Las Guerreras Mágicas tendrá concierto sinfónico en CDMX

Los queridos personajes de Magic Knight Rayearth se preparan para un inolvidable Concierto Sinfónico en el Pepsi Center WTC, celebrando la magia y la aventura de Guerreras Mágicas. (AnimeMusicLabConcert/FB)

Las Guerreras Mágicas, conocidas como Magic Knight Rayearth, evocan recuerdos de tardes frente al televisor, cuando la fantasía y la aventura unían a una generación.

La historia de Hikaru, Umi y Fuu transportaba a los espectadores a Cephiro, un mundo donde la amistad y el coraje eran la clave para superar cualquier obstáculo. Cada episodio despertaba la emoción de descubrir nuevos poderes y la esperanza de regresar a casa. Para muchos, fue el primer contacto con el anime y su inconfundible mezcla de magia y tecnología.

Ahora los fans podrán revivir esa época única con un concierto sinfónico dedicado a la serie.

Todo sobre el concierto sinfónico

El Pepsi Center WTC de la Ciudad de México se prepara para recibir un homenaje sin precedentes: el concierto sinfónico de Las Guerreras Mágicas, dirigido a quienes crecieron con este anime y su emblemática música.

El evento promete reunir a seguidores de distintas generaciones y contará con la participación estelar de Naomi Tamura, la voz original de los temas principales.

Este póster promociona la Symphonic Suite de Las Guerreras Mágicas Rayearth, que se presentará el 8 de agosto en el Pepsi Center de la Ciudad de México. (AnimeMusicLabConcert/FB)

La cita para este espectáculo será el 8 de agosto, fecha en la que la Orquesta Sinfónica Sincrophonia, bajo la batuta de Rodrigo Cadet, interpretará los arreglos que dieron vida a la serie.

Este formato ha demostrado su éxito con presentaciones anteriores dedicadas a otros clásicos del anime, como Pegasus Fantasy y Dragon Ball, consolidando la apuesta sinfónica como una experiencia que trasciende la pantalla.

Quienes deseen asegurar su lugar podrán hacerlo a partir del 2 de marzo a las 11:00 horas.

La adquisición de boletos estará disponible tanto en Ticketmaster México como en las taquillas del recinto, facilitando el acceso a miles de aficionados ansiosos por revivir la nostalgia de la serie.

El precio de las entradas varía según la zona elegida: Céfiro VIP costará 3 mil pesos e incluirá un encuentro con Naomi Tamura y un kit exclusivo; Autozam VIP tendrá un valor de 2 mil 500 pesos con ubicación preferencial y kit especial; las zonas generales, Chizeta y Fahren, costarán mil 500 y mil pesos respectivamente, mientras que el acceso para personas con discapacidad será de mil 400 pesos.

El gráfico muestra el mapa de asientos y precios de los boletos para el concierto sinfónico de Las Guerreras Mágicas Rayearth el 8 de agosto en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México. (AnimeMusicLabConcert/FB)

Es importante señalar que estos precios no contemplan los cargos por servicio de la boletera.

Durante el concierto, los asistentes de las zonas más exclusivas recibirán artículos de colección que no estarán disponibles fuera del evento.

El espectáculo marca el 30 aniversario de Magic Knight Rayearth y consolida la tendencia de celebrar animes clásicos mediante conciertos en vivo que reúnen a la comunidad otaku en escenarios emblemáticos de la capital mexicana. La presencia de Naomi Tamura, intérprete de los temas originales, convierte la velada en un evento único para los fieles de la serie.