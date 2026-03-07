México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 7 de marzo

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Precaución vial: Se registra concentración de manifestantes en Calzada Mahatma Gandhi y Avenida Paseo de la Reforma, en la colonia Bosque de Chapultepec Primera Sección; por el momento no se reportan afectaciones a la circulación.

Precaución vial: Servicios de emergencia trabajan sobre Medellín, a la altura de Campeche, en la colonia Roma Sur. Como alternativa vial se recomienda circular por Insurgentes.

Precaución vial: Se registra movilización de servicios de emergencia en Cantera, a la altura de General Mariano Salas; se solicita permitir el paso de las unidades.

