“Me dejaste embarazada por esta”: mujer reclamó a ex pareja el abandono de sus hijos en autobús de la CDMX

La señora del video le reclama por su hija. (IG/@soytotalmentechilango)

Una discusión que involucra acusaciones de infidelidad, abandono familiar y agresiones físicas captada en un video dentro de una unidad de transporte público en la Ciudad de México se viralizó en redes sociales.

El incidente, que fue grabado por uno de los pasajeros mientras otros observaban sin intervenir, desató una amplia respuesta en internet debido a la intensidad de la confrontación y la reacción pública ante la violencia presenciada.

En las imágenes difundidas, se observa a una mujer que aborda el transporte público en compañía de su madre. Ambas identifican a un hombre, presuntamente ex pareja de la embarazada y yerno respectivamente, quien viaja acompañado por otra mujer.

La situación rápidamente escala cuando la denunciante enfrenta al hombre con reclamos por una supuesta relación extramarital y lo acusa de haber abandonado a su hijo, además de dejarla embarazada por su nueva acompañante.

Uno de los momentos que más reacciones generó entre los usuarios de redes sociales fue la frase pronunciada por la mujer: “Abandonaste a tu hijo y me dejaste embarazada por esta…”, dirigida directamente a su ex pareja.

Posteriormente, la discusión se intensificó cuando la denunciante y su madre pasaron a los golpes, jalando del cabello a la supuesta amante.

El hombre intentó intervenir entre su acompañante y su esposa para frenar la agresión, mientras la acompañante mantuvo una actitud pasiva y respondió en tono calmo: “Te va a hacer daño el coraje”.

El conflicto escaló y se desconoce el desenlace

El video viral y la respuesta pública a la violencia en el transporte

A lo largo de la grabación es posible apreciar que, si bien los pasajeros atestiguan la confrontación, ninguno decide intervenir de manera activa para detener el altercado.

La madre de la denunciante también emitió advertencias hacia la presunta amante, señalando que lo “va a pagar caro”.

Sin embargo, en un giro del conflicto, ella misma pidió calma a su hija y solicitó al conductor del transporte que llamara a la policía. En la grabación no se observa respuesta inmediata del conductor ni si las autoridades llegaron al lugar.

Otra de las frases reiteradas por la mujer durante el enfrentamiento fue: “Abandonaste a tu hijo, ¿no lo ves? ¡Te vale, Fernando!”. El video concluye sin que se registre el desenlace del episodio ni la intervención de autoridades o pasajeros.

El material, que generó miles de comentarios en plataformas digitales, provocó un debate sobre la escalada de la violencia al interior del transporte público, las consecuencias emocionales de los conflictos familiares expuestos en público y la reacción —o falta de esta— de quienes presencian situaciones violentas.

Las imágenes y las reacciones evidencian el impacto de la viralización de situaciones de violencia cotidiana en espacios públicos, así como el papel de plataformas como Instagram y canales virales en la difusión y discusión colectiva de estos episodios en México.