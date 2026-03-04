México

Esta es la estrategia de seguridad y turismo en la CDMX rumbo al Mundial 2026 en todas las alcaldías

La capital articula acciones de hospitalidad, innovación y participación social para los visitantes nacionales y extranjeros que vendrán por la Copa Mundial

Clara Brugada, junto a funcionarios,
Clara Brugada, junto a funcionarios, presentó la estrategia de la Ciudad de México para el Mundial 2026 en un evento con la mascota oficial y balones de fútbol. (Jefatura Gobierno CDMX)

En la instalación del Gabinete de Coordinación para el Mundial 2026, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó la formación de un equipo interinstitucional junto a los titulares de las 16 alcaldías con el objetivo de fortalecer seguridad, renovar infraestructura y asegurar hospitalidad para el evento deportivo de mayor relevancia mundial.

Para preparar la llegada del Mundial 2026, Clara Brugada y el Gobierno de la Ciudad de México coordinaron la conformación de un gabinete con representantes de las alcaldías que articula cuatro ejes estratégicos:

  • Infraestructura
  • Seguridad
  • Turismo
  • Programas deportivos y sociales.

Las acciones previstas incluyen sesiones periódicas, modernización de vialidades, rehabilitación de espacios deportivos, despliegue de tecnología y campañas contra la discriminación, a fin de garantizar que la ciudad reciba a millones de visitantes en un entorno seguro, plural y con respeto pleno a los derechos humanos.

CDMX se prepara para recibir
CDMX se prepara para recibir el Mundial 2026 (Crédito: Lina Gasca)

CDMX se prepara para recibir el Mundial 2026

Este esquema de trabajo tiene como prioridad articular políticas públicas en torno a la infraestructura, la seguridad, el turismo y los programas sociales. El objetivo es preparar a la capital para los 39 días de competencia, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, con una ciudad lista y fortalecida ante la afluencia internacional.

En el área de infraestructura, resaltan la repavimentación de 250 kilómetros de vialidades, la modernización de mercados y la mejora de sistemas hidráulicos en las 16 alcaldías. Además, el Gobierno de la Ciudad de México trabaja en la rehabilitación y construcción de 300 canchas deportivas, mientras que las alcaldías intervienen en 235 adicionales.

En el ámbito social, se organizarán eventos deportivos multitudinarios, como la clase de fútbol más grande del mundo y la “ola” futbolera previa al torneo. Clara Brugada destacó ante medios que más de dos mil obras públicas, entre ellas Utopías, hospitales, mercados regionales y escuelas, transforman la experiencia de habitantes y visitantes de la ciudad.

Clara Brugada visitó el Estadio
Clara Brugada visitó el Estadio Azteca y reveló detalles de cómo luce (X/ @ClaraBrugadaM)

Seguridad y coordinación metropolitana rumbo al Mundial

La seguridad es el eje central en la preparación. De acuerdo con Clara Brugada, la capital vive un momento histórico de reducción de delitos de alto impacto, con una baja del 58% en estos delitos y un 46% menos en homicidio doloso respecto a 2019. El dispositivo operativo cuenta con 135 mil videocámaras, 90 mil policías capacitados y 3.500 patrullas nuevas.

El Gobierno de la Ciudad de México refuerza la coordinación con el Estado de México y el Gobierno Federal en la zona metropolitana mediante la participación en 23 grupos técnicos. Se implementará una Agenda de Derechos Humanos, con convenios para proteger la dignidad y promover campañas contra la discriminación y la trata.

“La ciudad será sede del Mundial en un entorno de derechos plenos, sin racismo, sin clasismo y sin xenofobia. Queremos un Mundial que respete la dignidad de todas las personas”, afirmó Brugada en conferencia.

Así luce el exterior del
Así luce el exterior del Estadio Azteca rumbo a su reapertura para el Mundial 2026 (X/ @SOBSECDMX)

Hospitalidad, tecnología y eventos masivos para visitantes

Entre las acciones prioritarias está el lanzamiento de “Cholit”, un chatbot turístico multilingüe que orientará a visitantes en rutas, museos y actividades. Alcaldes de Coyoacán y Tlalpan confirmaron que la oferta cultural y gastronómica ya está preparada para recibir el turismo internacional.

La estrategia contempla 100 acciones de mejora en espacios emblemáticos: el Centro Histórico, Xochimilco, la Basílica de Guadalupe y Coyoacán. El 15 de marzo se ofrecerá la clase de fútbol más grande del mundo en el Zócalo; la antesala del Mundial incluirá la organización de la “ola” más grande y una intervención urbana con temática mundialista.

En paralelo, el gabinete avanza en el ordenamiento del comercio en vía pública y regula la actividad en zonas claves como el entorno del estadio y mercados estratégicos. Coincidirá un programa intensivo de prevención ante lluvias con la temporada del torneo.

Impacto social y legado de obras públicas

El Mundial dejará un legado social y urbano. De acuerdo con Brugada, el evento moviliza a miles de personas a través de programas deportivos y culturales que se desarrollan “desde abajo, desde las calles”. Se prioriza la rehabilitación de canchas y espacios deportivos, la ampliación del Tren Ligero, mejoras en la Línea 2 del Metro CDMX y la expansión de la electromovilidad para cubrir la demanda durante el torneo.

La imagen urbana de la ciudad exhibirá murales y decorados con motivos mundialistas, reflejando una urbe de sociedad justa y participación comunitaria.

De este modo, el regreso del fútbol internacional coincide con una Ciudad de México transformada, dispuesta a recibir a millones de personas en un ambiente de hospitalidad y justicia social.

