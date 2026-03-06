¿Cuándo será la Feria Nacional de la Nieve en Xochimilco? Estas son las fechas oficiales

El pueblo de Santiago Tulyehualco espera a sus habitantes con la tradicional Feria Nacional de la Nieve. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Feria Nacional de la Nieve Tulyehualco celebrará su edición 2026 del 28 de marzo al 6 de abril en el pueblo originario de Santiago Tulyehualco, ubicado en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México. Este evento gastronómico, considerado uno de los más representativos de la capital, reúne cada año a miles de visitantes que buscan degustar la tradicional nieve artesanal elaborada por familias de la comunidad.

La edición CXXXIX de la feria dará continuidad a una tradición con más de un siglo de historia en Tulyehualco, localidad reconocida por la elaboración de nieves mediante técnicas artesanales transmitidas de generación en generación. Durante más de una semana, el centro del pueblo se transforma en un punto de encuentro donde productores locales instalan puestos para ofrecer una amplia variedad de sabores que han dado fama nacional al evento.

Entre los principales atractivos se encuentra la diversidad de nieves que se preparan con ingredientes naturales y recetas tradicionales. Los visitantes podrán encontrar sabores clásicos como limón, fresa, vainilla, mamey o mango, además de combinaciones más creativas que reflejan la innovación de los neveros locales. También destacan opciones elaboradas con frutas de temporada, semillas, flores o productos característicos de la región.

El evento se realiza de manera tradicional en el pueblo de Santiago Tulyehualco desde hace varias generaciones. Foto: (Redes sociales)

La feria es conocida por ofrecer sabores exóticos que llaman la atención de los asistentes. Entre ellos destacan nieves de pulque, vino tinto, aguacate, mole o incluso camarón, propuestas que se han convertido en parte de la identidad del evento y que cada año despiertan la curiosidad de quienes buscan probar algo diferente.

Además del atractivo gastronómico, la Feria Nacional de la Nieve suele incluir diversas actividades culturales y recreativas para toda la familia. Aunque el programa oficial de 2026 aún no ha sido anunciado, tradicionalmente el evento incorpora presentaciones artísticas, música en vivo, espectáculos culturales y actividades comunitarias que complementan la experiencia de los visitantes.

Otro de los aspectos destacados es que la entrada a la feria es gratuita, lo que permite a las personas recorrer los puestos y degustar diferentes sabores sin pagar acceso. Los precios de las nieves varían según el tamaño o el tipo de preparación, pero generalmente se mantienen accesibles para el público.

El evento será de acceso gratuito con una amplia variedad de actividades. (Foto: CDMX)

Con el paso de los años, esta celebración se ha consolidado como una de las ferias gastronómicas más populares de la capital mexicana. La tradición nevera de Santiago Tulyehualco es considerada parte del patrimonio cultural de la zona, ya que representa el trabajo de generaciones de familias que han preservado métodos artesanales para la elaboración de este postre frío.

La feria también se convierte en una oportunidad para impulsar la economía local, ya que durante los días del evento aumenta significativamente la afluencia de turistas y visitantes provenientes de distintos puntos de la Ciudad de México y de otros estados del país.

Para muchos asistentes, acudir a la feria es también una forma de recibir la primavera con un ambiente festivo, lleno de color, sabores y tradición. Por ello, la Feria Nacional de la Nieve Tulyehualco 2026 se perfila nuevamente como una de las celebraciones gastronómicas imperdibles de la temporada en la capital mexicana.