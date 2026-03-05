México

¿Cuál es el medicamento más agresivo para el sistema digestivo cuando se automedica?

Usar estos medicamentos sin vigilancia profesional genera condiciones como úlceras y lesiones intestinales que en ocasiones pueden requerir cirugía de urgencia

Guardar
El consumo sin control de
El consumo sin control de antiinflamatorios aumenta riesgos intestinales graves. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La automedicación es una práctica frecuente en muchos países. Aunque algunos medicamentos de venta libre pueden aliviar síntomas comunes, tomarlos sin orientación médica puede provocar daños importantes en el organismo.

Entre los fármacos que más pueden afectar el intestino cuando se usan de forma incorrecta destacan los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), un grupo que incluye medicamentos muy conocidos como Ibuprofeno, Naproxeno y Diclofenaco.

Estos medicamentos se utilizan comúnmente para aliviar dolor, inflamación y fiebre. Debido a su fácil acceso en farmacias y supermercados, muchas personas los consumen sin receta y en ocasiones durante varios días o semanas. Sin embargo, el uso prolongado o en dosis altas puede causar daños en el sistema digestivo, particularmente en el estómago y el intestino.

Los especialistas alertan sobre daños
Los especialistas alertan sobre daños intestinales por uso indebido de fármacos sin receta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los AINE funcionan bloqueando sustancias del organismo llamadas prostaglandinas, que participan en los procesos de inflamación y dolor. El problema es que estas mismas sustancias también ayudan a proteger la mucosa del aparato digestivo. Cuando su producción disminuye por efecto del medicamento, la pared del estómago y del intestino queda más vulnerable al ácido gástrico y a otros factores irritantes.

Como consecuencia, el consumo excesivo o inadecuado de estos fármacos puede provocar diversas complicaciones. Entre las más comunes se encuentran la irritación intestinal, el dolor abdominal y la diarrea. En casos más graves pueden aparecer úlceras, sangrado gastrointestinal e incluso perforaciones en el intestino. Estas complicaciones pueden requerir hospitalización y, en situaciones extremas, cirugía.

El riesgo aumenta cuando las personas combinan varios medicamentos del mismo tipo, toman dosis mayores a las recomendadas o los consumen por periodos prolongados. También es más alto en adultos mayores, personas con antecedentes de problemas digestivos y en quienes padecen enfermedades crónicas.

Otro medicamento que puede causar problemas intestinales si se automedica son algunos antibióticos como Amoxicilina. Aunque son indispensables para tratar infecciones bacterianas, su uso innecesario puede alterar la microbiota intestinal, es decir, el conjunto de bacterias que viven en el intestino y ayudan a la digestión. Este desequilibrio puede provocar diarrea, inflamación intestinal e infecciones más graves.

Las recomendaciones apuntan a evitar
Las recomendaciones apuntan a evitar mezclas y automedicación prolongada, ya que incluso medicamentos de venta libre pueden dañar la mucosa intestinal y dificultar la detección de cuadros médicos relevantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La automedicación también puede dificultar el diagnóstico de enfermedades. Por ejemplo, el uso repetido de analgésicos para tratar dolores abdominales puede ocultar síntomas de padecimientos como Colitis, Enfermedad de Crohn o incluso infecciones gastrointestinales que requieren tratamiento específico.

Por estas razones, los especialistas recomiendan evitar el consumo prolongado de medicamentos sin supervisión médica. Aunque algunos analgésicos y antiinflamatorios sean de venta libre, esto no significa que estén libres de riesgos.

Para reducir las probabilidades de daño intestinal, es importante respetar las dosis indicadas, no combinar medicamentos similares y consultar a un profesional de la salud si el dolor o los síntomas persisten más de unos días. En caso de presentar señales de alerta como vómito con sangre, heces negras o dolor abdominal intenso, se debe acudir de inmediato a atención médica.

En conclusión, aunque varios medicamentos pueden afectar el sistema digestivo cuando se usan incorrectamente, los antiinflamatorios no esteroideos se encuentran entre los que más daño pueden causar al intestino si se automedican. Usarlos con responsabilidad y bajo orientación médica es fundamental para evitar complicaciones y proteger la salud intestinal.

Temas Relacionados

MedicamentosIntestinosSalud intestinalSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Ana Luisa Peluffo: las películas de terror que protagonizó en el cine mexicano

La actriz mexicana se consolidó como una figura clave en la historia del cine de horror

Ana Luisa Peluffo: las películas

Rancho Izaguirre cumple un año hoy: qué ha pasado con el mayor centro de reclutamiento del CJNG

Aunque hay detenidos y sentencias, las autoridades no han dado más avances en el caso y miles de familias aún esperan respuestas y acceso a objetos encontrados

Rancho Izaguirre cumple un año

Profeco alerta sobre cláusulas abusivas en compras por internet

La dependencia hizo un llamado a los consumidores a leer cuidadosamente los términos y condiciones de cada sitio

Profeco alerta sobre cláusulas abusivas

Crecen rumores de supuestas citas secretas entre Christian Nodal y Ángela Aguilar previas a la ruptura con Cazzu

En redes sociales reactivaron versiones sobre la cercanía entre los artistas antes de oficializar su relación

Crecen rumores de supuestas citas

Nieve de aguacate: un postre refrescante con un sabor especial

Un postre que ofrece una alternativa práctica y nutritiva durante temporadas cálidas

Nieve de aguacate: un postre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rancho Izaguirre cumple un año

Rancho Izaguirre cumple un año hoy: qué ha pasado con el mayor centro de reclutamiento del CJNG

“Te gustan los Doberman…”: ‘El Z-42’, exlíder de Los Zetas, amenazó a guardia en prisión de EEUU

Identifican restos de otros dos mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa

Agente encubierto de EEUU usó el nombre del Cártel de Sinaloa para detener a un traficante de Reino Unido

Aseguran más de 2 mil millones de pesos en precursores usados para la creación de drogas en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Ana Luisa Peluffo: las películas

Ana Luisa Peluffo: las películas de terror que protagonizó en el cine mexicano

Crecen rumores de supuestas citas secretas entre Christian Nodal y Ángela Aguilar previas a la ruptura con Cazzu

Pepe Aguilar se pronuncia sobre la violencia en México y la crisis en Jalisco

Edad de Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères: ¿cuántos años se llevan?

Relación de Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères divide opiniones en redes: “Es mucho para él”

DEPORTES

Grupo Pachuca asegura que el

Grupo Pachuca asegura que el club León no saldrá de la ciudad pese a la venta del equipo

Miguel Layún se solidariza y paga la cirugía de Claudia Cid tras abandono de su club en Albania

Agreden a aficionado del Toluca tras victoria de los Diablos ante Pumas en Ciudad Universitaria

Estos serían los equipos del ascenso que podrían jugar en Liga MX

Gobierno de México ofrece su respaldo a la Selección de Irak para asegurar su presencia en el repechaje mundialista en Monterrey