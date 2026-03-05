Línea B del Metro CDMX: denuncian supuesto cierre de pasillos entre estaciones por parte de comerciantes ( FOTO: ROGELIO MORALES CUARTOSCURO.COM)

A través de redes sociales se viralizó un video que generó controversia, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) denunciaron el supuesto cierre de pasillos en la Línea B, en especial en el transbordo en la estación San Lázaro que conecta con la Línea 1.

De acuerdo con la persona que denunció la situación, explicó que cerraron el pasillo en la parte donde hay locales comerciales. Una usuaria compartió su testimonio y aseguró que esta estrategia “obligaba” a los transeúntes a acercarse a los comercios y comprar.

“Aquí vamos en el paso y entonces cierran para que vayamos del lado de los comerciantes. Porque no veo que haya otra razón. Y aquí tenemos que ir todos aplastados, aunque no pensemos comprar nada”, narró en su video que se viralizó.

Metro CDMX aclara supuesto cierre de la Línea B

Denuncian supuesto cierre en la Línea B por parte de comerciantes

A través de redes sociales, el STC Metro respondió a las versiones sobre un supuesto cierre en la estación San Lázaro de la Línea B, al aclarar que la colocación de barreras tipo mariposa solo fue una medida temporal durante labores de limpieza en los sanitarios públicos.

La entidad precisó: “Estos dispositivos se instalaron únicamente como medida preventiva y no por comerciantes ni para restringir el paso de las personas usuarias”.

El mensaje difundido por el Metro CDMX en la red social X enfatizó que el tránsito en la zona se encuentra libre y que la medida no responde a acciones de comerciantes ni busca limitar el acceso a los usuarios. La aclaración surge luego de que se reportaran rumores sobre un cierre o restricción en la correspondencia de la estación.

“Estos dispositivos se instalaron únicamente como medida preventiva y no por comerciantes ni para restringir el paso de las personas usuarias. Actualmente, el tránsito en la zona se encuentra libre. Personal de la Policía Auxiliar mantiene recorridos y presencia permanente en el área para garantizar la seguridad y el libre tránsito de las personas usuarias. Asimismo, se da seguimiento para evitar que los permisionarios de los sanitarios públicos utilicen elementos de la estación de manera indebida”, precisó la entidad.

La Línea B del Metro continuará trabajos de mantenimiento para modernización

Las obras de mantenimiento en la Línea B del Metro CDMX se extenderán en los próximos días, con la continuación del reemplazo de durmientes de madera por piezas sintéticas, confirmó Adrián Rubalcava, director general del STC Metro. El proceso de intervención busca optimizar la operación y la estabilidad de los trenes que circulan en la ruta Buenavista – Ciudad Azteca.

La renovación responde a una directriz de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y constituye la primera intervención de esta magnitud desde la inauguración de la Línea B en 1999. Según informó el STC Metro a través de un comunicado, la actualización comenzó con la instalación de 125 durmientes sintéticos en el aparato de vía 11A/21, entre Oceanía y Deportivo Oceanía, y seguirá con trabajos tanto en el enlace con Línea 5 como en cinco aparatos adicionales.

Las autoridades del Metro CDMX indicaron que las maniobras se ejecutan de madrugada para no interrumpir el servicio, de modo que no habrá cierre de estaciones durante esta fase. El recambio de durmientes, vital para el funcionamiento de los aparatos de cambio de vías, forma parte de un paquete de mil 909 piezas sintéticas adquiridas en 2025, las cuales se encuentran en proceso de instalación.