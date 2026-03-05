México

Qué autos descansan por el Hoy No Circula del viernes 6 de marzo en CDMX y Edomex

Conozca si su coche puede circular en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco,de acuerdo con las restricciones vigentes del programa de restricción vehicular

Guardar
El Hoy No Circula aplica
El Hoy No Circula aplica en la Ciudad de México y en el Estado de México (Jovani Pérez/Infobae)

El gobierno de la Ciudad de México informó cómo funcionará el Hoy No Circula. Averigua si tu auto tiene que descansar este día.

El Hoy No Circula tiene el mismo horario todos los días: inicia a las 5:00 horas y finaliza a las 22:00 horas, según las autoridades de la ciudad.

Recuerda que este programa de restricción vehicular extendió su zona de aplicación, ya no solo es en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México, también en el Vale de Toluca y el Valle de Santiago Tianguistenco.

Estos son los autos que no circulan mañana

Así aplica el Hoy No
Así aplica el Hoy No Circula todos los días (Jovani Pérez/Infobae)
  • Fecha: viernes 6 de marzo de 2026.
  • Terminación de placa: 9 y 0.
  • Color del engomado: azul.
  • Holograma: 1 y 2.

Para saber cuando no circula tu coche puedes usar el portal oficial de la Ciudad de México: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/. Ahí solo tienes que ingresar holograma y el último dígito de la placa.

Cabe mencionar que el Hoy No Circula se modifica todos los días y los automóviles que tienen prohibido circular se definen dependiendo el holograma de circulación, el color del engomado y el último dígito de la placa.

Desde 1989 se aplica, es decir, suma más de tres décadas en funcionamiento; en tanto, la versión sabatina de esta restricción vehicular comenzó en 2008, por lo que está cerca de cumplir sus primeros 20 años.

El programa tiene como meta bajar los niveles de contaminación ambiental en la zona metropolitana a través de un programa integral basado en la restricción de la circulación de autos entre de lunes a viernes, así como los sábados.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula
El programa Hoy No Circula está establecido para toda la Zona Metropolitana del Valle de México. (REUTERS/Henry Romero)

A partir del 1 de julio de 2025, la área de aplicación del Hoy No Circula se extendió, ya no solo es válido en la Ciudad de México y la zona Metropolitana del Valle de México, sino también al Valle de Toluca y al Valle de Santiago Tianguistenco. Quedando de la siguiente manera.

En la Ciudad de México:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa de Morelos
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • La Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Para la Zona Metropolitana del Estado de México:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chicoloapan
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

Para el Valle de Toluca:

  • Almoloya de Juárez
  • Calimaya
  • Chapultepec
  • Lerma
  • Metepec
  • Mexicaltzingo
  • Ocoyoacac
  • Otzolotepec
  • Rayón
  • San Antonio La Isla
  • San Mateo Atenco
  • Temoaya
  • Tenango del Valle
  • Toluca
  • Xonacatlán
  • Zinacantepec

Para el Valle de Santiago Tianguistenco:

  • Almoloya del Río
  • Atizapán
  • Capulhuac
  • Texcalyacac
  • Xalatlaco

Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula

Evita multas y sigue el
Evita multas y sigue el Hoy No Circula (Cuartoscuro)

Existen varios carros que se encuentran exentos del Hoy No Circula, tales como:

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Eléctricos.

Híbridos categoría I e II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Con matrícula de auto antiguo y/o clásico.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Que porten Holograma “EXENTO”.

Que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAME emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

Que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAME emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

Que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.

Que porten Constancia tipo “Programas Especiales de Fuentes Móviles” o “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Que porten placas para personas con discapacidad.

Que porten Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.

Que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular.

Que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.

El único día en el que no vale el Hoy No Circula para ningún vehículo es el domingo.

Cuál es la multa del Hoy No Circula

En caso de ignorar el programa de restricción vehicular, el castigo es una multa económica equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. Además, el vehículo es inmovilizado y llevado al corralón donde se mantendrá hasta que la sanción sea cubierta.

Algunas veces, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspende la aplicación del Hoy No Circula principalmente en días festivos, inhábiles, de descanso obligatorio o en temporadas vacacionales.

De igual manera, la CAMe también puede llegar a ordenar un doble Hoy No Circula, donde se amplían las restricciones vehiculares, esto ocasionado principalmente por la mala calidad del aire en el Valle de México.

La contaminación atmosférica en el país

Una pésima calidad del aire
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.

Hoy No Circula y la mala calidad del aire

Los dos principales motivos por las que se aplica el Hoy No Circula es para reducir el tránsito vehicular y, en consecuencia, bajar la contaminación. Es por eso que cuando la calidad del aire es extremadamente mala se declara contingencia ambiental y se toman medidas para mejorar el medioambiente.

Entre dichas medidas se encuentran modificaciones al programa de restricción vehicular, aplicando el “Doble Hoy No Circula”.

En estos casos la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspende la circulación de todos los vehículos con holograma 2, la mitad de los automóviles con holograma 1 que la autoridad definirá en su momento en aquellos cuya placa terminen en par o impar, así como algunos de los coches con holograma 0 y 00 que también serán anunciados cuando esto ocurra.

Esta medida puede ser suspendida o extendida por las autoridades ambientales, dependiendo si la calidad del aire de la Zona Metropolitana del Valle de México mejora o empeora.

Sea cual sea el caso, el horario del programa Hoy No Circula será el mismo de siempre, de 5:00 horas a las 22:00 horas.

Temas Relacionados

Hoy No Circula MéxicoHoy No Circula CDMXHoy No Circula EDOMEXÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Carlos Rivera cumple el sueño de Luciano, hijo de Leticia Calderón, con emotivo encuentro

Un video mostró la alegría del joven al cumplir su anhelo de conocer al intérprete de “Te esperaba”

Carlos Rivera cumple el sueño

SRE aclara polémica en Belice: exembajadora Martha Zamarripa no está atrincherada

La Cancillería informó que la diplomática dejó la sede el 28 de febrero y actualmente realiza trámites para abandonar el país

SRE aclara polémica en Belice:

Diez hospitales del IMSS se posicionan entre los mejores del mundo: cuáles son y por qué fueron elegidos

Unidades en Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Sonora y Baja California destacaron entre 2 mil 500 de 32 países

Diez hospitales del IMSS se

Reforma electoral también distancia al PRI y al PAN: Jorge Romero niega alianza para 2027

Pese al llamado de Alejandro Moreno para ir en coalición en las próximas elecciones, la oposición comienza a descartar la idea

Reforma electoral también distancia al

Activan alerta amarilla en la CDMX por lluvias con vientos para hoy jueves 5 de marzo

En las 16 alcaldías se prevén estas condiciones meteorológicas, comunicó Protección Civil de la Ciudad de México

Activan alerta amarilla en la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Catean domicilios ligados al CJNG

Catean domicilios ligados al CJNG en Morelos: investigan a 15 personas, entre ellas menores de edad

FGR confirma que el Rancho Izaguirre era un centro de adiestramiento y reclutamiento forzado: suman 47 detenidos

Guerreros Buscadores de Jalisco revela video inédito de su ingreso al Rancho Izaguirre: “México merece saber qué pasó”

Obligan a FGR entregar expediente completo de vicealmirante Farías Laguna por caso de huachicol fiscal en la Marina

Corte Interamericana responde a México y fija obligaciones sobre tráfico ilícito de armas de fuego

ENTRETENIMIENTO

Carlos Rivera cumple el sueño

Carlos Rivera cumple el sueño de Luciano, hijo de Leticia Calderón, con emotivo encuentro

Muerte de Pedro Friedeberg: Zoé, La Barranca y la obra del pintor surrealista en el rock mexicano

Belinda estaría estrenando novio tras el romance entre su ex Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson, según Jorge Carbajal

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 5 de marzo

Banda Los Recoditos se pronuncia ante las acusaciones de intento de homicidio de su vocalista

DEPORTES

América confirma la gravedad de

América confirma la gravedad de la lesión de Víctor Dávila tras salir en el juego ante Juárez FC

Pumas se despide de Caicedo: este será su nuevo equipo

Diego Cocca ve a Chivas con mayor ventaja sobre Atlas en el Clásico Tapatio

Mikel Arriola asegura que México buscará ser sede del Mundial de Clubes 2029

Solo 4 de 54 partidos de la Leagues Cup se jugarán en México: así quedó el calendario para los equipos de la Liga MX