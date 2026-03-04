México

Festival del helado 2026: fecha, días, lugar y todo lo que debes saber

Se trata de un excelente plan de fin de semana para familia y amigos

Foto: Imagen Ilustrativa Infobae
Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Una oleada de sabores dulces y propuestas artesanales invadirá la Ciudad de México durante el último fin de semana de mayo con la llegada del Festival del Helado 2026, una cita que reunirá lo mejor de las paletas, nieves y postres en un ambiente abierto, multicultural y de acceso gratuito.

Desde paletas frutales hasta nieves tradicionales y creaciones gourmet, la variedad de opciones busca satisfacer los gustos más diversos.

El evento se desarrollará el sábado 30 y domingo 31 de mayo, de 11:00 a 18:00 horas, en el Centro de Convenciones Churubusco, ubicado en Calzada de Tlalpan 1721, alcaldía Coyoacán.

Qué actividades habrá en el festival del helado

La cita contará con la participación de productores, emprendedores y marcas especializadas en helados, frappés, bolis y malteadas, quienes tendrán la oportunidad de exhibir y vender sus productos directamente al público.

La entrada libre permite que cualquier visitante destine su presupuesto íntegramente a degustar postres, sin barreras de acceso.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los atractivos, destaca la fusión con el Festival Colores de México y el Mundo, que aportará una dimensión multicultural al reunir muestras gastronómicas y artesanías de diferentes países.

El objetivo es transformar el recinto en un punto de encuentro para comunidades extranjeras, familias y curiosos, con actividades que van más allá de la simple degustación.

Oferta gastronómica y actividades paralelas

Durante los dos días, la programación se centrará en la exhibición y venta de productos como helados gourmet, combinaciones exóticas, toppings especiales y presentaciones creativas.

Emprendedores locales y marcas emergentes tendrán la oportunidad de conquistar nuevos paladares, mientras que los asistentes podrán explorar propuestas innovadoras y tradicionales en un solo recorrido.

El festival también incorpora una verbena artesanal, lo que multiplica las alternativas para quienes buscan productos únicos y hechos a mano.

El ambiente está pensado para todos los públicos: amigos, parejas y familias pueden recorrer el recinto, probar distintos sabores y participar en actividades culturales diseñadas para celebrar la diversidad.

El objetivo de la organización es ofrecer un fin de semana en el que la comunidad pueda acceder a opciones de consumo local, descubrir talento emergente y sumergirse en actividades relacionadas con la cultura internacional, todo en un solo espacio.

Consejos de acceso y logística para visitantes

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro de Convenciones Churubusco, sede del festival, facilita la llegada en transporte público: la estación General Anaya de la Línea 2 del Metro se encuentra a corta distancia caminando.

Además, diversas rutas de transporte circulan por Calzada de Tlalpan, y quienes prefieran acudir en automóvil contarán con estacionamiento, aunque la recomendación es llegar temprano para evitar contratiempos.

