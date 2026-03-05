¿Cuál es el medicamento más agresivo para el sistema digestivo cuando se automedica?

El consumo sin control de antiinflamatorios aumenta riesgos intestinales graves. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La automedicación es una práctica frecuente en muchos países. Aunque algunos medicamentos de venta libre pueden aliviar síntomas comunes, tomarlos sin orientación médica puede provocar daños importantes en el organismo.

Entre los fármacos que más pueden afectar el intestino cuando se usan de forma incorrecta destacan los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), un grupo que incluye medicamentos muy conocidos como Ibuprofeno, Naproxeno y Diclofenaco.

Estos medicamentos se utilizan comúnmente para aliviar dolor, inflamación y fiebre. Debido a su fácil acceso en farmacias y supermercados, muchas personas los consumen sin receta y en ocasiones durante varios días o semanas. Sin embargo, el uso prolongado o en dosis altas puede causar daños en el sistema digestivo, particularmente en el estómago y el intestino.

Los especialistas alertan sobre daños intestinales por uso indebido de fármacos sin receta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los AINE funcionan bloqueando sustancias del organismo llamadas prostaglandinas, que participan en los procesos de inflamación y dolor. El problema es que estas mismas sustancias también ayudan a proteger la mucosa del aparato digestivo. Cuando su producción disminuye por efecto del medicamento, la pared del estómago y del intestino queda más vulnerable al ácido gástrico y a otros factores irritantes.

Como consecuencia, el consumo excesivo o inadecuado de estos fármacos puede provocar diversas complicaciones. Entre las más comunes se encuentran la irritación intestinal, el dolor abdominal y la diarrea. En casos más graves pueden aparecer úlceras, sangrado gastrointestinal e incluso perforaciones en el intestino. Estas complicaciones pueden requerir hospitalización y, en situaciones extremas, cirugía.

El riesgo aumenta cuando las personas combinan varios medicamentos del mismo tipo, toman dosis mayores a las recomendadas o los consumen por periodos prolongados. También es más alto en adultos mayores, personas con antecedentes de problemas digestivos y en quienes padecen enfermedades crónicas.

Otro medicamento que puede causar problemas intestinales si se automedica son algunos antibióticos como Amoxicilina. Aunque son indispensables para tratar infecciones bacterianas, su uso innecesario puede alterar la microbiota intestinal, es decir, el conjunto de bacterias que viven en el intestino y ayudan a la digestión. Este desequilibrio puede provocar diarrea, inflamación intestinal e infecciones más graves.

Las recomendaciones apuntan a evitar mezclas y automedicación prolongada, ya que incluso medicamentos de venta libre pueden dañar la mucosa intestinal y dificultar la detección de cuadros médicos relevantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La automedicación también puede dificultar el diagnóstico de enfermedades. Por ejemplo, el uso repetido de analgésicos para tratar dolores abdominales puede ocultar síntomas de padecimientos como Colitis, Enfermedad de Crohn o incluso infecciones gastrointestinales que requieren tratamiento específico.

Por estas razones, los especialistas recomiendan evitar el consumo prolongado de medicamentos sin supervisión médica. Aunque algunos analgésicos y antiinflamatorios sean de venta libre, esto no significa que estén libres de riesgos.

Para reducir las probabilidades de daño intestinal, es importante respetar las dosis indicadas, no combinar medicamentos similares y consultar a un profesional de la salud si el dolor o los síntomas persisten más de unos días. En caso de presentar señales de alerta como vómito con sangre, heces negras o dolor abdominal intenso, se debe acudir de inmediato a atención médica.

En conclusión, aunque varios medicamentos pueden afectar el sistema digestivo cuando se usan incorrectamente, los antiinflamatorios no esteroideos se encuentran entre los que más daño pueden causar al intestino si se automedican. Usarlos con responsabilidad y bajo orientación médica es fundamental para evitar complicaciones y proteger la salud intestinal.