México

CNDH: Los derechos de las mujeres no se otorgaron, se arrancaron

La Comisión Nacional de Derechos Humanos inauguró una exposición que recorre siglos de lucha femenina por la igualdad y la dignidad

(Infobae-Itzallana)
(Infobae-Itzallana)

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, fue contundente: los derechos de las mujeres no surgieron de manera espontánea ni fueron concesiones otorgadas desde el poder, sino el resultado de luchas profundas sostenidas durante generaciones por mujeres que decidieron alzar la voz y transformar su realidad.

Invisibilización de movimientos históricos de las mujeres

Durante la inauguración de la exposición, la presidenta de la CNDH resaltó que muchas veces se ha invisibilizado el legado de las mujeres en la historia, por el simple hecho de haber sido obreras, campesinas, maestras, madres, activistas y defensoras. Sin embargo resaltó la necesidad de hablar de esas luchas, toda vez que desde lo cotidiano, lo comunitario y la organización colectiva abrieron camino para que el día de hoy podamos hablar de derechos, igualdad y dignidad.

“A lo largo del tiempo, las mujeres han sido protagonistas de procesos históricos que cambiaron la forma en que entendemos la justicia, la democracia y la dignidad humana. Cada paso ha sido fruto de organización, conciencia y valentía”, afirmó la presidenta de la CNDH, quien también advirtió que la igualdad es una tarea permanente amenazada por desigualdades estructurales, violencias y prejuicios que siguen dividiendo a la sociedad.

Reconocen la lucha de todas
Reconocen la lucha de todas las mujeres que a lo largo de la historia han alzado la voz para la exigencia de sus derechos.

Exposición: “El camino de los derechos humanos de las mujeres”

La exposición que inaugura la CNDH presenta una línea del tiempo que recorre la lucha de las mujeres por sus derechos desde una perspectiva global, pasando por los reconocimientos jurídicos nacionales e internacionales, hasta visibilizar las violencias y desigualdades estructurales que persisten. Un recordatorio de que los avances no se construyen desde arriba, sino desde abajo, desde la experiencia compartida y la convicción de que ninguna transformación es verdadera si no incluye a todas las personas.

Los derechos de las mujeres
Los derechos de las mujeres son fruto de su lucha, no concesiones del poder: Rosario Piedra Ibarra

Por su parte, el coordinador general de Administración y Finanzas de la CNDH, Juan José Sánchez González, aseguro que esta conmemoración tiene un valor simbólico e institucional que debe reflejarse en nuestras practicas cotidianas y desde la realidad institucional, con ambientes laborales en los que la perspectiva de genero este presente en cada acción. Reconoció que no se puede hablar de la defensa de los derechos humanos sin reconocer que las sociedades se establecieron sobre la desigualdad, lo cual solo podrá superarse si todos y todas participamos en las luchas sociales.

Para la CNDH, el 8 de marzo no es un acto protocolario. Es, en palabras de su presidenta, un compromiso con la memoria de quienes abrieron camino, con las mujeres que aún enfrentan desigualdades y con las generaciones que vienen.

