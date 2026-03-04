Ángela Aguilar aclara por qué prefiere no responder a todas las polémicas y manda indirecta con canción de Kendrick Lamar

La cantante defendió su postura ante los rumores y envió una indirecta a través de la música del famoso rapero. (Captura de pantalla Whatsapp Ángela Aguilar)

Ángela Aguilar desmintió los rumores que circulaban en redes sociales acerca de un presunto alejamiento de los escenarios. La cantante utilizó su canal oficial de WhatsApp para asegurar que su carrera musical continúa activa y que no tiene planes de abandonar la música. “No me voy a retirar. Entreno porque me preparo, trabajo porque tengo metas claras y canto porque es mi pasión”, afirmó la intérprete.

El surgimiento de especulaciones se originó tras la publicación de una fotografía en la que Ángela Aguilar aparece en un gimnasio. Diversos usuarios interpretaron la imagen como un indicio de cambio en su proyecto artístico o una posible pausa profesional. Frente a esas versiones, la artista puntualizó: “La foto en el gimnasio solo es disciplina”, dejando claro que su prioridad sigue siendo la música y que los contenidos difundidos no reflejan su realidad.

En medio de la controversia entre Nodal y Cazzu, Ángela mandó un mensaje.(Captura de pantalla @angela_aguilar_)

En el mismo mensaje, la hija de Pepe Aguilar abordó la presión mediática que enfrenta y el impacto que genera la opinión pública sobre su vida personal y profesional. “He entendido algo en este año y algunos meses: cuando el espectáculo es el negocio, la verdad estorba. El ruido se monetiza. La distorsión entretiene y la calma incomoda… mucho”, escribió la cantante, quien destacó la manera en que estos factores alteran la percepción sobre las figuras del espectáculo.

La menor de la dinastía Aguilar también compartió su razonamiento para evitar responder a cada comentario o señalamiento. “He elegido no responder muchas veces. No por falta de argumentos, sino porque no todo merece convertirse en discusión pública. Los amo”, expresó a través de su canal de WhatsApp, donde mantiene contacto directo con sus seguidores.

La conversación en torno a la cantante se trasladó también a su cuenta de Instagram, donde compartió la misma fotografía del gimnasio y anexó un enlace directo a su canal de difusión en WhatsApp. Como fondo musical, seleccionó el tema “Euphoria” de Kendrick Lamar, una canción que generó controversia en su lanzamiento por su carácter de respuesta a Drake, en el contexto de su enfrentamiento artístico durante 2024.

Específicamente, Ángela Aguilare seleccionó el siguiente fragmento de la canción:

“Fabricando historias sobre la familia porque escuchaste a Mister Morale. Un patético maestro manipulador, ahora puedo oler tus mentiras. No eres un rapero, eres un estafador con la esperanza de ser aceptado”.

Ángela ya había compartido una fotografía en diciembre de 2025 con el mismo tema, “Euphoria”. (Instagram: Ángela Aguilar)

Cabe señalar que este tema ya lo había compartido en diciembre de 2025, algo que usuarios en redes sociales advirtieron, ya que “Euphoria” es una canción que lanza críticas hacia artistas que alcanzaron el éxito construyendo una imagen ante el público que no reflejaría su verdadera identidad.

Horas después, Ángela optó por cerrar el intercambio con un mensaje nuevamente en su canal de Whatsapp pero en un tono más humorístico: “Buenas noches jiji”, escribió Ángela.