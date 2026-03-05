Alfonso Obregón insulta a fans que cuestionan sus requisitos para volver a ser Shrek: “Comentarios idiotas”

Alfonso Obregón reanima el debate sobre el reconocimiento y compensación justa a los actores de doblaje en Shrek 5

Alfonso Obregón, actor mexicano que dio voz a Shrek en las entregas previas de la saga, ha reavivado la controversia en torno a su participación en la quinta película del ogro animado.

A través de una campaña en redes sociales y mensajes directos a sus seguidores, Obregón denunció ser blanco de críticas tras revelar condiciones específicas para regresar a la franquicia.

El actor subrayó que busca reconocimiento profesional y un pago que considere justo, en medio de una discusión latente sobre el reconocimiento a los actores de doblaje en la industria cinematográfica.

El debate se intensificó cuando, en su perfil oficial de Facebook, Alfonso Obregón expresó su molestia ante los cuestionamientos de los fanáticos. El actor exigió claridad respecto a sus solicitudes:

El actor mexicano exige crédito, pago acorde a su trayectoria y dirección del doblaje para regresar como voz de Shrek (Instagram)

“Ah, qué la chingad* con los pendej*s. Que nunca dije que quería cobrar lo mismo que Mike Myers. Dije QUIERO COBRAR LO QUE YO CONSIDERE JUSTO por mi talento, mi trabajo en español. No dije que quiero que me den mi crédito junto al de Mike Myers. Dije que quiero que me den mi crédito cada vez que pasen la película en español. Nunca dije que quería dirigir la realización de la película. Dije que quiero dirigir la realización del doblaje al español, porque tengo 46 años como director de doblaje: Koni Chan, Súper Cool, Dawson Creek, los X files”.

El legado de Obregón como voz de Shrek y el impacto de su campaña

La campaña iniciada por Obregón en febrero de 2024 desencadenó una reacción inmediata de los fanáticos. El 9 de febrero, el actor publicó en sus redes sociales la frase: “Creo que ya no voy a ser Shrek”, junto a una imagen del personaje, instando a sus seguidores a expresar su apoyo para que el actor regrese a la saga animada.

Obregón aclara que nunca pidió igual salario que Mike Myers, solo solicita lo que considera justo para el doblaje latinoamericano (Foto: Facebook@Sherk/@Alfonso Obregon Inclan)

Desde entonces, el actor enfatizó en distintos espacios y videos que su regreso a la saga depende de que DreamWorks y Universal Pictures acepten tres condiciones principales: recibir el crédito oportuno en la versión en español, obtener un pago acorde con su trayectoria y dirigir el proceso de doblaje de la película.

En un video publicado el 18 de febrero, Obregón puntualizó: “No voy a hacer la película si no la dirijo, si no me dan mi crédito y si no me pagan bien. No quiero cobrar lo mismo que Mike Myers, quiero cobrar lo justo”.

Durante las siguientes semanas, la discusión en redes sociales se mantuvo activa, impulsada tanto por el apoyo masivo de la audiencia como por voces críticas.

El actor busca un mejor sueldo. Crédito: Instagram Alfonso Obregón

Obregón insistió en que su postura no implica ninguna súplica a las productoras, argumentando que solo quien establece condiciones está en posición de negociación:

“Y porque se me hinchan los huevos. Y no estoy suplicando nada, si estuviera suplicando no pondría condiciones. Así que dejen de decir. No me interesan los comentarios idiotas de idiotas. A todos los que me apoyan gracias. GRACIAS TOTALES”.