México

Ángela Aguilar aclara por qué prefiere no responder a todas las polémicas y manda indirecta con canción de Kendrick Lamar

La cantante defendió su postura ante los rumores y envió una indirecta a través de la música del famoso rapero

Guardar
La cantante defendió su postura
La cantante defendió su postura ante los rumores y envió una indirecta a través de la música del famoso rapero. (Captura de pantalla Whatsapp Ángela Aguilar)

Ángela Aguilar desmintió los rumores que circulaban en redes sociales acerca de un presunto alejamiento de los escenarios. La cantante utilizó su canal oficial de WhatsApp para asegurar que su carrera musical continúa activa y que no tiene planes de abandonar la música. “No me voy a retirar. Entreno porque me preparo, trabajo porque tengo metas claras y canto porque es mi pasión”, afirmó la intérprete.

El surgimiento de especulaciones se originó tras la publicación de una fotografía en la que Ángela Aguilar aparece en un gimnasio. Diversos usuarios interpretaron la imagen como un indicio de cambio en su proyecto artístico o una posible pausa profesional. Frente a esas versiones, la artista puntualizó: “La foto en el gimnasio solo es disciplina”, dejando claro que su prioridad sigue siendo la música y que los contenidos difundidos no reflejan su realidad.

En medio de la controversia
En medio de la controversia entre Nodal y Cazzu, Ángela mandó un mensaje.(Captura de pantalla @angela_aguilar_)

En el mismo mensaje, la hija de Pepe Aguilar abordó la presión mediática que enfrenta y el impacto que genera la opinión pública sobre su vida personal y profesional. “He entendido algo en este año y algunos meses: cuando el espectáculo es el negocio, la verdad estorba. El ruido se monetiza. La distorsión entretiene y la calma incomoda… mucho”, escribió la cantante, quien destacó la manera en que estos factores alteran la percepción sobre las figuras del espectáculo.

La menor de la dinastía Aguilar también compartió su razonamiento para evitar responder a cada comentario o señalamiento. “He elegido no responder muchas veces. No por falta de argumentos, sino porque no todo merece convertirse en discusión pública. Los amo”, expresó a través de su canal de WhatsApp, donde mantiene contacto directo con sus seguidores.

La conversación en torno a la cantante se trasladó también a su cuenta de Instagram, donde compartió la misma fotografía del gimnasio y anexó un enlace directo a su canal de difusión en WhatsApp. Como fondo musical, seleccionó el tema “Euphoria” de Kendrick Lamar, una canción que generó controversia en su lanzamiento por su carácter de respuesta a Drake, en el contexto de su enfrentamiento artístico durante 2024.

Específicamente, Ángela Aguilare seleccionó el siguiente fragmento de la canción:

“Fabricando historias sobre la familia porque escuchaste a Mister Morale. Un patético maestro manipulador, ahora puedo oler tus mentiras. No eres un rapero, eres un estafador con la esperanza de ser aceptado”.

Ángela ya había compartido una
Ángela ya había compartido una fotografía en diciembre de 2025 con el mismo tema, “Euphoria”. (Instagram: Ángela Aguilar)

Cabe señalar que este tema ya lo había compartido en diciembre de 2025, algo que usuarios en redes sociales advirtieron, ya que “Euphoria” es una canción que lanza críticas hacia artistas que alcanzaron el éxito construyendo una imagen ante el público que no reflejaría su verdadera identidad.

Horas después, Ángela optó por cerrar el intercambio con un mensaje nuevamente en su canal de Whatsapp pero en un tono más humorístico: “Buenas noches jiji”, escribió Ángela.

Temas Relacionados

Ángela AguilarChristian NodalCazzumexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Se registra sismo en Cd Hidalgo, Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo en Cd

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Sismo de 4.1 de magnitud

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.1 de magnitud en Cd Hidalgo

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Chiapas hoy: se

De Tania Ruiz a Emma Watson: las famosas que han sido vinculadas con la familia Baillères

La familia Baillères, una de las más poderosas de México, ha estado vinculada sentimentalmente con varias celebridades desde hace años

De Tania Ruiz a Emma

Estas son las mejores cuatro playas para recibir la primavera en México 2026

Diferentes destinos turísticos ofrecen espacios de contemplación y conexión con la naturaleza durante la llegada del equinoccio

Estas son las mejores cuatro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe al narco en Baja

Golpe al narco en Baja California: aseguran 69 kilos de fentanilo tras revisión en Mexicali

Operativo contra El Mencho activó operación coordinada del CJNG para magnificar violencia, asegura especialista

Ataque armado en oficina de Coatzacoalcos, Veracruz, deja cuatro muertos y dos heridos

Cae en Nuevo León “El Profe”, uno de los criminales prioritarios para México y EEUU en la frontera

FGR logra sentencia de más de 100 años contra “La Candela”, operadora cercana al líder de Los Rojos

ENTRETENIMIENTO

De Tania Ruiz a Emma

De Tania Ruiz a Emma Watson: las famosas que han sido vinculadas con la familia Baillères

Quién es Gonzalo Hevia Baillères, el mexicano que sería el nuevo novio de Emma Watson

Ángela Aguilar desmiente su retiro de la música tras especulaciones en redes

Susana Zabaleta se lanza contra Sergio Mayer por dejar el Congreso para entrar a La Casa de los Famosos

Shakira manda mensaje de despedida tras récord histórico en el Zócalo: “Un sueño hecho realidad”

DEPORTES

Qué fue el “Cachirulazo”, el

Qué fue el “Cachirulazo”, el escándalo que dejó a México sin Mundial y marcó a Rafael del Castillo

Este es el equipo al que llega la máxima goleadora del Club América Femenil

De Alejandro Fernández a Timbiriche: este es el festival "México Vibra" que realizarán previo al Mundial 2026 en el Auditorio Nacional

José Saturnino Cardozo es condecorado por el Gobierno del Estado de México por su trayectoria deportiva

Murió Rafael del Castillo, ex presidente de la FMF y organizador del Mundial México 86