Exatlón México: quién sale eliminado hoy 8 de marzo

El capítulo del día domingo es el más emocionante porque un deportista debe abandonar

Atletas de Exatlón México demuestran
Atletas de Exatlón México demuestran su determinación en un momento clave de la batalla colosal, buscando superar los desafíos del circuito. (FB/ExatlonMx)

La tensión en Exatlón México 2026 se incrementa a medida que el reality avanza hacia su desenlace.

Con la final cada vez más cerca, los equipos enfrentan desafíos más exigentes y una presión constante por evitar la eliminación.

Esta semana, la atención se centra en los rumores que circulan sobre quién abandonaría la competencia el domingo 8 de marzo, encendiendo el debate entre los seguidores.

Quién sale hoy 8 de marzo

En redes sociales y plataformas dedicadas a los spoilers, el foco está puesto en el equipo azul.

Diversas cuentas han filtrado que una mujer de este grupo sería la próxima en despedirse del reality.

Los nombres de Nataly, Valery y Doris se repiten en las apuestas, aunque la versión más fuerte señala que Nataly sería la eliminada del duelo dominical.

Hasta el momento, la información difundida por estos sitios no ha recibido confirmación oficial.

Sin embargo, la posible salida de Nataly genera impacto, ya que regresó al programa tras la lesión de Dana Castro y su eliminación modificaría la estrategia azul en la recta final.

Según los spoilers, el riesgo de eliminación esta semana recae en los hombres del equipo rojo y en las mujeres del equipo azul.

El destino de los atletas se definirá en el Duelo de Eliminación, una instancia en la que cualquier error puede ser definitivo.

Lista de participantes eliminados en Exatlón México 2026

A lo largo de la temporada, más de 20 atletas han abandonado la competencia. Los nombres de quienes ya dejaron Exatlón México son:

  • Alex (Azul)
  • Andrea (Azul)
  • Aristeo (Rojo)
  • Karen (Azul)
  • Antonio (Azul)
  • Tanori (Azul)
  • Luis (Rojo)
  • Vanessa (Azul)
  • Mau Wow (Rojo)
  • Edna (Rojo)
  • Heber (Rojo)
  • Thayli (Rojo)
  • Jair (Rojo)
  • Melisa (Rojo)
  • Adrián (Rojo)
  • José (Azul)
  • Samanta (Rojo)
  • Emilio (Rojo)
  • Dana Castro (Azul)*
  • Alejandro Aguilera (Azul)
  • Ela (Rojo)

*Dana Castro salió por lesión y fue reemplazada por Nataly.

¿Qué tan confiable es el spoiler?

Los spoilers que circulan suelen basarse en el rendimiento reciente de los participantes y en filtraciones de cuentas especializadas.

Pese a la cantidad de detalles compartidos, no siempre resultan acertados.

Muchas veces, los seguidores se guían por rumores y predicciones que, aunque generan expectativa, pueden fallar.

Por eso, la única manera de confirmar quién abandona la competencia es ver el capítulo de eliminación.

Estado actual de los equipos rojo y azul

El equipo rojo llega al capítulo de eliminación con varios hombres en riesgo, pero con una plantilla que ha mostrado resistencia frente a la adversidad.

Entre los integrantes que se mantienen en la contienda destacan Benyamin Saracho, César Villaluz, Humberto Noriega, Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Jazmín Hernández, Karol Rojas y Mario Osuna.

Del lado azul, la situación es similar en cuanto a exigencia. El grupo lo forman Koke Guerrero, Doris del Moral, Evelyn Guijarro, Valery Carranza, Dana Castro, Katia Gallegos, Alexis Vargas, Ernesto Cázares y Adrián Leo.

La tensión crece porque las mujeres azules son las señaladas en los rumores de eliminación.

