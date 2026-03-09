Mariana Ochoa contra Ari Borovoy, afirma que sólo quiere llamar la atención: “A mí el ya se me resbala”

La titularidad del nombre OV7 pertenece a seis integrantes originales, excluyendo a Kalimba, según declaraciones de Lidia Ávila y Mariana Ochoa (IG)

Mariana Ochoa sostiene que el uso del nombre OV7 está restringido: solo puede emplearse con el consentimiento de los seis dueños de la marca, lo que excluiría a Kalimba, y afirma que Ari Borovoy actúa deliberadamente para provocar conflictos internos, mientras que el grupo terminó en 2023 y la confusión generada por la reciente publicidad podría afectar a los seguidores.

En un momento en el que la controversia sobre el uso del nombre OV7 volvió a la vida pública debido a la promoción del espectáculo ’90’s Pop Tour: El Antro’, la imagen del cartel encendió el debate. En este se presentaba a Ari Borovoy, Kalimba, M’Balia Marichal y Erika Zaba como ‘Ex OV7’ o ‘OV7’, lo que desató la preocupación de Ochoa y del resto de copropietarios respecto al cumplimiento legal de los acuerdos sobre la marca.

Solo seis integrantes ostentan la titularidad de OV7

Lidia Ávila y Oscar Schwebel, alineados con Ochoa en la interpretación de la normativa interna, insistieron en que el nombre “OV7” pertenece exclusivamente a seis antiguos miembros.

Sólo cuatro integrantes forman parte del espectáculo

Ávila detalló: “Hay seis integrantes que somos dueños del nombre. Desgraciadamente ese tipo de publicidad confunde a la gente, ojalá que recapaciten, es algo que no se vale”.

Además, explicó que Kalimba no participa como titular del nombre: “Él entró después y en ese entonces fue un consenso de mayoría de votos pero se decidió que no participara como dueño del nombre, somos seis los dueños”.

Ávila contextualizó el impacto mediático del grupo y lo contrastó con la polémica actual:

“Fuimos un grupo emblemático, después de Timbiriche somos el grupo más importante de este país en el pop. Para mí lo valioso es que gente se quede con lo bonito, con la música. Lo que pase después, solamente Dios sabrá, para mí en la balanza pesa mucho más lo lindo que vivimos y siempre existirá un cariño, una hermandad que existió tanto tiempo”.

Oscar Schwebel confirmó su alejamiento del grupo: “Yo sí ya no regresaría al grupo. Estoy haciendo otras cosas, en otra etapa de mi vida”.

El uso de la marca OV7 requiere autorización unánime de los seis dueños firmantes del contrato registrado ante el IMPI (Sandra Perdomo/CUARTOSCURO.COM)

Mariana Ochoa acusa a Ari Borovoy

Tras los comentarios públicos de Ari Borovoy sobre que Mariana Ochoa provocaba conflictos, Ochoa respondió: “El nombre de OV7 solo se puede usar cuando los 6 (sin Kalimba) estemos de acuerdo. Ari sabe perfectamente que no puede usar el nombre del grupo”.

La cantante profundizó sobre el marco legal que rige al grupo: “Tenemos un contrato registrado ante el Impi del uso de la marca que todos conocemos. Como debe ser, los seis. Tenemos que estar de acuerdo, no hay más risa que que él diga que yo quiero pleito cuando el que está tentando al diablo es él, o sea es que él se ha vuelto de estas personas que lanzan la piedra y esconde la mano cuando yo no he hecho nada”.

La reciente polémica publicitaria en el ‘90’s Pop Tour: El Antro’ reavivó el debate interno sobre los derechos de la marca OV7

Ochoa minimizó el efecto emocional de las acciones de Borovoy: “Siento, justamente, que él quisiera vernos enojados, enloquecidos. ¿Pero sabes qué? A mí él ya se me resbala, y yo creo que eso le duele más y no sabe por dónde llamar la atención. Por eso decidí, con Lidia y Oscar, dejar ese tema por la paz”.

La polémica llevó a Borovoy a publicar frases con potencial tono indirecto, entre ellas: “Hay personas que nunca te van a perdonar por lo que te hicieron. Vuélvelo a leer”, “No se negocia con terroristas emocionales”, “Hay personas que no te extrañan. Extrañan el control que querían ejercer sobre ti” y “A veces la traición no viene de tus enemigos, sino de quienes juraban estar contigo”.