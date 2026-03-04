México

I-DLE anuncia concierto en CDMX: fecha, sede y preventa de boletos para el World Tour 2026

Te damos todos los detalles para que no te pierdas este show del querido grupo de K-pop

Guardar
(G)I-DLE performs during the iHeartRadio
(G)I-DLE performs during the iHeartRadio Jingle Ball in Inglewood, California, U.S., December 1, 2023. REUTERS/Mario Anzuoni

El grupo surcoreano I-DLE confirmó su regreso a México como parte de su “World Tour [Syncopation] 2026”.

La banda femenina se presentará próximamente en la Ciudad de México, en un show esperado por sus seguidores y por la comunidad K-pop nacional.

Fecha, sede y detalles del concierto de (G)I-DLE en México

  • Fecha: 16 de agosto de 2026
  • Lugar: Palacio de los Deportes, CDMX

La presentación forma parte de la gira mundial de I-DLE, consolidando al grupo como uno de los referentes internacionales del pop coreano y ofreciendo la oportunidad de disfrutar en vivo de sus grandes éxitos y más recientes lanzamientos.

Preventa y venta de boletos

La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex se realizará el 10 de marzo de 2026 a través de Ticketmaster, con opción de pago a 3 meses sin intereses. La venta general se abrirá tras la preventa, permitiendo el acceso a todos los fans.

Puntos clave:

  • Preventa Banamex: 10 de marzo de 2026
  • Venta general: por confirmar, después de la preventa
  • Boletos en: ticketmaster.com.mx

El concierto de I-DLE promete ser uno de los eventos más destacados para la comunidad K-pop en México este año.

¿Quién es I-DLE?

I-DLE, antes conocido como (G)I-DLE, es un grupo de K-pop formado por cinco integrantes de diferentes países y respaldado.

Desde su debut en 2018, el grupo se ha destacado por su enfoque de autogestión: las propias miembros componen, escriben y diseñan los conceptos musicales, lo que les ha permitido diferenciarse dentro de la industria musical surcoreana.

Actualmente, I-DLE está integrado por Soyeon, líder y principal productora; Miyeon, vocalista principal; Minnie, cantante tailandesa; Yuqi, vocalista y bailarina china; y Shuhua, vocalista de Taiwán.

En 2025, tras la renovación de contratos, el grupo inició una nueva etapa al simplificar su nombre a I-DLE. Esta decisión marcó un cambio de imagen y estrategia, manteniendo el espíritu creativo y la participación activa de las integrantes en la producción musical.

La salida de Soojin en 2021 supuso un momento de transición, pero I-DLE ha consolidado su identidad como uno de los referentes actuales del K-pop femenino.

