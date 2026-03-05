Nieve de aguacate: un postre refrescante con un sabor especial

Nieve de aguacate. Foto: (Gemini IA)

El aguacate es uno de los ingredientes más versátiles de la gastronomía mexicana. Aunque suele utilizarse en platillos salados como el guacamole o para acompañar antojitos, también puede convertirse en la base de postres originales y refrescantes. Uno de ellos es la nieve de aguacate, una preparación sencilla que combina la textura cremosa de este fruto con un toque dulce ideal para los días calurosos.

El aguacate es reconocido por su consistencia suave y su sabor delicado, cualidades que lo convierten en un ingrediente perfecto para elaborar helados o nieves sin necesidad de grandes cantidades de grasa añadida. Además, contiene grasas saludables, fibra y diversas vitaminas, lo que aporta valor nutricional al postre.

Preparar nieve de aguacate en casa no requiere maquinaria especializada ni técnicas complicadas. Con pocos ingredientes y siguiendo algunos pasos básicos, es posible obtener una textura suave y un sabor equilibrado.

Aunque este fruto es utilizado como base de platillos salados, es lo suficientemente versátil como para protagonizar deliciosos postres. Foto: (Archivo Infobae)

Ingredientes

Para preparar aproximadamente cuatro porciones se necesitan los siguientes ingredientes:

2 aguacates maduros

1 taza de leche

½ taza de crema para batir

½ taza de azúcar

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

Una pizca de sal

La madurez del aguacate es clave para lograr una consistencia cremosa. Se recomienda elegir frutos que estén suaves al tacto pero que no presenten manchas oscuras en el interior.

Preparación paso a paso

Preparar los aguacates: Parte los aguacates por la mitad, retira el hueso y extrae la pulpa con una cuchara. Colócala en una licuadora o procesador de alimentos. Agregar los líquidos: Incorpora la leche, la crema para batir y el jugo de limón. Este último ingrediente ayuda a mantener el color verde del aguacate y aporta un ligero contraste al sabor dulce. Endulzar la mezcla: Añade el azúcar, la vainilla y la pizca de sal. La sal, aunque mínima, intensifica el sabor general del postre. Licuar hasta obtener una crema homogénea: Procesa todos los ingredientes durante unos segundos hasta lograr una mezcla suave, sin grumos y de textura uniforme. Congelar la mezcla: Vierte la preparación en un recipiente apto para congelador y cúbrelo con una tapa o papel film. Mover la mezcla durante el congelado: Para evitar la formación de cristales de hielo, se recomienda sacar el recipiente cada 30 o 40 minutos durante las primeras dos horas y mezclar la nieve con un tenedor o batidor. Servir: Después de aproximadamente cuatro horas en el congelador, la nieve tendrá la consistencia adecuada para servirse en bolas o cucharadas.

La nieve de aguacate se posiciona como opción fresca en postres caseros. Foto: (Meta AI)

Una receta con un toque sofisticado

Una forma de personalizar esta preparación es añadir ingredientes adicionales como trozos de chocolate, coco rallado o incluso un poco de leche condensada para un sabor más dulce y cremoso. También se puede decorar con hojas de menta o pequeñas rebanadas de aguacate para una presentación diferente.

Otra opción es sustituir la leche por leche vegetal, como la de almendra o coco, para obtener una versión apta para personas que evitan los lácteos.

La nieve de aguacate es una alternativa fresca, fácil de preparar y diferente a los sabores tradicionales. Además de ser un postre atractivo por su color y textura, permite aprovechar uno de los frutos más representativos de la cocina mexicana en una preparación dulce que sorprende por su suavidad y equilibrio de sabores.