Suprema Corte permite que los menores de Guerrero cambien de género en su acta de nacimiento

La decisión advierte que impedir cambios por edad vulnera derechos

Guardar
La Suprema Corte de Justicia
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválidas las restricciones que impedían a personas menores de edad modificar sexo y nombre en actas de nacimiento por identidad de género. Crédito: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválidas las restricciones legales que impedían a niñas, niños y adolescentes acceder a un procedimiento administrativo para modificar el sexo y el nombre en sus actas de nacimiento, asegurando de este modo su derecho a la identidad de género y al libre desarrollo de la personalidad, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.

El fallo, adoptado en sesión de Pleno este 9 de marzo, obliga al Congreso del estado de Guerrero a legislar en un plazo de doce meses para establecer un mecanismo que permita a las personas menores de edad ejercer este derecho acompañadas por sus representantes legales, de acuerdo con los criterios de la propia SCJN y los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según informó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un comunicado.

El máximo tribunal invalidó la porción normativa “sea mayor de edad” del artículo 22 y el inciso b) de la fracción I del artículo 24 de la Ley Número 239 de Reconocimiento y Derechos de las Personas de la Comunidad LGBTTTIQ+ del estado de Guerrero, que condicionaban la rectificación del acta de nacimiento por motivo de identidad de género a haber cumplido 18 años.

Este criterio dejaba de lado la posibilidad de que personas trans e intersex menores de edad pudieran adecuar su documentación oficial y acceder sin discriminación a su derecho a la identidad.

La SCJN tomó en consideración tratados internacionales y la Constitución federal

Se argumentó que la restricción de edad impuesta a los menores violenta los derechos humanos. Crédito: X/@SCJN

El Pleno de la SCJN consideró que las restricciones por edad vulneran los derechos a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad personal y de género de niñas, niños y adolescentes. Estos derechos están reconocidos no solo en los artículos 1° y de la Constitución, sino también en tratados internacionales.

En su comunicado, la SCJN reiteró que “la identidad de género constituye un componente esencial de la identidad personal, protegido constitucionalmente en México. Por tanto, el Estado debe proporcionar mecanismos administrativos ágiles, sencillos, confidenciales y accesibles que permitan, también a las personas menores de 18 años, que sus documentos oficiales reflejen fielmente su identidad de género autopercibida.

El tribunal reconoció que la protección de las infancias es una finalidad legítima, pero señaló que prohibir absolutamente el acceso por edad no representa la medida menos restrictiva ni respeta la autonomía progresiva ni el interés superior de niñas, niños y adolescentes. El Pleno enfatizó que existen alternativas que permiten contemplar la voz y el nivel de madurez de cada menor, sin que se les niegue el acceso al procedimiento de rectificación.

Arístides Guerrero, ministro de la SCJN, fue quien presentó el proyecto para ser estudiado

El ministro Arístides Guerrero destaca
El ministro Arístides Guerrero destaca que la ley limita derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ al excluir administrativamente a menores. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Según el ministro Arístides Guerrero, quien presentó el proyecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN contra dos disposiciones de la Ley de Reconocimiento y Derechos de las Personas de la Comunidad LGBTTTIQ+ del Estado de Guerrero, publicada el 3 de junio de 2025, por considerar que vulneran derechos fundamentales.

La normativa actual establece la posibilidad de rectificar el acta de nacimiento para reflejar la identidad de género autopercibida, aunque limita este derecho exclusivamente a personas mayores de edad. De acuerdo con Arístides Guerrero, esta restricción afecta el derecho a la igualdad, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad e identidad de género de infancias y adolescencias trans e intersex.

Temas Relacionados

SCJNNiñosTransLGBTTTIQGéneroGuerreroPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

México vs Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol: sigue en vivo el juego de la novena mexicana

El equipo de Benjamín Gil saldrá al diamante a defender su marca invicta desde que debutaron en el WBC 2026

México vs Estados Unidos en

Comisión Federal de Electricidad conmemora el 8M y destaca avances en equidad laboral

El organismo federal conmemoró el Día Internacional de la Mujer bajo el lema: “Todas podemos ser lo que queramos. Es tiempo de nombrar a las mujeres”

Comisión Federal de Electricidad conmemora

Derrumbe en San Antonio Abad: sigue minuto a minuto el rescate de tres trabajadores atrapados

El edificio resultó dañado en el sismo del 19 de septiembre de 2017

Derrumbe en San Antonio Abad:

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 9 de marzo

La eliminación de Natali Brito podría afectar al equipo azul

Exatlón México: quién gana la

Cae en Tamaulipas Manuel “N”, alias “El Meño”, líder de Los Metros del Cártel del Golfo

Es identificado como un objetivo prioritario y supuesto responsable de ataques con drones

Cae en Tamaulipas Manuel “N”,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en Tamaulipas Manuel “N”,

Cae en Tamaulipas Manuel “N”, alias “El Meño”, líder de Los Metros del Cártel del Golfo

Detienen a “El Ronny”, venezolano relacionado con el robo a la casa de Susana Zabaleta

Embajador de EEUU en México reconoció al Gabinete de Seguridad por el aseguramiento de dos toneladas de cocaína en Guerrero

Fundador del CJNG, El 85, se declarará culpable en EEUU

Sentencian en EEUU a coahuilense que traficaba armas a México: pasará siete años de cárcel de Texas

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 9 de marzo

Alberto Barros en Auditorio Nacional: precios para ver al ‘Titán de la Salsa’ colombiano celebrando 40 años

The Mars Volta cancela participación en el Vive Latino 2026 de último minuto

‘Pink Floyd Sinfónico Vol ll’ en Auditorio Nacional: precios para el homenaje a la banda británica de rock progresivo

Andrea Legarreta y Galilea Montijo ‘destrozan’ a Peso Pluma tras desplante a fan: “Qué culpa tiene la niña”

DEPORTES

México vs Estados Unidos en

México vs Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol: sigue en vivo el juego de la novena mexicana

La Velada del Año VI: Rivers vs Roro, Clerss vs Natalia MX y todas las peleas confirmadas

Este es el rival que desea enfrentar Canelo Álvarez en septiembre de 2026

Javier Alarcón ve con buenos ojos la “tentativa” llegada de Martín Anselmi a Monterrey: “Vendría muy bien”

Fox adquiere la docuserie sobre la Concachampions Offline Sports