Cómo preparar un alcohol de romero casero para combatir la celulitis y aliviar dolores reumáticos

La costumbre de preparar y usar este macerado se hereda de generación en generación para acompañar el bienestar diario sin dejar de lado las advertencias necesarias.

El alcohol de romero es uno de los remedios tradicionales más extendidos en hogares de América Latina y Europa para el alivio de dolores reumáticos y musculares.

Preparado a partir de la maceración de ramas de romero en alcohol, su uso se transmite de generación en generación y forma parte de la cultura popular en el tratamiento de molestias articulares.

Se trata de un preparado natural en busca de alivio para dolencias leves, aprovechando las propiedades aromáticas y calmantes atribuidas al romero.

Una mezcla que fusiona el valor de las plantas con el deseo de cuidado personal tiene un lugar especial en botiquines familiares gracias a sus aplicaciones prácticas.

Cuáles son los beneficios o usos medicinales que se le puede dar al alcohol de romero

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) reconoce el uso tradicional del romero en aplicaciones tópicas para dolores musculares leves. Por su parte, estudios publicados en Heathline señalan que el romero puede ser usado como remedio natural para diversos padecimientos.

En este sentido, el alcohol de romero se utiliza principalmente de manera tópica en la medicina tradicional y popular debido a que ayuda a concentrar las propiedades de esta planta medicinal. Entre sus beneficios y usos medicinales más frecuentes incluyen los siguientes:

Usos y beneficios principales

Alivio de dolores musculares y articulares: Se emplea para masajes en zonas afectadas por dolores reumáticos, contracturas, esguinces o golpes leves.

Mejora de la circulación sanguínea: El masaje con alcohol de romero puede favorecer la sensación de piernas descansadas y aliviar la pesadez.

Reducción de inflamación leve: Los compuestos del romero, como el alcanfor y los aceites esenciales, pueden ayudar a disminuir molestias inflamatorias superficiales.

Relajación muscular: Suele aplicarse antes o después de la actividad física para relajar los músculos.

Desinfectante leve: Por su contenido de alcohol, puede ayudar a limpiar la piel en casos de pequeñas irritaciones, aunque no debe usarse en heridas abiertas.

Alivio sintomático de golpes y hematomas: Se aplica mediante friegas para disminuir la sensación de dolor tras pequeños traumatismos.

Ayuda a reducir la celulitis: sus propiedades para mejorar la circulación ayudan a reducir la apariencia de la celulitis si se aplica dando masaje en la zona

Entre los beneficios del alcohol de romero destacan el alivio de dolores articulares, mejora de la circulación y reducción de inflamaciones leves.

Cómo preparar alcohol de romero con ramas de romero y alcohol para combatir dolores reumáticos

Para preparar alcohol de romero con ramas de romero y alcohol de cereal, generalmente se sigue un método tradicional, popular en la fitoterapia.

Este preparado suele aplicarse de forma tópica para aliviar dolores musculares y reumáticos. Aquí tienes los pasos básicos:

Ingredientes

Ramas frescas de romero (aproximadamente 100 gramos)

Alcohol etílico de cereal (al 96%, unos 500 ml)

Un frasco de vidrio con tapa hermética (preferentemente oscuro)

Preparación

Lava las ramas de romero y sécalas bien. Corta el romero en trozos pequeños para facilitar la maceración. Introduce el romero picado en el frasco de vidrio. Vierte el alcohol de cereal hasta cubrir completamente el romero. Cierra bien el frasco y colócalo en un lugar fresco y oscuro. Deja macerar entre 10 y 15 días. Agita el frasco suavemente una vez al día. Pasado el tiempo de maceración, cuela el líquido usando un filtro de café o una gasa. Conserva el alcohol de romero en un frasco limpio, preferentemente oscuro y bien cerrado.

Uso

Precauciones

No debe aplicarse sobre heridas abiertas, mucosas ni piel irritada.

No debe ingerirse.

Se recomienda consultar a un profesional de la salud antes de su uso, especialmente en personas con enfermedades crónicas, alergias o piel sensible.