Pepe Aguilar se pronuncia sobre la violencia en México y la crisis en Jalisco

El cantante hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar al país en un momento que calificó como “histórico y complicado”. (Pepe Aguilar, Facebook)

Pepe Aguilar compartió su visión sobre la actual situación de violencia en México durante una entrevista con Telemundo, donde además habló sobre su vida familiar y el rumbo de su carrera artística. Desde su residencia en Texas, el intérprete de música regional mexicana abrió las puertas de su hogar para conversar sobre los cambios personales recientes y el panorama social que enfrenta su país natal.

En el encuentro, el hijo de Antonio Aguilar reveló que atraviesa una nueva etapa personal tras la partida de sus hijos del hogar, lo que ha transformado su día a día y su relación de pareja. El artista explicó que ahora disfruta de más tiempo junto a su esposa, describiendo este periodo como “una segunda luna de miel”. Esta nueva dinámica familiar coincide con una intensa agenda profesional, ya que el cantante se prepara para una destacada presentación en el Go Tejano Day, que tendrá lugar el 15 de marzo en Houston, donde actuará en solitario.

Pepe Aguilar también habló sobre su vida personal y su matrimonio. (Captura de pantalla YouTube Telemundo)

Al abordar los desafíos que enfrenta México, el intérprete manifestó su inquietud por los episodios de violencia que afectan a diferentes regiones, especialmente Jalisco. “Pienso que como ciudadano cada quien tiene que hacer lo que pueda por México, que ahorita es cuando nos necesita México”, sostuvo Pepe Aguilar. El cantante reconoció que el país atraviesa un periodo de gran dificultad, y expresó su esperanza de que no se sigan perdiendo vidas inocentes en este proceso de transformación social.

El artista destacó que, pese a la complejidad del momento, Jalisco conserva sus atributos más emblemáticos. “Jalisco no ha perdido absolutamente nada de su belleza, de sus playas, de su comida, de sus tradiciones”, afirmó. Remarcó también la importancia de no permitir que la violencia borre la historia y la esencia del estado. “Un momento en la historia muy complicado el que está viviendo el estado, pero ese momento no le va a quitar su historia”, subrayó.

El pasado 12 de febrero se registró un tiroteo contra elementos de la Policía Estatal en las inmediaciones de Tayahua, municipio de Villanueva, Zacatecas, cerca de El Soyate, el rancho perteneciente a la familia Aguilar. (Pepe Aguilar / Facebook)

Durante la charla con la periodista Ruby Molina, Pepe Aguilar reiteró su confianza en la resiliencia de la sociedad jalisciense y de todo México. El cantante sostuvo que, a pesar de la adversidad, la identidad y las tradiciones seguirán siendo un pilar fundamental para enfrentar los retos actuales.

El cantante abordó este tema tras lo sucedido el pasado 12 de febrero, cuando se registró un tiroteo contra elementos de la Policía Estatal en las inmediaciones de Tayahua, municipio de Villanueva, Zacatecas, cerca de El Soyate, el rancho perteneciente a la familia Aguilar. El incidente ocurrió cuando un convoy policial circulaba por la carretera federal 54 y fue agredido por un grupo armado.

Según la información proporcionada por las autoridades estatales, los policías lograron repeler la agresión y procedieron a la detención de cuatro presuntos responsables del ataque. A pesar de la violencia del enfrentamiento, no se reportaron heridos entre los agentes ni en la población civil.

Durante esos momentos, integrantes de la familia Aguilar se encontraban en la zona, situación que motivó la activación de un operativo especial de resguardo para garantizar su seguridad.