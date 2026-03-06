México

Llena de flores rojas y blancas: así es la ostentosa tumba de El Mencho, supuestamente vigilada por halcones

Los restos del líder del CJNG descansan en el Panteón Recinto La Paz en Zapopan, Jalisco

Guardar
El Mencho murió durante un
El Mencho murió durante un operativo en Tapalpa. Imagen: Infobae México

La tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, fue ubicada en el Panteón Recinto La Paz en Zapopan, Jalisco, donde permanece bajo un despliegue de arreglos florales con formas de cruz, corazón y gallos, símbolos con los que se identificaba al exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El recinto funerario, distinto a los panteones tradicionales mexicanos, destaca por su diseño tipo jardín, áreas verdes y servicios de carácter exclusivo, siguiendo un concepto inspirado en cementerios estadounidenses. Según videos difundidos en redes sociales, la tumba se encuentra vigilada por “halcones”, quienes buscan evitar cualquier alteración en el lugar.

El lugar está lleno de flores y arreglos ostentosos El lugar está lleno de flores y arreglos ostentosos. (X/@Alfie_Acosta)

El sepelio de Oseguera Cervantes se realizó en la Colonia San Andrés del mismo municipio.

Harfuch aclara operativo en el funeral de El Mencho

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó el viernes 6 de marzo que el Ejército implementó un operativo durante el funeral: “Este operativo fue para proteger a la ciudadanía. El antecedente que tuvimos días antes de disturbios, bloqueos e incendios de vehículos. No fue para escoltar a nadie, fue para evitar disturbios y así se logró, se protegió a la ciudadanía”, expresó.

El secretario de Seguridad Omar
El secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó sobre el operativo en el funeral de El Mencho (Gobierno de Mëxico)

García Harfuch también descartó que existan acciones extraordinarias de resguardo tras la inhumación: “No hay como tal un operativo para proteger el panteón o algo específico en este lugar”.

Oseguera Cervantes perdió la vida en un enfrentamiento con fuerzas militares en Jalisco, y su cuerpo fue entregado a un representante familiar para ser velado y posteriormente sepultado.

El acta de defunción de El Mencho

REUTERS/Stringer
REUTERS/Stringer

En la tarde del sábado 28 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) finalizó el proceso de entrega a la familia tras realizar los exámenes periciales y genéticos correspondientes.

El documento oficial precisa que Oseguera Cervantes falleció el domingo 22 de febrero de 2026 a las 10:30 de la mañana en Tapalpa, Jalisco, durante un operativo federal.

La causa de muerte establecida fue “conjunto de traumatismos torácico, abdominal y de miembros inferiores perforantes y penetrantes secundarios a heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego”, es decir, impactos de bala en el pecho, abdomen y piernas.

Este evento quedó integrado en la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDCS-JAL/0000230/2026 de la FGR.

El acta de defunción también consigna información personal completa del líder criminal. Nemesio Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, municipio de Aguililla, en la región conocida como Tierra Caliente del estado de Michoacán de Ocampo. Al morir, vivía en unión libre.

Temas Relacionados

El MenchoCJNGJaliscoZapopanNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de marzo: caos en la L7 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

“Las mujeres son constructoras y mediadoras de paz”: canciller De la Fuente

os funcionarios detallaron que LIBRE busca convertirse en un espacio seguro y transversal que atiende las múltiples dimensiones de la vida de las mujeres mexicanas, con especial énfasis en el acceso a igualdad de oportunidades y a servicios integrales.

“Las mujeres son constructoras y

Estefanía Villarreal revela cómo fue reencontrarse con Angelique Boyer en el set de “Doménica Montero”

Las queridas actrices de “Rebelde” se volvieron a unir para compartir escenas en la nueva telenovela de Televisa

Estefanía Villarreal revela cómo fue

Así está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 6 de marzo

Todos los días y cada hora se realiza un monitoreo de la calidad del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex

Así está la calidad del

Reforma electoral: Ricardo Monreal adelanta cómo sería el “plan B” de Sheinbaum, aún no hay fecha exacta para votar dictamen ante el Pleno

El diálogo con PT y el PVEM no se romperá, Morena busca que la alianza vote a favor de lo propuesto por la presidenta de México

Reforma electoral: Ricardo Monreal adelanta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Interno asesina a su esposa

Interno asesina a su esposa durante visita conyugal en penal de Ciudad Juárez

Operativo del Ejército en sepelio de ‘El Mencho’ fue para proteger a la ciudadanía, aclara Omar García Harfuch

Gobierno de Sheinbaum mantendrá operativo de seguridad en Jalisco tras violencia por abatimiento de ‘El Mencho’

Capturan en Mexicali a “El Güero”, presunto integrante del Cártel de los Beltrán Leyva

Muerte de “El Mencho” desata boom de imágenes falsas generadas con IA en redes sociales

ENTRETENIMIENTO

Estefanía Villarreal revela cómo fue

Estefanía Villarreal revela cómo fue reencontrarse con Angelique Boyer en el set de “Doménica Montero”

Exatlón México: quién gana la supervivencia hoy 6 de marzo

Plataforma de streaming ofrece viaje a Corea para ver a BTS en vivo: requisitos y pasos

Carolina Ross cancela concierto en el Teatro Metropólitan: así puedes pedir tu reembolso para el show en CDMX

P!nk cancela conciertos en CDMX: guía para solicitar el reembolso de boletos

DEPORTES

Clásico Mundial de Beisbol en

Clásico Mundial de Beisbol en vivo: México suma su primera victoria en el Grupo B imponiéndose 8-2 sobre Gran Bretaña

Revelan presunto interés del Milán por el defensa mexicano Johan Vázquez

Checo Pérez preocupa a los fanáticos de Cadillac tras la primera prueba en la F1: “Estamos teniendo problemas”

Carlos Vela vuelve al LAFC como inversionista minoritario, según reportes

Tigres vs Monterrey: a qué hora y dónde ver el Clásico Regio en la Jornada 10 del Clausura 2026