Interno asesina a su esposa durante visita conyugal en penal de Ciudad Juárez

El sujeo asesinó a su esposa, presuntamente, porque ella le solicitó el divorcio. (Foto cortesía PNC)

Una mujer de 40 años de edad fue asesinada por su pareja sentimental mientras lo visitaba en el área de visita conyugal del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, en un hecho que ya es investigado por autoridades penitenciarias y la Fiscalía estatal.

De acuerdo con información oficial, la víctima —identificada como Sandra G.— acudió al penal para sostener una visita íntima con su esposo, quien se encontraba privado de la libertad en dicho centro penitenciario. Sin embargo, la reunión terminó en tragedia cuando el interno la estranguló dentro de una de las habitaciones destinadas para estos encuentros.

El crimen ocurrió la tarde del lunes en el área designada para visitas conyugales del penal. Tras el hecho, el propio interno confesó a los custodios que había privado de la vida a su pareja, lo que activó los protocolos de seguridad dentro del centro penitenciario.

Confesó el crimen a custodios

Según se informó, el homicidio fue reportado por el propio agresor al concluir el encuentro íntimo. El hombre indicó al personal de custodia que su pareja ya no respondía dentro de la habitación, por lo que los guardias ingresaron al área y confirmaron que la mujer había fallecido.

Posteriormente, peritos y personal del Ministerio Público acudieron al penal para iniciar las investigaciones correspondientes, así como para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar evidencia dentro del lugar de los hechos.

Los hechos ocurrieron en el Cereso 3. REUTERS/Carlos Sanchez

Las primeras indagatorias señalan que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento, lo que coincide con la versión proporcionada por el propio interno.

Discusión por separación habría detonado el crimen

De acuerdo con la declaración del recluso, el ataque ocurrió después de una discusión con la víctima. Según su propio testimonio, la mujer le manifestó durante la visita su intención de separarse o divorciarse, lo que habría provocado el ataque violento.

El presunto agresor fue identificado como José Francisco C., de 40 años, quien se encontraba recluido en el Cereso 3 desde 2016 cumpliendo una sentencia de 16 años de prisión por el delito de homicidio.

Autoridades penitenciarias señalaron que el interno estaba clasificado dentro del módulo de bajo riesgo del penal, donde realizaba labores en la cocina del centro de reinserción social y era considerado un recluso tranquilo por el personal.

Tras el crimen, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género inició una carpeta de investigación para determinar las circunstancias exactas del feminicidio ocurrido dentro del penal.

Investigación en curso

La muerte de la mujer ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad y supervisión durante las visitas íntimas en los centros penitenciarios, ya que el homicidio ocurrió dentro de un espacio destinado a encuentros privados entre personas privadas de la libertad y sus parejas.

Las autoridades estatales indicaron que el interno será imputado por el delito de feminicidio, lo que podría aumentar considerablemente su condena dentro del sistema penitenciario.

Mientras tanto, el caso sigue bajo investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existieron omisiones o fallas en los controles de vigilancia del penal durante la visita conyugal.