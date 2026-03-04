México

Este es el restaurante en el que Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson fueron captados en CDMX

Una serie de imágenes desataron especulaciones sobre un posible vínculo sentimental entre la estrella de Hollywood y el heredero de una de las familias más poderosas de México

Emma Watson y Gonzalo Hevia
Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères reaparecen juntos en la Ciudad de México, generando rumores de romance y tendencia en redes sociales. (LinkedIn/gonzaloheviab/RS)

Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson se volvieron tendencia la noche del 3 de marzo luego de que se dieran a conocer una serie de fotografías en las que aparecen juntos.

Además de dejar entrever un posible romance, la noticia acaparó la atención debido al perfil discreto que siempre ha mantenido la estrella de Hollywood, al igual que el heredero de Palacio de Hierro.

La actriz británica y el
La actriz británica y el heredero del Palacio de Hierro son captados por primera vez en la capital mexicana, según la revista Quién. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El restaurante que habría visitado Emma Watson y Gonzalo Hevia

La revista Quién dio a conocer las imágenes y reveló que no sería la primera vez que el empresario y la actriz son vistos juntos; sin embargo, sí la primera vez que son captados en Ciudad de México.

De acuerdo con el mismo medio, las fotografías fueron tomadas en el restaurante Mendl Delicatessen, ubicado en la calle Citlaltépetl de la capital mexicana.

Su especialidad es la cocina judía, alemana, de Europa del Este e israelí. Además, dentro del menú se incluyen opciones de desayuno, brunch, comida y cena, con énfasis en bagels, pastrami, salmón ahumado, challah french toast, repostería y una selección de vinos naturales.

Uno de los principales atractivos del lugar es la panadería, especialmente recomendada en varias reseñas. Entre los platillos más populares están el sándwich de pastrami, el lox bagel, el croissant relleno de pistacho y el french toast de challah.

Las imágenes de Emma Watson
Las imágenes de Emma Watson y Gonzalo Hevia surgen tras su visita al restaurante Mendl Delicatessen, famoso por su cocina judía y panadería artesanal en la colonia Condesa.(LinkedIn/Instagram)

Cabe mencionar que está disponible al público todos los días hasta las 18:00 horas, abriendo desde las 7:00 los domingos y desde las 8:00 el resto de la semana. Debido a la popularidad de su comida artesanal, en algunos fines de semana se han hecho filas para ingresar.

Gonzalo Hevia habría orquestado que se filtraran las fotos con Emma Watson

Después de que se dieron a conocer las fotografías en la revista Quién, diversos usuarios de redes sociales, principalmente X y TikTok, cuestionaron lo ocurrido.

Algunos mencionaron que el hecho de que las fotos se hayan dado a conocer en una revista especializada en la alta sociedad, indican una filtración intencional por parte del empresario.

Sin embargo, hasta ahora ninguna de las partes se han pronunciado al respecto, aunque la noticia sigue generando revuelo y reacciones, sobre todo, por el supuesto noviazgo que Gonzalo Hevia protagonizó antes con Belinda.

Usuarios en X y TikTok
Usuarios en X y TikTok especulan sobre la posible filtración intencionada de las fotos, señalando al empresario Gonzalo Hevia Baillères como responsable. (Captura de pantalla de Youtube/@MundoEjecutivoTV)

El es Gonzalo Hevia Baillères, el empresario mexicano captado con Emma Watson en CDMX

  • Gonzalo Hevia Baillères forma parte de la cuarta generación de la poderosa familia Baillères, una de las más influyentes de México, dueña de Grupo Bal, conglomerado que incluye empresas como El Palacio de Hierro, GNP Seguros, Profuturo, Industrias Peñoles, entre otras.
  • Es hijo de Gonzalo Hevia y Tere Baillères, la menor de los hijos de Alberto Baillères, y hermano de Tamara Baillères.
  • Su formación académica es internacional: estudió en el exclusivo internado suizo Le Rosey, en Ransom Everglades en Miami, y cursó Economía en el ITAM de México.
  • En el sector empresarial, destaca su trayectoria en tecnología, inteligencia artificial y logística. Fundó INSAITE (IA), vendida en 2021, y Lok, una empresa de lockers inteligentes que llegó a fusionarse con Chazki. Hoy lidera HBeyond, una firma de inversión con oficinas en Nueva York, Miami y CDMX.
  • Su familia tiene un patrimonio estimado en aproximadamente 14,800 millones de dólares en 2025, ubicándose entre las más ricas del país y del mundo.

