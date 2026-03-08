México

Tigres vence a Rayados: los mejores memes que dejó el Clásico Regio de esta noche

Aficionados reaccionan con memes al triunfo de la UANL a últimas del partido

Memes inundan redes tras victoria de Tigres sobre Rayados en el Clásico Regio 142. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La derrota de CF Monterrey por 1-0 ante Tigres UANL en el Clásico Regio 142 no sólo dejó repercusiones deportivas, sino también una ola de reacciones en redes sociales, donde aficionados de ambos equipos respondieron con memes, bromas y comentarios que rápidamente se viralizaron.

El partido, correspondiente a la Jornada 10 del Liga MX dentro del Torneo Clausura 2026, se disputó este sábado en el Estadio Universitario, casa de los Tigres. Durante gran parte del encuentro el marcador se mantuvo cerrado, con oportunidades para ambos equipos, pero sin que ninguna escuadra lograra concretar hasta los minutos finales.

En el terreno de juego, Rayados generó algunas aproximaciones importantes. Al minuto 15, Stefan Medina probó con un disparo de zurda tras un tiro libre ejecutado por Sergio Canales, aunque el balón terminó desviado a tiro de esquina.

En la segunda mitad, al minuto 52, Uroš Djurdjević recibió un trazo largo de Medina, se internó en el área y disparó con potencia, pero el arquero felino Nahuel Guzmán evitó el gol con una intervención que fue celebrada por la afición local.

Los Tigres también generaron peligro. El portero de Rayados, Luis Cárdenas, salvó a su equipo al desviar a tiro de esquina un disparo a corta distancia del argentino Ángel Correa.

Durante el segundo tiempo, los Rayados intentaron encontrar espacios por las bandas. El argentino Luca Orellano envió un centro desde la derecha al minuto 72 que Djurdjević intentó rematar de cabeza, pero no logró conectar correctamente el balón. Minutos más tarde, el propio Orellano volvió a desbordar, ahora por la izquierda, y mandó un centro raso que Lucas Ocampos no alcanzó a rematar.

Cuando parecía que el encuentro terminaría sin goles, llegó el momento decisivo. Ya en tiempo de compensación, al minuto 91, el delantero francés André‑Pierre Gignac aprovechó un contragolpe y definió con un disparo cruzado dentro del área para marcar el único gol del partido y darle la victoria a Tigres.

El tanto desató la euforia en el estadio y, casi de inmediato, las redes sociales comenzaron a llenarse de reacciones. Usuarios en plataformas como X, Facebook e Instagram compartieron memes en los que celebraban el gol de Gignac y se burlaban de la derrota de Rayados.

Los aficionados de Rayados tampoco se quedaron atrás y respondieron con memes que ironizaban sobre la forma en que cayó el gol, además de comentarios sobre las oportunidades desperdiciadas por su equipo a lo largo del encuentro.

El Clásico Regio volvió así a demostrar que es uno de los duelos más intensos y seguidos del futbol mexicano, no sólo dentro del campo, sino también en el ámbito digital, donde cada resultado genera miles de reacciones.

Tras el resultado, Monterrey se ubica en el noveno lugar de la tabla general del Clausura 2026 con 13 puntos. Su próximo compromiso será este martes 10 de marzo, cuando reciba a Cruz Azul en el partido de ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup. Mientras tanto, el triunfo en el Clásico Regio dejó a Tigres celebrando dentro y fuera de la cancha.

Foto: (Redes sociales)
Foto: (Redes sociales)
Foto: (Redes sociales)
Foto: (Redes sociales)
Foto: (Redes sociales)
Foto: (Redes sociales)
Foto: (Redes sociales)
Foto: (Redes sociales)
Foto: (Redes sociales)
Foto: (Redes sociales)
Foto: (Redes sociales)
Foto: (Redes sociales)
Foto: (Redes sociales)
Foto: (Redes sociales)
Foto: (Redes Sociales)
Foto: (Redes Sociales)
Foto: (Redes sociales)
Foto: (Redes sociales)
Foto: (Redes sociales)
Foto: (Redes sociales)

