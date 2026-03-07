Hallan sin vida a Nayrobi Flores, mujer trans reportada como desaparecida desde febrero en la CDMX

Hallan sin vida a Nayrobi Flores, mujer trans desaparecida en la Ciudad de México. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El cuerpo de Nayrobi Flores Arcia, una mujer trans de 27 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 26 de febrero, fue localizado sin vida la madrugada de este viernes en un parque de la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. El hallazgo ocurrió en el parque lineal Ave Fénix, donde vecinos alertaron a las autoridades por un fuerte olor fétido proveniente de una casa de campaña improvisada.

De acuerdo con reportes policiales, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudieron al sitio tras recibir un aviso por radio sobre la presencia de una persona aparentemente inconsciente en la zona. Al llegar, los uniformados confirmaron que al interior de una carpa se encontraba el cuerpo de una persona en estado de descomposición.

Los primeros informes indican que el cadáver presentaba signos visibles de violencia en distintas partes del cuerpo, por lo que el área fue acordonada y se dio aviso a personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para iniciar las diligencias correspondientes.

Familiares de Nayrobi Flores acudieron al lugar tras enterarse del hallazgo y confirmaron que se trataba de la joven que había sido reportada como desaparecida días antes. Según relataron, la última vez que tuvieron contacto con ella fue el 26 de febrero, cuando acudió a visitar a un amigo en la colonia Morelos, en la misma alcaldía.

Nayrobi Flores había sido reportada como desaparecida desde el pasado 26 de febrero. Foto: (Redes sociales)

El padre de la víctima, Alberto Flores, señaló que su hija era una persona trans y que desde ese día desconocían su paradero. De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía capitalina, la joven fue vista por última vez al salir del domicilio de su amigo; sin embargo, no regresó a su casa.

La ficha también detallaba que Nayrobi vestía blusa, pantalón y chamarra negra, así como tenis color beige. Entre sus señas particulares destacaba un tatuaje de mariposa a la altura del cuello, lo que permitió a sus familiares reconocerla tras el hallazgo.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa exacta de la muerte. Mientras tanto, la Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad de alguna persona.

Debido a las características del caso y a la identidad de la víctima, las autoridades no descartan que el delito pueda investigarse bajo el protocolo de transfeminicidio, figura legal que reconoce el asesinato de mujeres trans o de personas cuya identidad o expresión de género se identifica como femenina.

Investigan posible transfeminicidio tras hallazgo de Nayrobi Flores en Venustiano Carranza. (X/@DianaSanchezBar)

Este delito fue incorporado al Código Penal de la capital en 2024 tras la aprobación de la llamada Ley Paola Buenrostro, una reforma impulsada por colectivos y activistas de derechos humanos como Kenya Cuevas para visibilizar y sancionar la violencia contra la población trans. La legislación establece penas que van de 35 a 70 años de prisión para quienes resulten responsables.

El caso de Nayrobi se suma a las denuncias de activistas y organizaciones de la diversidad sexual sobre la persistencia de violencia y crímenes de odio contra personas trans en el país, por lo que familiares y colectivos han exigido una investigación exhaustiva que permita esclarecer lo ocurrido y garantizar justicia.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, en lo que va de 2026 se han registrado 4 casos de asesinatos a personas LGBTIA+, sin embargo, activistas no descartan que dichas cifras puedan ser más altas por inconsistencias en registros o falta de denuncias.