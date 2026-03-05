Qué dice Heterocromía, canción que Belinda le habría dedicado a Gonzalo Hevia Baillères, ahora pareja de Emma Watson

La relación entre Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson reaviva el análisis de la canción 'Heterocromía' de Belinda en redes sociales. (RS)

El reciente vínculo de Gonzalo Hevia Baillères con Emma Watson ha devuelto al centro del debate la interpretación de la canción “Heterocromía” de Belinda.

La letra está marcada por referencias a la desigualdad y a la élite social, lo que ha cobrado relevancia tras la exposición pública del empresario mexicano con la actriz británica.

El tema de Belinda se ha convertido en tendencia en plataformas digitales como TikTok, impulsando debates sobre el sentido de su letra y su posible destinatario.

La letra de 'Heterocromía' destaca la desigualdad social y referencias a la élite, conectando con el entorno del empresario mexicano. (YouTube)

Principalmente, “Heterocromía” narra una historia de desamor donde la dualidad y el engaño se expresan a través de la metáfora de los ojos de distinto color, símbolo de contradicción.

La letra de “Heterocromía” y su simbolismo

En el video oficial de la canción, Belinda utiliza imágenes de lujo y pertenencia social para describir una separación marcada por la desigualdad.

Frases como “Tú eres old money…” y menciones a marcas exclusivas, entre ellas Loro Piana, refuerzan la idea de una pareja proveniente de mundos opuestos. La intérprete no solo subraya la distancia económica, sino que también introduce la ironía y la nostalgia al citar la película animada Los Aristogatos.

La canción alude de forma directa a la condición ocular de su protagonista con versos como “Me engañaste con tu heterocromía/Dos personas, una misma fisonomía”, lo que refuerza la percepción de que el destinatario podría ser Gonzalo Hevia Baillères, quien presenta dicho rasgo físico según imágenes públicas.

Belinda utiliza simbolismos de ojos de distinto color para abordar la dualidad y el engaño en una historia de desamor. Crédito: YT, Belinda

Contexto social y reacción en redes

Desde su lanzamiento, el sencillo generó interpretaciones inmediatas sobre su inspiración, asociándola a la supuesta ruptura de Belinda con Hevia Baillères.

Diversos usuarios en redes sociales han señalado la coincidencia entre las menciones de la canción y el entorno privilegiado del empresario, heredero de una de las fortunas más grandes de México y figura del sector tecnológico como CEO de HBeyond.

Actualmente, el interés por la canción se reavivó cuando Hevia Baillères fue visto en compañía de Emma Watson en destinos exclusivos como Courchevel y Punta Mita, eventos que revitalizaron la especulación sobre la relación previa entre la cantante y el empresario.

El protagonismo de la heterocromía, rasgo físico presente en Gonzalo Hevia Baillères, alimenta especulaciones sobre la identidad del destinatario del tema. (RS)

El impacto de las referencias personales en la obra de Belinda

El contenido de “Heterocromía” va más allá de una simple narración de ruptura, pues se incluye líneas que abordan el dolor y el resentimiento: “Mi ropa mandaste en bolsa porque eres el basurero/Tanto sufrimiento me hizo el corazón de acero”.

Aunque la actriz y cantante reconoció en entrevistas que la canción surgió tras una separación dolorosa, nunca ha confirmado públicamente el nombre de la persona a quien está dedicada, por lo que el misterio en torno al destinatario, junto con las alusiones explícitas a la heterocromía y a los elementos del mundo del lujo, ha mantenido vigente la discusión.