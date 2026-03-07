México

Sofía Reyes habla de una posible colaboración con Belinda, Kenia Os y Danna, la “trinidad del pop”

Una colaboración inédita entre figuras del pop latino ha puesto en pausa a miles de fans que sueñan con un nuevo himno femenino

La expectativa por la colaboración
La expectativa ante una colaboración entre las figuras del pop latino Sofía Reyes, Danna, Belinda y Kenia Os ha generado una oleada de comentarios y teorías entre seguidores.

En los últimos días, la conversación volvió a encenderse después de que Sofía Reyes dejó abierta la posibilidad de sumarse al esperado proyecto, conocido en redes como “La trinidad del pop”.

Durante un reciente encuentro con la prensa, la intérprete de “Mal de Amores” fue directa al ser consultada sobre una posible colaboración con sus colegas.

“Sí, no les voy a decir todavía, pero obviamente yo feliz de trabajar y crear con todas ellas que amo y admiro, así que eso siempre puede pasar”, admitió, generando expectativa entre los fans.

Sofía Reyes y su historia con Danna en “tqum”

No sería la primera vez que la cantante regiomontana une su voz con alguna de las integrantes de la conocida “trinidad del pop”, pues en el pasado compartió créditos con Danna en el sencillo “tqum”.

Desde entonces, parte de su público ha solicitado insistentemente que ambas repitan la fórmula y vuelvan a coincidir en una nueva canción.

Bajo dicho contexto, la dinámica de colaboración entre las artistas ha sido vista por muchos como un fenómeno que marcaría una nueva etapa para el pop latino, ya que reuniría a voces femeninas que dominan tendencias y listas de popularidad en plataformas digitales.

El proyecto entre Danna, Belinda y Kenia Os: expectativa y pausa

Por otra parte, la alianza entre Danna, Belinda y Kenia Os permanece en pausa, pese al entusiasmo inicial que provocó el anuncio. La noticia de que las tres estaban trabajando en conjunto surgió en septiembre, después de coincidir en una fiesta organizada por Shakira.

La intérprete “Mala Fama” confirmó el encuentro y la existencia del proyecto: “Ya puedo decir, entonces, sí, estamos trabajando en algo juntas, estoy muy emocionada, la verdad”, expresó al compartir el carácter especial de la propuesta, a la que describió como “las chicas súper poderosas”.

Sin embargo, el lanzamiento aún no tiene fecha definida, por lo que la también actriz explicó recientemente que la espera se debe a asuntos administrativos y a la dificultad para conciliar las agendas de las tres.

“La fecha de lanzamiento aún no está definida debido a ‘cositas administrativas’ y agendas individuales”, detalló en Ventaneando.

El lanzamiento del tema en
El lanzamiento del tema en conjunto no tiene fecha definida debido a asuntos administrativos y agendas internacionales de las artistas. (Instagram)

Agendas internacionales y proyectos individuales

Las carreras de las artistas continúan avanzando por caminos paralelos, lo que ha complicado la realización del proyecto. Actualmente, Belinda se encuentra en España participando en una serie sobre la emperatriz Carlota, a lo que Danna expresó:

“Se ve hermosa. Estoy muy emocionada por su proyecto y sé que le va a ir muy bien. Hemos estado platicando mucho y recomendándole muchas cosas de Madrid”, comentó.

Por su parte, Kenia Os mantiene una agenda activa en la industria musical y en redes sociales, consolidándose como una de las voces jóvenes más influyentes del momento.

Temas Relacionados

Sofía ReyesDanna PaolaBelindaKenia OsColaboraciónmexico-entretenimientomexico-noticias

