Llena de flores rojas y blancas: así es la ostentosa tumba de El Mencho, supuestamente vigilada por halcones

El Mencho murió durante un operativo en Tapalpa. Imagen: Infobae México

La tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, fue ubicada en el Panteón Recinto La Paz en Zapopan, Jalisco, donde permanece bajo un despliegue de arreglos florales con formas de cruz, corazón y gallos, símbolos con los que se identificaba al exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El recinto funerario, distinto a los panteones tradicionales mexicanos, destaca por su diseño tipo jardín, áreas verdes y servicios de carácter exclusivo, siguiendo un concepto inspirado en cementerios estadounidenses. Según videos difundidos en redes sociales, la tumba se encuentra vigilada por “halcones”, quienes buscan evitar cualquier alteración en el lugar.

El lugar está lleno de flores y arreglos ostentosos El lugar está lleno de flores y arreglos ostentosos. (X/@Alfie_Acosta)

El sepelio de Oseguera Cervantes se realizó en la Colonia San Andrés del mismo municipio.

Harfuch aclara operativo en el funeral de El Mencho

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó el viernes 6 de marzo que el Ejército implementó un operativo durante el funeral: “Este operativo fue para proteger a la ciudadanía. El antecedente que tuvimos días antes de disturbios, bloqueos e incendios de vehículos. No fue para escoltar a nadie, fue para evitar disturbios y así se logró, se protegió a la ciudadanía”, expresó.

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó sobre el operativo en el funeral de El Mencho (Gobierno de Mëxico)

García Harfuch también descartó que existan acciones extraordinarias de resguardo tras la inhumación: “No hay como tal un operativo para proteger el panteón o algo específico en este lugar”.

Oseguera Cervantes perdió la vida en un enfrentamiento con fuerzas militares en Jalisco, y su cuerpo fue entregado a un representante familiar para ser velado y posteriormente sepultado.

El acta de defunción de El Mencho

REUTERS/Stringer

En la tarde del sábado 28 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) finalizó el proceso de entrega a la familia tras realizar los exámenes periciales y genéticos correspondientes.

El documento oficial precisa que Oseguera Cervantes falleció el domingo 22 de febrero de 2026 a las 10:30 de la mañana en Tapalpa, Jalisco, durante un operativo federal.

La causa de muerte establecida fue “conjunto de traumatismos torácico, abdominal y de miembros inferiores perforantes y penetrantes secundarios a heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego”, es decir, impactos de bala en el pecho, abdomen y piernas.

Este evento quedó integrado en la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDCS-JAL/0000230/2026 de la FGR.

El acta de defunción también consigna información personal completa del líder criminal. Nemesio Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, municipio de Aguililla, en la región conocida como Tierra Caliente del estado de Michoacán de Ocampo. Al morir, vivía en unión libre.