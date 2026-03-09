Sheinbaum interrumpe su conferencia para saludar a niñas y niños en secundaria de la alcaldía GAM

Crédito: Captura de pantalla (Cepropie)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo interrumpió la presentación de Quién es Quién, donde se presentaban precios de la gasolina que realizaba Iván Escalante, procurador del consumidor (Profeco), durante su conferencia de prensa de este lunes 9 de marzo de 2026.

Esto debido a que estudiantes de la secundaria diurna, número 259 “Gustavo A. Madero”, que está ubicada frente al Hospital Oncológico de la Mujer en la alcaldía Gustavo A. Madero, saludaban a la presidenta desde la ventana del salón.

“Son los niños de la escuela, espérate un momentito (risa), son niñas y niños en la escuela”, dijo la presidenta, mientras saludaba con la mano.

La presidenta saludó a niños de una escuela cercana. (Presidencia)