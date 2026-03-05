Detienen a dos hombres por presunto robo a menor de edad en la CDMX

Caen dos presuntos asaltantes tras robo a una joven en calles de Iztapalapa. Foto: (iStock)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detuvieron a dos hombres con antecedentes delictivos que, presuntamente, despojaron de dinero en efectivo a una joven en calles de la colonia Unidad Vicente Guerrero, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron cuando policías capitalinos realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la zona. Al llegar a la esquina de las calles Luis Morones y Díaz Soto y Gama, fueron interceptados por una joven de 17 años de edad, quien solicitó apoyo tras haber sido víctima de un robo.

La adolescente relató a los oficiales que momentos antes dos sujetos que circulaban a bordo de una motocicleta color azul la interceptaron y la despojaron del dinero en efectivo que llevaba consigo. Tras obtener el reporte, los uniformados iniciaron la búsqueda de los presuntos responsables en las inmediaciones del lugar.

La SSC de la CDMX mantiene operativos de seguridad y vigilancia en diferentes alcaldías de la CDMX. (Crédito: Gobierno de la Ciudad de México)

Metros adelante, los policías localizaron a dos hombres cuyas características coincidían con la descripción proporcionada por la víctima. En apego a los protocolos de actuación policial, los oficiales realizaron una revisión preventiva a los individuos.

Durante la inspección, los agentes recuperaron dinero en efectivo que, según el reporte, fue reconocido por la joven como de su propiedad. Ante estos hechos, los uniformados procedieron a la detención de los sospechosos.

Los detenidos, de 26 y 33 años de edad, fueron informados de sus derechos de ley en el momento de su arresto. Posteriormente, junto con el dinero asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de determinar su situación jurídica conforme a lo establecido por la ley.

Tras realizar un cruce de información en las bases de datos institucionales, las autoridades confirmaron que el detenido de 33 años cuenta con antecedentes penales. De acuerdo con los registros, este individuo ha ingresado en tres ocasiones al Sistema Penitenciario de la capital por distintos delitos.

SSC detiene a dos presuntos asaltantes minutos después de robo a menor. Foto: (iStock)

Las autoridades señalaron que dicho sujeto registra ingresos en los años 2018 y 2024 por el delito de robo en diferentes modalidades. Además, cuenta con un antecedente por abuso sexual agravado registrado en 2012.

La intervención de los elementos de la SSC permitió la recuperación del dinero presuntamente sustraído y la detención de los probables responsables poco tiempo después de ocurrido el incidente. Este tipo de acciones forman parte de las estrategias de vigilancia y respuesta inmediata implementadas por la policía capitalina en distintas colonias de la ciudad.

Finalmente, las autoridades indicaron que será el Ministerio Público quien continúe con las investigaciones correspondientes y determine la responsabilidad de los detenidos en los hechos denunciados.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reiteró que mantiene operativos permanentes de seguridad y patrullaje en diferentes puntos de la capital con el objetivo de atender denuncias ciudadanas y prevenir la comisión de delitos en espacios públicos.