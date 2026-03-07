México

Hallan sin vida a Nayrobi Flores, mujer trans reportada como desaparecida desde febrero en la CDMX

Luego de confirmar el hallazgo, familiares y colectivos hicieron un llamado a la justicia y pidieron no descartar la línea de un posible transfeminicidio

Guardar
Hallan sin vida a Nayrobi
Hallan sin vida a Nayrobi Flores, mujer trans desaparecida en la Ciudad de México. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El cuerpo de Nayrobi Flores Arcia, una mujer trans de 27 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 26 de febrero, fue localizado sin vida la madrugada de este viernes en un parque de la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. El hallazgo ocurrió en el parque lineal Ave Fénix, donde vecinos alertaron a las autoridades por un fuerte olor fétido proveniente de una casa de campaña improvisada.

De acuerdo con reportes policiales, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudieron al sitio tras recibir un aviso por radio sobre la presencia de una persona aparentemente inconsciente en la zona. Al llegar, los uniformados confirmaron que al interior de una carpa se encontraba el cuerpo de una persona en estado de descomposición.

Los primeros informes indican que el cadáver presentaba signos visibles de violencia en distintas partes del cuerpo, por lo que el área fue acordonada y se dio aviso a personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para iniciar las diligencias correspondientes.

Familiares de Nayrobi Flores acudieron al lugar tras enterarse del hallazgo y confirmaron que se trataba de la joven que había sido reportada como desaparecida días antes. Según relataron, la última vez que tuvieron contacto con ella fue el 26 de febrero, cuando acudió a visitar a un amigo en la colonia Morelos, en la misma alcaldía.

Nayrobi Flores había sido reportada
Nayrobi Flores había sido reportada como desaparecida desde el pasado 26 de febrero. Foto: (Redes sociales)

El padre de la víctima, Alberto Flores, señaló que su hija era una persona trans y que desde ese día desconocían su paradero. De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía capitalina, la joven fue vista por última vez al salir del domicilio de su amigo; sin embargo, no regresó a su casa.

La ficha también detallaba que Nayrobi vestía blusa, pantalón y chamarra negra, así como tenis color beige. Entre sus señas particulares destacaba un tatuaje de mariposa a la altura del cuello, lo que permitió a sus familiares reconocerla tras el hallazgo.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa exacta de la muerte. Mientras tanto, la Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad de alguna persona.

Debido a las características del caso y a la identidad de la víctima, las autoridades no descartan que el delito pueda investigarse bajo el protocolo de transfeminicidio, figura legal que reconoce el asesinato de mujeres trans o de personas cuya identidad o expresión de género se identifica como femenina.

Investigan posible transfeminicidio tras hallazgo
Investigan posible transfeminicidio tras hallazgo de Nayrobi Flores en Venustiano Carranza. (X/@DianaSanchezBar)

Este delito fue incorporado al Código Penal de la capital en 2024 tras la aprobación de la llamada Ley Paola Buenrostro, una reforma impulsada por colectivos y activistas de derechos humanos como Kenya Cuevas para visibilizar y sancionar la violencia contra la población trans. La legislación establece penas que van de 35 a 70 años de prisión para quienes resulten responsables.

El caso de Nayrobi se suma a las denuncias de activistas y organizaciones de la diversidad sexual sobre la persistencia de violencia y crímenes de odio contra personas trans en el país, por lo que familiares y colectivos han exigido una investigación exhaustiva que permita esclarecer lo ocurrido y garantizar justicia.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, en lo que va de 2026 se han registrado 4 casos de asesinatos a personas LGBTIA+, sin embargo, activistas no descartan que dichas cifras puedan ser más altas por inconsistencias en registros o falta de denuncias.

Temas Relacionados

Nayrobi FloresMujer transTransfeminicidioLGBTIQ+AsesinatoSSCCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Marcha del 8M: ¿cómo puedo apoyar a la causa si soy hombre?

La fecha destaca la importancia de la colaboración de toda la sociedad para transformar estructuras y avanzar hacia relaciones más equitativas

Marcha del 8M: ¿cómo puedo

Taxista arrastra a policía tras intentar evadir Alcoholímetro en Iztapalapa, fue detenido

En la unidad se encontraron varias latas de bebidas alcohólicas, en tanto, el oficial fue trasladado a un hospital

Taxista arrastra a policía tras

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 7 de marzo de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Laura Itzel Castillo llama a abrir el debate sobre la reforma electoral: “está más viva que nunca”

La propuesta podría votarse en comisiones la próxima semana; en tanto, la presidenta del Senado pide no cerrar el diálogo

Laura Itzel Castillo llama a

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del 6 de marzo

El sorteo Melate se lleva a cabo tres veces a la semana, cada miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas. Estos son los resultados del sorteo 4183 dados a conocer por la lotería mexicana

Resultados del sorteo Melate, Revancha
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Marce”, líder de

Cae “El Marce”, líder de la organización social ULIDEPS, vinculada con extorsiones y secuestros en Edomex

Captan a policías de CDMX empujando un taxi con dos cuerpos hacia los límites con Naucalpan

Detienen a dos personas por el multihomicidio en financiera de Coatzacoalcos, Veracruz

Arrestan a 3 policías estatales de San Luis Potosí tras enfrentamiento que dejó dos civiles muertos y uno herido

Marina y Defensa de EEUU realizaron capacitación para combatir amenazas durante el Mundial 2026

ENTRETENIMIENTO

Difunden video de la ex

Difunden video de la ex del vocalista de Los Recoditos autolesionándose previo a denunciarlo por violencia

Acusan a Bellakath y Osmanito por la presunta desaparición de Barnabi, hombre que sale en sus videos de TikTok

Cuánto dinero tiene Belinda, la ex de Gonzalo Hevia Baillères, ahora novio de Emma Watson

Corey Harrison, figura de “El precio de la historia”, solicita apoyo económico tras sufrir un accidente en Tulum

“A Hermione le gustan los gatos”: la indirecta sobre Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères que se volvió viral en redes

DEPORTES

DT del Al-Nassr habla sobre

DT del Al-Nassr habla sobre la gravedad de la lesión de Cristiano, pese a confirmación en México sobre su asistencia al Estadio Azteca

Ellas hicieron historia en el futbol femenil en México en el mundial de 1971: ahora son reconocidas

Yareli Acevedo gana el oro en la Copa del Mundo en Australia y consolida su lugar en la élite del ciclismo

Rachel García es expulsada después de que se encontrara sustancia en su guante: LMS aclara la sanción

Luis Urías causa baja para México en pleno inicio de Clásico Mundial