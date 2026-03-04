México

Montserrat Oliver pide que paren las especulaciones sobre el estado de salud de Yolanda Andrade

La presentadora defendió a su amiga y colega ante los constantes dimes y diretes, además, dejó claro que los altibajos son parte del proceso


Montserrat Oliver pidió a los medios que detengan las especulaciones sobre la salud de Yolanda Andrade y reiteró su apoyo a la presentadora. (Instagram: Yolanda Andrade)

Yolanda Andrade regresó a Montse&Joe a principios de febrero tras varios meses de ausencia en los que fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Pese la emoción que demostró al reencontrarse con su compañera, Montserrat Oliver, la presentadora confesó que volver a su trabajo estaba causando estragos en su salud: “Me da mucha felicidad, pero me canso mucho”, expresó.


La conductora Yolanda Andrade declaró que continuará trabajando en Montse&Joe mientras su enfermedad se lo permita. (Instagram: Yolanda Andrade)

Montserrat Oliver pide que paren las especulaciones sobre la salud de Yolanda Andrade

Durante un reciente encuentro con la prensa, Montserrat Oliver aseguró que su colega “tiene días buenos y días malos”, y aunque no ha asistido a algunos programas tras su regreso, pide que paren las especulaciones sobre su estado de salud.

“De repente estamos bien, de repente estamos mal. Yo creo que (los dimes y diretes) la han de haber afectado, y yo creo que en esta situación es difícil”, comentó.

En medio de las preguntas de los medios de comunicación, la conductora aprovechó para enviar un mensaje a Andrade, asegurando que va a salir adelante:

“A Yolanda le va a ir bien, oíste Yolanda Andrade. Falta que se la crea”, concluyó.


Montserrat Oliver sale en defensa de Yolanda Andrade ante rumores sobre su salud. (IG: @canalunicable)

Cabe mencionar que pese a su ausencia en la grabación de algunos programas, Andrade aseguró anteriormente que seguirá trabajando hasta que su cuerpo se lo permita.

“Mientras pueda caminar y hablar, porque esta enfermedad se desarrolla. Yo quiero seguir viviendo y me divierto mucho en el programa con gente querida”, señaló.

Yolanda Andrade mandó un mensaje para los enfermos antes de ausentarse de Montse&amp;Joe

Durante el último encuentro de la también actriz con la prensa, envió un mensaje de solidaridad para todas las personas que se encuentran luchando contra una enfermedad al igual que ella.

“A toda la gente que está enferma, que tiene que ir a un hospital a hacerse estudios, lo que sea, es muy, muy cansado para uno. Y te hablo del privilegio, porque me duele el corazón que en los hospitales no hay ni siquiera material”, señaló.

Y agregó: “Es una lástima. Y también la otra cosa, que los medicamentos y todo eso está terrible, porque es todo muy caro. Pero a todos los enfermos: a echarle huevos, y hay que echarle huevos, cabrona”.


La cronología médica de Yolanda Andrade incluye diagnósticos de aneurisma cerebral en 2023 y agravamiento de síntomas en 2024 y 2025. (Montse & Joe / YouTube)

Cronología de la enfermedad de Yolanda Andrade

  • En abril de 2023, Yolanda Andrade presentó fuertes dolores de cabeza, fotofobia y problemas de visión, lo que llevó al diagnóstico inicial de aneurisma cerebral y su primera hospitalización.
  • Durante 2024 y 2025, su salud empeoró con problemas de movilidad, parálisis facial y fatiga. En diciembre de 2024 viajó a Los Ángeles para recibir atención especializada.
  • Circularon rumores sobre esclerosis múltiple, confirmados en parte por Andrade, quien relató haber sido diagnosticada tras consultas en la Clínica Sinai.
  • Sufrió recaídas frecuentes, debilidad extrema y dificultades para caminar y hablar, sumando hospitalizaciones recurrentes.
  • Yolanda Andrade confirmó públicamente que padece dos enfermedades incurables, sugiriendo también la posibilidad de esclerosis lateral amiotrófica.
  • Ha mantenido una actitud resiliente y agradecida, evitando dramatizar sobre su condición.
  • En diciembre de 2025 habló sobre la posibilidad de enfrentar su última Navidad, recibiendo muestras de apoyo.
  • Al inicio de 2026, su salud sigue siendo inestable y bajo seguimiento médico constante.










