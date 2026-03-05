México

Qué dice Heterocromía, canción que Belinda le habría dedicado a Gonzalo Hevia Baillères, ahora pareja de Emma Watson

La relación del empresario mexicano con la actriz británica ha revivido el debate sobre el significado oculto del tema

Guardar
La relación entre Gonzalo Hevia
La relación entre Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson reaviva el análisis de la canción 'Heterocromía' de Belinda en redes sociales. (RS)

El reciente vínculo de Gonzalo Hevia Baillères con Emma Watson ha devuelto al centro del debate la interpretación de la canción “Heterocromía” de Belinda.

La letra está marcada por referencias a la desigualdad y a la élite social, lo que ha cobrado relevancia tras la exposición pública del empresario mexicano con la actriz británica.

El tema de Belinda se ha convertido en tendencia en plataformas digitales como TikTok, impulsando debates sobre el sentido de su letra y su posible destinatario.

La letra de 'Heterocromía' destaca
La letra de 'Heterocromía' destaca la desigualdad social y referencias a la élite, conectando con el entorno del empresario mexicano. (YouTube)

Principalmente, “Heterocromía” narra una historia de desamor donde la dualidad y el engaño se expresan a través de la metáfora de los ojos de distinto color, símbolo de contradicción.

La letra de “Heterocromía” y su simbolismo

En el video oficial de la canción, Belinda utiliza imágenes de lujo y pertenencia social para describir una separación marcada por la desigualdad.

Frases como “Tú eres old money…” y menciones a marcas exclusivas, entre ellas Loro Piana, refuerzan la idea de una pareja proveniente de mundos opuestos. La intérprete no solo subraya la distancia económica, sino que también introduce la ironía y la nostalgia al citar la película animada Los Aristogatos.

La canción alude de forma directa a la condición ocular de su protagonista con versos como “Me engañaste con tu heterocromía/Dos personas, una misma fisonomía”, lo que refuerza la percepción de que el destinatario podría ser Gonzalo Hevia Baillères, quien presenta dicho rasgo físico según imágenes públicas.

Belinda utiliza simbolismos de ojos
Belinda utiliza simbolismos de ojos de distinto color para abordar la dualidad y el engaño en una historia de desamor. Crédito: YT, Belinda

Contexto social y reacción en redes

Desde su lanzamiento, el sencillo generó interpretaciones inmediatas sobre su inspiración, asociándola a la supuesta ruptura de Belinda con Hevia Baillères.

Diversos usuarios en redes sociales han señalado la coincidencia entre las menciones de la canción y el entorno privilegiado del empresario, heredero de una de las fortunas más grandes de México y figura del sector tecnológico como CEO de HBeyond.

Actualmente, el interés por la canción se reavivó cuando Hevia Baillères fue visto en compañía de Emma Watson en destinos exclusivos como Courchevel y Punta Mita, eventos que revitalizaron la especulación sobre la relación previa entre la cantante y el empresario.

El protagonismo de la heterocromía,
El protagonismo de la heterocromía, rasgo físico presente en Gonzalo Hevia Baillères, alimenta especulaciones sobre la identidad del destinatario del tema. (RS)

El impacto de las referencias personales en la obra de Belinda

El contenido de “Heterocromía” va más allá de una simple narración de ruptura, pues se incluye líneas que abordan el dolor y el resentimiento: “Mi ropa mandaste en bolsa porque eres el basurero/Tanto sufrimiento me hizo el corazón de acero”.

Aunque la actriz y cantante reconoció en entrevistas que la canción surgió tras una separación dolorosa, nunca ha confirmado públicamente el nombre de la persona a quien está dedicada, por lo que el misterio en torno al destinatario, junto con las alusiones explícitas a la heterocromía y a los elementos del mundo del lujo, ha mantenido vigente la discusión.

Temas Relacionados

HeterocromíaBelindaGonzalo Hevia BaillèresEmma Watsonmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Melate, Revancha y Revanchita: números ganadores del sorteo de este 4 de marzo

Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Melate, Revancha y Revanchita: números

Ex bailarina de Venga la Alegría denuncia malos tratos de Shakira y que no le pagó tras bailar con ella en shows

La intérprete de “Antología” fue señalada por Jenny García no solo por cuestiones de pagos atrasados, sino también por la forma distante y fría con la que habría tratado a sus bailarinas durante las presentaciones

Ex bailarina de Venga la

Por qué es importante que las mujeres hagan más ejercicio de fuerza y pesas que los hombres

Entrenar es necesario en ambos géneros, pero es fundamental en ellas

Por qué es importante que

JNS cancela y pospone concierto en Veracruz: esta es la nueva fecha revelada

La agrupación de pop noventera explicó en un comunicado oficial en sus redes sociales las razones por las que el evento no se pudo llevar a cabo a principios de este mes de marzo

JNS cancela y pospone concierto

Aseguran más de 2 mil millones de pesos en precursores usados para la creación de drogas en Michoacán

En el sitio fueron hallados más de 3 mil litros de sustancias químicas

Aseguran más de 2 mil
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 2 mil

Aseguran más de 2 mil millones de pesos en precursores usados para la creación de drogas en Michoacán

Aseguran más de 100 paquetes de presunta cocaína que transportaban oculta en contenedores de cloro en Michoacán

Cae empleado de Pemex con arma, mariguana y metanfetamina en Hidalgo: es padre del líder huachicolero “El Chelelo”

Cafetería de la hija menor de El Mencho ofrece desde chilaquiles hasta moca mexicana

Suspenden audiencia de “El Congo”, implicado en el asesinato de Carlos Manzo, por malestar cardíaco

ENTRETENIMIENTO

Ex bailarina de Venga la

Ex bailarina de Venga la Alegría denuncia malos tratos de Shakira y que no le pagó tras bailar con ella en shows

JNS cancela y pospone concierto en Veracruz: esta es la nueva fecha revelada

Ex novia de José Eduardo Derbez reaparece en cuenta de Paola Dalay tras lujoso regalo

t.A.T.u anuncia dos conciertos en México este 2026: esta será la doble fecha

Con XBox y redes sociales: ex reo relata su encuentro con Fofo Márquez en el penal de Barrientos

DEPORTES

Agreden a aficionado del Toluca

Agreden a aficionado del Toluca tras victoria de los Diablos ante Pumas en Ciudad Universitaria

Estos serían los equipos del ascenso que podrían jugar en Liga MX

Gobierno de México ofrece su respaldo a la Selección de Irak para asegurar su presencia en el repechaje mundialista en Monterrey

México cerca de remontar a LA Dodgers en su último duelo de preparación rumbo al Clásico Mundial de Beisbol

Peligra asistencia de Irak al repechaje mundialista en Monterrey por conflicto en Medio Oriente