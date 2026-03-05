México

Alfonso Obregón insulta a fans que cuestionan sus requisitos para volver a ser Shrek: “Comentarios idiotas”

El actor, voz del ogro más famoso, remarca que sus condiciones son firmes y que no cederá en sus demandas

Guardar
Alfonso Obregón reanima el debate
Alfonso Obregón reanima el debate sobre el reconocimiento y compensación justa a los actores de doblaje en Shrek 5

Alfonso Obregón, actor mexicano que dio voz a Shrek en las entregas previas de la saga, ha reavivado la controversia en torno a su participación en la quinta película del ogro animado.

A través de una campaña en redes sociales y mensajes directos a sus seguidores, Obregón denunció ser blanco de críticas tras revelar condiciones específicas para regresar a la franquicia.

El actor subrayó que busca reconocimiento profesional y un pago que considere justo, en medio de una discusión latente sobre el reconocimiento a los actores de doblaje en la industria cinematográfica.

El debate se intensificó cuando, en su perfil oficial de Facebook, Alfonso Obregón expresó su molestia ante los cuestionamientos de los fanáticos. El actor exigió claridad respecto a sus solicitudes:

El actor mexicano exige crédito,
El actor mexicano exige crédito, pago acorde a su trayectoria y dirección del doblaje para regresar como voz de Shrek (Instagram)

“Ah, qué la chingad* con los pendej*s. Que nunca dije que quería cobrar lo mismo que Mike Myers. Dije QUIERO COBRAR LO QUE YO CONSIDERE JUSTO por mi talento, mi trabajo en español. No dije que quiero que me den mi crédito junto al de Mike Myers. Dije que quiero que me den mi crédito cada vez que pasen la película en español. Nunca dije que quería dirigir la realización de la película. Dije que quiero dirigir la realización del doblaje al español, porque tengo 46 años como director de doblaje: Koni Chan, Súper Cool, Dawson Creek, los X files”.

El legado de Obregón como voz de Shrek y el impacto de su campaña

La campaña iniciada por Obregón en febrero de 2024 desencadenó una reacción inmediata de los fanáticos. El 9 de febrero, el actor publicó en sus redes sociales la frase: “Creo que ya no voy a ser Shrek”, junto a una imagen del personaje, instando a sus seguidores a expresar su apoyo para que el actor regrese a la saga animada.

Obregón aclara que nunca pidió
Obregón aclara que nunca pidió igual salario que Mike Myers, solo solicita lo que considera justo para el doblaje latinoamericano (Foto: Facebook@Sherk/@Alfonso Obregon Inclan)

Desde entonces, el actor enfatizó en distintos espacios y videos que su regreso a la saga depende de que DreamWorks y Universal Pictures acepten tres condiciones principales: recibir el crédito oportuno en la versión en español, obtener un pago acorde con su trayectoria y dirigir el proceso de doblaje de la película.

En un video publicado el 18 de febrero, Obregón puntualizó: “No voy a hacer la película si no la dirijo, si no me dan mi crédito y si no me pagan bien. No quiero cobrar lo mismo que Mike Myers, quiero cobrar lo justo”.

Durante las siguientes semanas, la discusión en redes sociales se mantuvo activa, impulsada tanto por el apoyo masivo de la audiencia como por voces críticas.

El actor busca un mejor sueldo. Crédito: Instagram Alfonso Obregón

Obregón insistió en que su postura no implica ninguna súplica a las productoras, argumentando que solo quien establece condiciones está en posición de negociación:

“Y porque se me hinchan los huevos. Y no estoy suplicando nada, si estuviera suplicando no pondría condiciones. Así que dejen de decir. No me interesan los comentarios idiotas de idiotas. A todos los que me apoyan gracias. GRACIAS TOTALES”.

Temas Relacionados

Alfonso ObregónShrekmexico-entretenimiento

Más Noticias

El cuerpo de Kimberly Joselin, alumna de la UAEM, fue entregado a sus familiares

Autoridades también señalaron que el próximo 6 de marzo se darán a conocer los resultados de la audiencia judicial en contra de Jared “N”, estudiante vinculado con el feminicidio

El cuerpo de Kimberly Joselin,

Sheinbaum da continuidad al Plan México en reunión con el Consejo Nacional de Inversiones

La presidenta destaca la coordinación entre gobierno y sector privado para impulsar inversiones y generar empleo en todo el país

Sheinbaum da continuidad al Plan

Cafetería de la hija menor de El Mencho ofrece desde chilaquiles hasta moca mexicana

The New York Post reportó que el sitio presuntamente es dirigido por Laisha Oseguera

Cafetería de la hija menor

Suprema Corte establece nuevos plazos para perseguir delitos por querella

Un fallo reciente determina que el tiempo legal para la denuncia de estos ilícitos comenzará a contar desde que la persona afectada conoce los hechos

Suprema Corte establece nuevos plazos

Manuel Añorve arremete contra la reforma electoral y la califica de “retroceso democrático”

El líder priista en el Senado califica la iniciativa como un intento de concentración de poder y anticipa una batalla legislativa en el Congreso

Manuel Añorve arremete contra la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cafetería de la hija menor

Cafetería de la hija menor de El Mencho ofrece desde chilaquiles hasta moca mexicana

Suspenden audiencia de “El Congo”, implicado en el asesinato de Carlos Manzo, por malestar cardíaco

Detienen al “Yiyo”, objetivo prioritario en Oaxaca ligado a Los Rusos

Embajador de EEUU destacó operativo donde se aseguraron más de 100 mil pastillas de fentanilo en Sinaloa

Varios ceros y difícil de calcular: esta es la millonaria fortuna de El Mencho, difunto líder del CJNG abatido por el gobierno de Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

Qué se sabe de la

Qué se sabe de la supuesta corona de flores que mandó Peso Pluma al funeral del ‘Mencho’

Cazzu niega estar arrepentida de lo que escribió sobre la canción “Rosita” y desató polémica con Christian Nodal

Arcángel en el Palacio de los Deportes: preventa, venta y precios de boletos

BTS en México: cuánto tiempo podrían durar sus conciertos en el Estadio GNP

‘Una noche en Manchester’: dónde y a qué hora ver en México el concierto en vivo de Harry Styles

DEPORTES

México cerca de remontar a

México cerca de remontar a LA Dodgers en su último duelo de preparación rumbo al Clásico Mundial de Beisbol

Peligra asistencia de Irak al repechaje mundialista en Monterrey por conflicto en Medio Oriente

Liga MX: horarios y transmisiones de la jornada 9 que se disputará entre semana

Quién narrará la Fórmula 1 en México: esto se sabe

Golazo del panameño Murillo impulsa la goleada del Besiktas y reafirma el liderato en la Copa de Turquía