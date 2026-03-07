Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 7 de marzo

Precaución vial: Se registra concentración de manifestantes en Calzada Mahatma Gandhi y Avenida Paseo de la Reforma, en la colonia Bosque de Chapultepec Primera Sección; por el momento no se reportan afectaciones a la circulación.
Precaución vial: Servicios de emergencia trabajan sobre Medellín, a la altura de Campeche, en la colonia Roma Sur. Como alternativa vial se recomienda circular por Insurgentes.
Precaución vial: Se registra movilización de servicios de emergencia en Cantera, a la altura de General Mariano Salas; se solicita permitir el paso de las unidades.
Atlético de Madrid vs Real Sociedad: dónde y cuándo ver en México el partido de LaLiga con Obed Vargas
El cuadro colchonero afronta un nuevo compromiso del campeonato español en casa, en un duelo donde el mediocampista mexicano podría sumar minutos
Qué tomar para cuidar los riñones: las infusiones naturales con efecto diurético
Algunas plantas utilizadas tradicionalmente ayudar a estimular la eliminación de líquidos y favorecer la hidratación del organismo
8M: El problema que enfrentan miles de mujeres mayores en México y se busca visibilizar
Un informe de Ola Violeta advierte que enfrentan una profunda desigualdad económica y discriminación por edad
Alimentación para el Bienestar Edomex 2026: esta es la fecha límite de registro
Las mujeres de 50 a 64 años podrán continuar recibiendo apoyo
Para qué sirve el té de laurel en ayunas: beneficios y cómo prepararlo
Infusión tradicional utilizada en la medicina natural por sus posibles beneficios digestivos, antioxidantes y relajantes
