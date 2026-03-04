De Tania Ruiz a Emma Watson: las famosas que han sido vinculadas con la familia Baillères

Los romances y vínculos sociales de los herederos del Grupo Bal han cruzado fronteras, mezclando la élite empresarial mexicana con la farándula global.

El reciente rumor sobre una posible relación entre la actriz británica Emma Watson y el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères ha despertado nuevamente el interés en la familia Baillères, una de las dinastías empresariales más poderosas de México.

Las apariciones públicas de una de las protagonistas de la saga Harry Potter junto al joven heredero en destinos como Courchevel, Punta Mita y Ciudad de México, según reportes de Quién, los han convertido en protagonistas de la agenda del entretenimiento desde este martes.

El peso de la familia Baillères

La atención mediática en torno a Gonzalo Hevia Baillères no se explica solo por los rumores en el ámbito sentimental. Forma parte de la cuarta generación de la familia Baillères, cuyo legado empresarial incluye el control de Grupo Bal.

(Foto: Grupo Bal)

Este conglomerado integra firmas como El Palacio de Hierro, GNP Seguros, Profuturo, Industrias Peñoles, Valores Mexicanos y Médica Móvil, abarcando sectores como comercio, minería, finanzas, seguros, administración de fondos para el retiro, agroindustria y el sector médico. El grupo también tiene participación en el sector taurino, una faceta que ha generado polémica pública, especialmente asociada a Alejandro Baillères.

De acuerdo con Forbes, el patrimonio de Alejandro Baillères Gual y familia se estimaba en 14 mil 800 millones de dólares en 2025, ubicándose entre las mayores fortunas globales.

Fundada por Alberto Baillères, la familia ha sostenido una presencia relevante en el mundo empresarial mexicano durante más de un siglo. Tras el fallecimiento del patriarca en 2022, la dirección del grupo quedó a cargo de sus hijos, con Alejandro Baillères como presidente.

El apellido Baillères está asociado tanto a la modernización de la economía mexicana como a la filantropía y la vida social de la élite nacional, sin embargo, también el apellido ya ha sido asociado a varias celebridades de talla mundial.

Bar Refaeli

Modelo Bar Refaeli. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

En 2015, Alejandro Baillères Gual fue fotografiado junto a la supermodelo israelí Bar Refaeli saliendo de un restaurante en Los Ángeles.

Según Quién, ambos se conocieron en un evento previo a los Golden Globes. Bar, entonces de 29 años, era exnovia de Leonardo DiCaprio y había estado casada con Arik Weinstein. Durante ese periodo, aún estaba en una relación con el empresario israelí Adi Ezra, aunque las imágenes con Baillères alimentaron rumores sobre una posible ruptura.

Finalmente, Bar Refaeli continuó su relación con Ezra, y los rumores sólo quedaron en ello, aunque inevitablemente su nombre quedó asociado para siempre al magnate.

Tania Ruiz

Tania Ruiz y Alejandro Bailleres(IG: @taniaruiz)

En agosto de 2024, la modelo Tania Ruiz Eichelmann, exnovia del expresidente Enrique Peña Nieto, confirmó su relación con Alejandro Baillères Gual, presidente de Grupo Bal.

Ruiz compartió en sus redes sociales una fotografía abrazada del empresario, acompañada de la canción “Bailar pegados” de Sergio Dalma. En la imagen, Alejandro viste una camisa azul y Tania luce una pañoleta de Chanel y su característico cabello rubio. La relación fue recibida con interés en el círculo social de la élite mexicana.

Belinda

Belinda se lanza contra Gonzalo Hevia Baillère, heredero de Palacio de Hierro, tras presunto amorío: “Me engañaste” (RS)

Entre 2022 y 2024, Gonzalo Hevia Baillères fue vinculado con la cantante Belinda. Fueron captados juntos en la inauguración de una tienda de El Palacio de Hierro y otros eventos sociales, incluidos actos públicos como la presentación de la serie “¿Quién lo mató?”.

Aunque ninguno confirmó oficialmente el romance, el lanzamiento del tema “Heterocromía” en 2025 —incluido en el álbum “Indómita”— reavivó la atención, pues la letra hace alusiones directas a la familia y al entorno del joven empresario, con frases como “Tú eres old money, te dicen Bunny. Y tu palacio me lo paso por el booty” y la explícita referencia a los ojos de diferente color del joven empresario.

La canción también contiene referencias a lujos (Aperol, golf, ropa de diseñador como Loro Piana), a la familia (“No serías nada si no fuera por tu apellido”) y hasta a los signos zodiacales: “Un Escorpio nunca va a poder con un Leo”, en alusión directa a sus fechas de nacimiento.

El tema incluye críticas al clasismo y juicio social supuestamente experimentado por la cantante por parte de la madre de Gonzalo quien, según la prensa rosa, habría apodado a Belinda como “La Loba”.

El periodista Javier Ceriani reportó que la ruptura se debió a la falta de aceptación familiar, que se concretó cuando Belinda no fue invitada al aniversario número 40 de bodas de los padres de Gonzalo, un gesto que marcó el final de la relación. Ceriani también afirmó que la familia desconfiaba del flujo de dinero del empresario hacia la cantante.

Emma Watson

Gonzalo Hevia Baillères, sería la nueva pareja sentimental de Emma Watson. (LinkedIn/Instagram)

El nombre de Emma Watson tomó fuerza este martes por su presunta relación con Gonzalo Hevia Baillères, hijo de Gonzalo Hevia y Tere Baillères.

Según Quién, la pareja fue vista por primera vez en Courchevel a finales de 2025, y poco después en Punta Mita y Ciudad de México. Watson, reconocida por su activismo y formación en Brown University, se ha caracterizado por mantener su vida privada fuera del foco mediático.

Por su parte, Hevia Baillères ha construido un perfil propio en el sector tecnológico. Fundador de empresas como Lok (red de lockers inteligentes), INSAITE (inteligencia artificial, vendida en 2021) y HBeyond (firma de inversión tecnológica con oficinas en Nueva York, Miami y Ciudad de México), ha sido descrito por sus colaboradores como un líder estratégico, curioso y orientado a la innovación. Su educación incluye estancias en Le Rosey (Suiza), Ransom Everglades (Miami), el Colegio Vista Hermosa, el Cumbres y el ITAM (México).