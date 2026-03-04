Pensión del Bienestar 2026: ¿Cómo saber si ya cayó el pago de marzo?

La Pensión del Bienestar entrega apoyo económico directo a personas adultas mayores para mejorar su calidad de vida en México.

La Pensión del Bienestar forma parte de la política social del Gobierno de México, cuyo objetivo es contribuir al bienestar de las personas adultas mayores mediante la entrega de un apoyo económico. Esta ayuda busca mejorar sus condiciones de vida y facilitar el acceso a la protección social.

Durante marzo se realiza la dispersión correspondiente al bimestre, de acuerdo con un calendario oficial organizado por orden alfabético del primer apellido. Este esquema permite una distribución escalonada para evitar aglomeraciones y facilitar el proceso bancario.

Las autoridades han reiterado que el depósito se realiza de manera directa en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios. Por ello, es importante que las y los beneficiarios verifiquen la información únicamente en canales oficiales.

Cómo verificar si ya se realizó el depósito

La aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar permite a los beneficiarios consultar su saldo y revisar movimientos de forma segura.

Para confirmar si el recurso ya fue depositado, se puede utilizar la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible para dispositivos Android e iOS en Google Play Store y App Store. La plataforma permite consultar saldo y movimientos de forma rápida y segura.

Otra alternativa es acudir a un cajero automático del Banco del Bienestar, insertar la tarjeta y revisar directamente el saldo. Este procedimiento permite validar el depósito sin depender de terceros.

En caso de dudas o aclaraciones, está disponible la Línea Bienestar en el número 800 639 42 64, así como los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar.

Calendario oficial de pago en marzo

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.

De acuerdo con el calendario de depósitos, este 4 de marzo corresponde el pago a beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra C. La programación completa es la siguiente:

Letras A: Lunes 2 marzo

Letras B: Martes 3 marzo

Letras C: Miércoles 4 marzo

Letras C: Jueves 5 marzo

Letras D, E, F: Viernes 6 marzo

Letras G: Lunes 9 marzo

Letras G: Martes 10 marzo

Letras H, I, J, K: Miércoles 11 marzo

Letras L: Jueves 12 marzo

Letras M: Viernes 13 marzo

Letras M: Martes 17 marzo

Letras N, Ñ, O: Miércoles 18 marzo

Letras P, Q: Jueves 19 marzo

Letras R: Viernes 20 marzo

Letras R: Lunes 23 marzo

Letras S: Martes 24 marzo

Letras T, U, V: Miércoles 24 marzo

Letras W, X, Y, Z: Jueves 25 marzo

Este esquema permite identificar con claridad la fecha correspondiente según la inicial del apellido.

Objetivo del apoyo económico

El objetivo principal del apoyo económico es asegurar la protección social y mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores en México.

El propósito central de este programa es contribuir al bienestar de las personas adultas mayores mediante una pensión no contributiva.

De acuerdo con el Gobierno de México, la finalidad es mejorar las condiciones de vida de este sector de la población y garantizar su acceso a mecanismos de protección social.

La dispersión ordenada y el uso de canales oficiales buscan asegurar que el recurso llegue de manera directa y segura a quienes forman parte del padrón de beneficiarios.