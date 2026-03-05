México

Identifican restos de otros dos mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa

Con estas dos víctimas ya suman siete los mineros localizados en fosas clandestinas en El Verde, mientras aún se espera la identificación de más restos

La confirmación de dos cuerpos
La confirmación de dos cuerpos más eleva a siete la cifra de mineros identificados en fosas clandestinas en Concordia, Sinaloa, en un caso vinculado a la violencia del Cártel de Sinaloa que mantiene a tres trabajadores sin localizar.

Familiares de Javier Guillermo Vargas Valle y Javier Emilio Valdez Valenzuela, dos de los diez mineros secuestrados el pasado 23 de enero en Concordia, Sinaloa, confirmaron este miércoles la identificación de sus restos en fosas clandestinas localizadas en la comunidad de El Verde.

Con este hallazgo, ya son siete los trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver plenamente identificados, mientras tres continúan bajo el estatus de desaparecidos.

Javier Guillermo Vargas Valle y Javier Emilio Valdez Valenzuela, ambos originarios del estado sinaloense, fueron identificados en una de las fosas clandestinas localizadas en El Verde, a unos 45 kilómetros de Mazatlán.

Hasta el momento los reportes
Hasta el momento los reportes extraoficiales señalan que 4 de los 10 mineros fueron localizados sin vida en la fosa de Concordia. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

Los trabajadores fueron privados de la libertad el 23 de enero junto a otros compañeros, en un ataque que las autoridades atribuyen a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Con estos hallazgos, ya suman siete los mineros identificados en la región.

“Lloramos con rabia”

La confirmación de la noticia se viralizó en el Facebook de “Mineros desaparecidos”, luego de que se publicaran los siguientes mensajes.

Los restos de los mineros
Los restos de los mineros Javier Guillermo Vargas Valle y Javier Emilio Valdez Valenzuela ya fueron identificados. (Capturas de pantalla)

“Justicia para Javier Vargas. Hoy lloramos con impotencia y rabia la partida de Javier Vargas, un hombre trabajador, un minero que desapareció en Concordia, Sinaloa, y cuyo destino nos recuerda la dura realidad que enfrentan tantos en silencio. Su ausencia no es solo un vacío en su familia, es una herida abierta en nuestra comunidad. Javier no merecía este final, nadie merece ser arrancado de la vida con tanta injusticia. Que su memoria nos despierte, que su nombre no se borre, y que su historia sea un llamado urgente a la justicia y a la dignidad que todo ser humano merece”.

Los restos de los mineros
Los restos de los mineros Javier Guillermo Vargas Valle y Javier Emilio Valdez Valenzuela ya fueron identificados. (Capturas de pantalla)

Al dar a conocer la noticia de la identificación de los restos de Javier Valdez publicaron: “Con mucha tristeza y llenos de indignación lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Javier Valdez Hoy nos unimos al dolor de su familia, amigos y compañeros, recordando con respeto y solidaridad a un hombre de trabajo y esfuerzo, cuya ausencia deja un vacío en la comunidad de Concordia. Que su memoria permanezca como símbolo de fortaleza y dignidad. Nuestras oraciones y pensamientos están con sus seres queridos en este difícil momento”.

Las víctimas identificadas hasta ahora son:

  • Javier Guillermo Vargas Valle (guardia de seguridad en La Clementina)
  • Javier Emilio Valdez Valenzuela
  • José Ángel Hernández Vélez
  • Francisco Antonio Esparza Yáñez
  • José Manuel Castañeda Hernández
  • Saúl Alberto Ochoa Pérez
  • Ignacio Aurelio Salazar Flores

De acuerdo con la Fiscalía estatal, solo dos de los trabajadores secuestrados eran originarios de Sinaloa. El resto proviene de entidades como Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Guerrero. Vargas Valle.

Hasta el momento, los mineros que no han sido hallados son:

  • Francisco Antonio Esparza Yáñez
  • Saúl Alberto Ochoa Pérez
  • Miguel Tapia Rayón

Minera busca reactivarse

Foto: AIMMGM Nacional
Foto: AIMMGM Nacional

Pese al dolor y la crisis de seguridad, la empresa canadiense Vizsla Silver anunció que reanudarán las actividades mineras en Concordia, Sinaloa, así lo informó el secretario de Economía estatal, Feliciano Castro Meléndrez.

De acuerdo con información de Noroeste, el funcionario señaló que la compañía solicitó mayor seguridad en la zona para continuar con la operación de su proyecto, considerado uno de los más importantes para la producción de plata en el país.

“El proyecto de Vizsla Silver es de gran magnitud y puede posicionar a Sinaloa a la cabeza en la producción nacional de plata. La empresa solo detuvo operaciones de forma temporal y ha manifestado su permanencia”, declaró Castro Meléndrez. El secretario puntualizó que la fecha para el reinicio de los trabajos será definida por la propia empresa, aunque aseguró que ocurrirá pronto.

