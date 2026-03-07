Consejo Ciudadano destaca atención a más de un millón de mujeres rumbo al 8M

Las solicitudes de apoyo realizadas se concentran principalmente en asesorías jurídicas, que representan el 60% del total de atenciones. crédito archivo Camila Díaz / Colprensa

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Consejo Ciudadano destacó el papel fundamental que ha desempeñado en la atención y acompañamiento de mujeres desde 2019 a la fecha.

Durante este periodo, el organismo ha brindado apoyo a más de 1 millón 252 mil 799 mujeres, quienes han buscado orientación y asistencia ante distintas problemáticas.

De acuerdo con la información presentada, las solicitudes de apoyo realizadas se concentran principalmente en asesorías jurídicas, que representan el 60 por ciento del total de atenciones. En segundo lugar, se encuentran los apoyos psicológicos, que constituyen 30 por ciento de las interacciones registradas por el organismo.

Sobre este tema, la Dra. María Elena Esparza, consejera en Género del Consejo Ciudadano, señaló que la labor de la difusión realizada por la institución ha sido clave para atender las demandas de las mujeres.

“La visibilización que el Consejo Ciudadano ha brindado para que se miren las demandas de las mujeres en materia de seguridad, bienestar emocional y paridad, les ha acercado respuestas institucionales y acceso a la justicia. No basta con la prevención, hay que atender las causas estructurales”, expresó.

Comunicado del Consejo Ciudadano. (especial)

Violencia familiar y digital: entre los delitos más reportados por las mujeres

Los reportes indican que, en la mayoría de los casos, la propia víctima es quien establece el primer contacto, principalmente mujeres entre los 18 y 30 años. Entre los delitos más reportados por razones de género destaca la violencia familiar, seguida de la violencia digital.

Asimismo, los reportes del organismo muestran que 70% del ciberacoso está dirigido hacia mujeres. En el caso de las sextorsiones, se observa una fuerte intimidación derivada de las amenazas de difusión de material íntimo, situación que se presenta en 48% de los casos.

En este contexto, el Lic. Ramón Beltrán, Secretario Ejecutivo del Consejo Ciudadano, indicó que el uso de inteligencia artificial para generar imágenes y contenidos falsos ha aumentado, lo que representa un nuevo desafío.

Ante ello, explicó que el organismo ha ampliado sus canales de ayuda hacia el ámbito de la ciberseguridad, además de impulsar alianzas con el sector privado para fortalecer redes de protección dirigidas a mujeres en plataformas digitales.

El Consejo Ciudadano recordó que, a través de su Línea de Seguridad y Chat de Confianza en el 55 5533 5533, las personas pueden acceder a apoyo psicológico y asesoría jurídica con perspectiva de género, de manera gratuita, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, tanto en México como en otros países.