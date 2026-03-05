México

Ana María Alvarado revela el último mensaje que le mandó a Daniel Bisogno antes de que muriera: “Aunque no seamos amigos...”

Gestos breves y sinceros sellaron el final de una rivalidad prolongada

Ana María Alvarado ha mostrado
Ana María Alvarado ha mostrado públicamente su antipatía hacia Daniel Bisogno

Las figuras de la televisión mexicana, enemistadas durante años, concretaron un reencuentro significativo poco antes de la muerte de uno de ellos.

Ana María Alvarado relató para el programa de Hugo Alexander Maldonado el acercamiento con Daniel Bisogno, fallecido en febrero de 2025, y cómo ese último diálogo permitió cerrar un ciclo marcado por la rivalidad.

¿Cómo fue la reconciliación de Ana María y Daniel?

La reconciliación entre Ana María Alvarado y Daniel Bisogno ocurrió poco tiempo antes del fallecimiento del conductor.

Tras varios años de competencia profesional y rumores de desconfianza mutua, ambos lograron dejar sus diferencias atrás a través de mensajes breves, en los que compartieron palabras amables y de respeto, priorizando el bienestar personal sobre las disputas televisivas.

La conductora de ‘Sale el
La conductora de 'Sale el Sol'

Según el relato de la conductora de Sale el sol, cuando la salud de Bisogno empezó a deteriorarse en 2023 a causa de várices esofágicas y, posteriormente, una cirrosis, Ana María decidió contactarlo por primera vez.

“Cuando vi que empezó a tener problemas de salud, me dieron su teléfono y le mandé un mensaje, le dije: oye, lamento mucho la situación, sé que no te caigo bien pero para mí la salud es cosa aparte”, relató la conductora.

Cómo surgió el acercamiento final

El mensaje fue recibido, según contó Ana María, con amabilidad y comprensión por parte de Bisogno. “Él me respondió y me dijo que muchas gracias, que todo era parte del show y que lo entendiera”, recordó sobre aquel primer contacto.

Ventaneando celebra el cumpleaños de
Ventaneando celebra el cumpleaños de Daniel Bisogno

Al advertir una nueva recaída en la salud del conductor, Alvarado optó por enviar otro mensaje. Obtuvo otra muestra de gratitud:

“Le volví a mandar otro mensaje cuando se puso otra vez malo y me lo respondió igual, me dijo: te lo agradezco de corazón”.

El significado de la reconciliación en las últimas semanas

Para Ana María, estos intercambios bastaron para dar por superadas las diferencias.

“Yo le dije que no me explicara nada y que esperaba su recuperación”, apuntó, reafirmando su deseo de dejar todo rencor en el pasado.

Asimismo, Alvarado detalló: “Lo último que le escribí fue: ‘me da gusto que aunque no seamos amigos esto quede en el pasado’. Y poco tiempo después falleció”.

