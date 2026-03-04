Saskia Niño de Rivera revela que Beto se siente agradecido tras el episodio de Penitencia: “Está conmovido”

(Instagram)

La fundadora del pódcast Penitencia, Saskia Niño de Rivera, visitó a Beto en el penal y compartió que el recluso se encuentra emocionado y agradecido por el respaldo recibido tras la viralización de su historia.

Según confirmó la activista, Beto ha recibido numerosos mensajes de apoyo, lo cual ha generado una reacción positiva y motivadora en su entorno.

Saskia Niño de Rivera detalla el estado de ánimo de Beto tras su visita al penal

Saskia Niño de Rivera informó que sostuvo una conversación reciente con Beto luego de la controversia generada por el episodio del pódcast.

“Ayer estuvimos platicando con Beto ahí en el penal. Está muy contento. Le han estado compartiendo todos los mensajes de los comentarios que le han puesto. Está muy agradecido, está conmovido con tantos actos de amor”, expresó la fundadora de Penitencia en sus redes sociales.

La activista anunció que, ante la cantidad de personas interesadas en ayudar a Beto, se lanzará una campaña completamente transparente para canalizar el apoyo de manera directa.

“Vamos a documentar la ayuda que le llega”, precisó, y recomendó consultar las redes oficiales del pódcast para más detalles sobre cómo participar.

La postura de Saskia Niño de Rivera ante la polémica

Desde la difusión de las declaraciones de Beto, Saskia Niño de Rivera ha reiterado que el objetivo de Penitencia es educativo y busca generar análisis sobre los orígenes de la violencia en México.

“Penitencia no es un pódcast de entretenimiento, es un proyecto académico, de análisis profundo”, remarcó en mensajes recientes.

La fundadora del proyecto ha insistido en la importancia de abordar estos testimonios con empatía y responsabilidad, destacando que la conversación debe enfocarse en el contexto social y personal de quienes participan en el pódcast.