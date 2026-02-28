Beca Rita Cetina 2026: ¿Habrá pago en el mes de marzo a todos los beneficiarios?

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social promovido por el Gobierno de México, destinado únicamente a estudiantes que cursan la secundaria en escuelas públicas de todo el territorio nacional.

Esta ayuda económica tiene como propósito solventar gastos relacionados con materiales y herramientas esenciales, permitiendo a los jóvenes continuar sus estudios durante el ciclo escolar.

Los alumnos beneficiados con esta beca pueden emplearla para comprar libros, alimentos, útiles escolares, artículos de papelería, uniformes y pagar el transporte desde su casa hasta la escuela.

El monto otorgado, equivalente a mil 900 pesos, se deposita cada dos meses en las cuentas del Banco del Bienestar a nombre de los estudiantes de secundaria.

Iniciará pago de apoyo a estudiates de educación básica y media superior en México

La administración de la Beca Rita Cetina está a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) junto con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Esta iniciativa busca reducir la deserción escolar en secundarias públicas y brindar apoyo para que los estudiantes concluyan la educación básica.

En febrero se realizaron pagos de la Beca Rita Cetina nuevos beneficiarios y de continuidad. Foto: Archivo/Infobae México.

Luego del pago de este mes de febrero para todos los beneficiarios de la Beca Rita Cetina, la duda de los mismos estudiantes de secundaria inscritos en este programa social, así como de padres de familia, es si habrá algún pago este mes de marzo.

Ante esto, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar reveló si habrá dispersiones en las tarjetas del Bienestar de los estudiantes de secundaria pública de todo el país el siguiente mes.

¿Habrá pagos de la Beca Rita Cetina 2026 a estudiantes de secundaria pública?

De acuerdo a datos de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, este mes de marzo no se tiene programado pagos de la Beca Rita Cetina a ningún beneficiario.

Esto aplica para quienes ya contaban con este programa social, como aquellos nuevos beneficiarios, que recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar de la beca el mes de enero.

En marzo no habrá pagos de la Beca Rita Cetina. Foto: Archivo/Infobae México.

Lo anterior debido a que las dispersiones correspondientes en los plásticos se llevaron a cabo en el mes de febrero, tanto a nuevos beneficiarios como a los de continuidad, revelaron autoridades del Gobierno de México.

Cabe recordar que los depósitos de la Beca Rita Cetina se llevan a cabo bimestralmente, según los tiempos marcados por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Como se mencionó anteriormente, los estudiantes de secundaria inscritos en este programa social reciben un total de mil 900 pesos bimestralmente.

Los pagos se llevan a cabo de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de los beneficiarios.

Pago de enero-febrero de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria

Durante este mes de febrero se efectúa la entrega del pago de la Beca Rita Cetina a todos los beneficiarios, conforme al calendario publicado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Este depósito corresponde al primer apoyo de 2026, cubriendo los meses de enero y febrero.