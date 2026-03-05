Belinda reaparece con un meme tras la noticia del romance entre Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson

En 2025, la cantante lanzó el tema “Heterocromía”, considerado como una indirecta contra el empresario. (Belinda / Instagram)

Una reciente interacción de Belinda en redes sociales ha sido interpretada como una indirecta hacia el empresario Gonzalo Hevia Baillères, con quien la cantante fue vinculada sentimentalmente entre 2024 y 2025.

El nombre de la artista pop reapareció en medio de rumores que involucran a Hevia Baillères, quien supuestamente mantiene un romance con la actriz británica Emma Watson.

Belinda publica meme mientras crecen rumores

Las especulaciones surgieron tras un artículo publicado por la revista Quién, que señaló un supuesto vínculo entre Hevia Baillères y la protagonista de Harry Potter. Mientras el tema circulaba en plataformas digitales, Belinda reapareció en su cuenta verificada de Instagram con una publicación ligera: un meme que compara su nueva melena castaña con un perro despeinado.

A pesar de su silencio, el tema provocó múltiples reacciones en internet. (Quién / Instagram)

La intérprete inició 2026 con este cambio de imagen como parte de su participación en la serie Carlota, producción basada en la vida de Carlota de Habsburgo, la única emperatriz del país.

En otra publicación, la cantante también compartió una fotografía con un perro labrador retriever. Hasta ahora no ha emitido declaraciones sobre el supuesto romance de su ex con Emma Watson.

A pesar de su silencio, el tema provocó múltiples reacciones en internet. Incluso circuló un video elaborado con inteligencia artificial que simula una reacción de la artista ante las imágenes del empresario con la actriz británica.

El rumor también reactivó el interés por “Heterocromía”, tema que muchos usuarios relacionan con la supuesta ruptura entre Belinda y Gonzalo Hevia Baillères. (YouTube)

“Heterocromía”: la canción que revive el pasado

El rumor también reactivó el interés por “Heterocromía”, tema que muchos usuarios relacionan con la supuesta ruptura entre Belinda y Gonzalo Hevia Baillères.

La canción relata una historia de desamor marcada por la desigualdad social y las contradicciones emocionales. La metáfora central aparece en el verso: “Me engañaste con tu heterocromía/Dos personas, una misma fisonomía”. La letra también contiene referencias al lujo y a la élite económica.

En el video y en la composición aparecen menciones directas a ese entorno. Una de las frases más comentadas señala: “Tú eres old money…”, mientras que el tema también alude a marcas exclusivas como Loro Piana.

Otra línea añade: “Mi ropa mandaste en bolsa porque eres el basurero/Tanto sufrimiento me hizo el corazón de acero”.

Las alusiones cobraron relevancia porque el empresario mexicano presenta heterocromía, rasgo físico caracterizado por tener ojos de distinto color, detalle que varios seguidores vincularon con el mensaje del sencillo.

Belinda ha reconocido en entrevistas que la canción nació tras una separación dolorosa, aunque nunca ha confirmado la identidad del destinatario. (IG: @belindapop)

Belinda ha reconocido en entrevistas que la canción nació tras una separación dolorosa, aunque nunca ha confirmado la identidad del destinatario. Esa ambigüedad ha mantenido el debate activo.

Ahora, con los rumores sobre Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson, la interpretación de “Heterocromía” vuelve a viralizarse en redes sociales, mientras la cantante mantiene silencio público y comparte memes con sus seguidores.