Cae automóvil desde sexto nivel de un edificio en Cuajimalpa, deja tres personas lesionadas

Cae un automóvil desde el sexto nivel de un estacionamiento elevado. Foto: (Alcaldía Cuajimalpa en X)

La caída de un automóvil desde el sexto nivel de un edificio en la alcaldía Cuajimalpa provocó la movilización de cuerpos de emergencia la tarde de este sábado y dejó como saldo tres personas lesionadas que tuvieron que ser trasladadas a un hospital.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando un vehículo cayó desde un estacionamiento elevado hacia la parte baja de un conjunto habitacional ubicado en dicha demarcación de la Ciudad de México. En el automóvil viajaban tres personas, quienes resultaron con diversas lesiones tras el fuerte impacto.

Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia después de escuchar el estruendo provocado por la caída del vehículo. Testigos señalaron que el automóvil habría salido del área de estacionamiento en el sexto nivel del inmueble y posteriormente se precipitó hacia el nivel inferior del complejo habitacional.

Tras el reporte, elementos de emergencia acudieron al lugar para atender la situación. Personal de Protección Civil de la alcaldía brindó la atención prehospitalaria a los ocupantes del vehículo, quienes presentaban golpes y lesiones derivadas del accidente.

El auto cayó desde el sexto nivel de un estacionamiento elevado, quedando sobre un complejo habitacional vecino. Foto: (Alcaldía Cuajimalpa en X)

Luego de ser estabilizadas en el sitio, las tres personas fueron trasladadas a un hospital cercano para recibir atención médica especializada y una valoración más detallada de su estado de salud. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la gravedad de las lesiones de los afectados.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la alcaldía confirmó la atención del incidente y detalló que el accidente fue atendido por personal de emergencia y de seguridad.

“Se registró la caída de un vehículo desde un sexto nivel en un inmueble. Elementos de Protección Civil brindaron atención a las personas involucradas”, informó la autoridad local.

Asimismo, se indicó que elementos de seguridad del sector El Yaqui acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Dichos agentes quedaron a cargo de resguardar la zona mientras se llevan a cabo las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital en donde recibirán atención médica definitiva, Foto: (Alcaldía Cuajimalpa en X)

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las causas que provocaron la caída del automóvil, por lo que no se descarta que se trate de una falla mecánica, un error humano o algún otro factor que haya provocado que el vehículo saliera del área de estacionamiento.

Peritos y personal de seguridad realizarán las revisiones necesarias en el inmueble y en el vehículo involucrado con el fin de determinar cómo ocurrió el incidente y si existen responsabilidades.

El hecho generó expectación entre habitantes del conjunto habitacional y vecinos de la zona, quienes observaron el despliegue de los servicios de emergencia durante las labores de atención y aseguramiento del lugar.

Las autoridades reiteraron que continuarán las investigaciones para esclarecer el accidente y confirmaron que la situación fue controlada sin que se registraran víctimas mortales. Entretanto, las tres personas lesionadas permanecen bajo atención médica.