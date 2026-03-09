Sheinbaum interrumpe su conferencia para saludar a niñas y niños en secundaria de la alcaldía GAM

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo interrumpió la presentación de Quién es Quién, donde se presentaban precios de la gasolina que realizaba Iván Escalante, procurador del consumidor (Profeco), durante su conferencia de prensa de este lunes 9 de marzo de 2026.
Esto debido a que estudiantes de la secundaria diurna, número 259 “Gustavo A. Madero”, que está ubicada frente al Hospital Oncológico de la Mujer en la alcaldía Gustavo A. Madero, saludaban a la presidenta desde la ventana del salón.
“Son los niños de la escuela, espérate un momentito (risa), son niñas y niños en la escuela”, dijo la presidenta, mientras saludaba con la mano.
Más Noticias
Fundador del CJNG, El 85, se declarará culpable en EEUU
El hombre fue un colaborador de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho
El hallazgo de dos peces remo en Cabo San Lucas sorprende a turistas y despierta leyendas sobre el fin del mundo
El pez remo está asociado en la mitología japonesa con el Namazu y se le considera un presagio de terremotos o eventos sísmicos
Este es el rival que desea enfrentar Canelo Álvarez en septiembre de 2026
El tapatío volverá a pelear por un campeonato mundial en Riad, Arabia Saudita
Revelan las primeras imágenes del hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula tras 19 años de anonimato
El periodista Ricardo Manjarrez presentó su exclusiva, señalada como una de las más esperadas por los fans de ‘El Sol de México’ y los de ‘La Chule’
“Me callo para que ellas hablen”: con este lema en la espalda, un hombre marcha en el 8M y expareja le reclama la pensión alimenticia
El momento, captado en Tlaxcala, se hizo viral rápidamente y provocó el debate en redes sociales
MÁS NOTICIAS